Horlogemaker Michiel Holthinrichs ging bijna failliet en won tóch: ‘Ik heb geen plan B. Dit is het’

‘Tijd interesseert me überhaupt niet. Eigenlijk heb ik er zelfs een hekel aan. Ik heb ADD, dus tijd confronteert me alleen maar met het feit dat ik meer had moeten doen. Dat ik te laat ben. Dus nee, de tijd vind ik niet boeiend. Gek om te zeggen als horlogemaker, ik weet het.’

Michiel Holthinrichs (35) richtte in 2013 zijn eigen horlogemerk op en groei­­de uit tot een van de meest prominente onafhankelijke horlogemakers ter wereld. Hij heeft inmiddels een team van twaalf mensen.

Het aantal horloges dat hij per jaar maakt, schommelt. Vorig jaar waren het er 85, dit jaar 270. Acht procent van de horloges blijft in Europa, de rest gaat verder weg. Tot enkele jaren geleden was het een eenmansbedrijf.

Pas vorig jaar zette hij de stap naar een BV.

Holthinrichs watches was bijna failliet

‘Dit jaar krijg ik voor het eerst salaris, in eerdere jaren deed ik het met ongeveer 1.000 euro per maand. Ik ben serieus bang voor dakloosheid. Een paar keer was ik bijna failliet.’

‘In 2023 was het echt bijna voorbij. Ik had een mogelijke compagnon voor de Aziatische markt, maar die besloot er met een paar ton aan horloges vandoor te gaan. Ik had een vol orderboek, maar niet genoeg mensen die de horloges konden maken. Tegelijk kon er niet genoeg worden geproduceerd om de maandelijkse kosten te dekken.’

‘De bankrekening was leeg. Vaste mensen kon ik blijven betalen, maar freelancers hebben maandenlang gratis gewerkt. Pas toen we die horloges af hadden en daar geld voor ­kregen, kon ik iedereen weer betalen. Als zij niet waren gebleven, was ik failliet gegaan.’

De psychologische motor: gepest en ADD

‘Pas geleden ging mijn relatie ook uit. Dat doet pijn. Zij heeft alle malheur met mij meegemaakt. En ik weet niet of ik ooit nog iemand ga vinden die dit van mij accepteert. Ik ben heel moeilijk om mee samen te leven. Ik werk 14, 15 uur per dag. Ik loop al een paar jaar met een hernia rond. Door de stress.’

‘Soms vraag ik me af waar die drift vandaan komt. Ik ben vroeger gepest. Heeft het daarmee te maken? Weet ik veel. Mijn vriendin, ik bedoel ex, zei: ik gun je wel een paar goeie sessies bij een psycholoog. Maar ik omarm die gedrevenheid.’

Ik heb geen plan B. Dit is het

‘Ik denk dat mijn ouders me altijd hebben geleerd om te leven als underdog. Ze wonen op een boerderij, hebben altijd hard gewerkt. Vaak hadden we geen geld. En ze hebben ook iets heel Drents, een onnodige bescheidenheid. Altijd opkijken naar een ander. Daar komt een soort bewijsdrang uit voort. Die heb ik zelf ook enorm.’

Invloed van architectuur

‘De creatieve drijfveer is er ook wel, maar daarmee kan ik de hoeveelheid werk die ik op me neem niet verantwoorden. Het creatieve deel, de tijd die ik effectief aan ontwerpen besteed, is minimaal.

Een vriend zei laatst: “Je moet wel zijn zoals jij, wil je dit volhouden.” En ik heb ook geen plan B. Dit is het.’

Holthinrichs is geschoold als architect en bouwkundige. Als student liet hij zich meeslepen door de esthetiek van ornamenten op voornamelijk Franse art-nouveaugebouwen.

Waarom private equity zo’n grote rol speelt in EW’s Top 500 NAAR HET ARTIKEL

MEER VAN RON KOSTERMAN

‘Mensen zien ornamenten als iets frivools, als decoratie. Daardoor zouden ze overbodig zijn. Maar die mensen hebben het mis. Esthetiek is een doel. Maar het moeilijke is dat je die niet kunt kwantificeren. Hoe vertel je dat iets mooi is? Hoe maak je dat begrijpelijk?’

Unieke decoratie van Holthinrichs horloges

‘Er zijn geweldige Zwitserse horloges die technisch heel bijzonder zijn, maar eruitzien als een prullenbak.’

‘Veel horlogemakers zijn technici. Bij hun horloges zie je de techniek en die techniek is knap. Dat begrijpt iedereen. Maar laten we eerlijk zijn: die techniek is niet nieuw.’

‘Ik wil wél een stap verder gaan. Ik ben ervan overtuigd dat esthetiek langer goed blijft, omdat ze unieker is. Perfectie haal ik niet. Want dan ben je God of zo, en dat ben ik natuurlijk niet. Maar dat streven naar perfectie moet je wel hebben.’

‘Neem de decoratie waarmee we het mechanische uurwerk afwerken. Veel dure Zwitserse merken gebruiken een standaard patroon dat “Côtes de Genève” heet. Klinkt chic, maar ik vind dat dus supersaai. In Nederland hebben we niet echt tradities in uurwerkdecoratie. Daarom ben ik dat zelf gaan maken. Ik heb een soort geschraapt patroon ontwikkeld en dit gecombineerd met een ­ander patroon, een extreme handhamering met diamantpunt. Die combinatie van texturen zorgt voor diepgang en dat maakt het interessant. Dat is belangrijk voor de esthetiek.

Horloges uit Delft

‘Het is zo overambitieus allemaal, dat is best een slechte eigenschap. Ik ben ook de hele tijd aan het micromanagen. Mensen worden gek van mij. Ik probeer heel menselijk te zijn, maar het gaat om details in dit vak. Geloof me, je kunt daar in dit vakgebied eeuwig mee bezig zijn. En ga dan maar eens geld verdienen. Da’s echt heel moeilijk.’

Delft is de thuisstad van de horlogemaker. Hier begon Holthinrichs in zijn studentenkamer en verhuisde hij naar zijn eerste atelier aan de Lange Geer. Dit jaar verhuisde hij weer, naar een groots atelier in het oude Legermuseum in het historische centrum van Delft. De inrichting ontwierp en bouwde hij zelf.

Waar ben ik in godsnaam mee bezig?

Holthinrichs loopt door het monumentale Armamentarium alsof hij er al jaren huist. Maar de ingepakte machines en dozen met teksten als ‘Zooi, nog uitzoeken’ zeggen genoeg. Toch is duidelijk dat hij een enorme stap vooruit heeft gemaakt.

Hoe een investeerder Holthinrichs Watches redde

‘In augustus 2023 was ik in Genève bij een symposium voor horlogemakers. Daar hoorde ik constant mensen praten over hoe belangrijk goede financiering is voor je bedrijf. Tot die tijd deed ik de boekhouding zelf en had ik een eenmanszaak. Ik zat daartussen en dacht: waar ben ik in godsnaam mee bezig?’

‘Ik ging aan de slag met mijn bedrijfswaardering, een businessplan en op zoek naar investeerders. Het probleem bij investeerders is vaak dat ze mee willen ontwerpen. En daar had ik natuurlijk geen zin in.’

‘De investeerder die ik nu heb, is mede-eigenaar, maar bemoeit zich helemaal niet met de horloges. Ook heb ik er iemand bij gehaald die voor mij de boekhouding kon doen.’

Top 100 winst: dit zijn de bedrijven die de grootste winst behaalden NAAR HET ARTIKEL

MEER VAN RON KOSTERMAN

‘Ik had ingeschat dat ik 4 ton nodig zou hebben, maar dat was veel te weinig. Precies toen dat geld op was, was mijn nieuwe horloge af. Dat kon ik direct verkopen. Vanaf dat moment konden we op eigen kracht vooruit.’

Holthinrichs is solide, maar trots blijft uit

‘Pas het laatste jaar ben ik ondernemen echt leuk gaan vinden. Na die moeilijke periode, toen ik een investeerder vond en weer echt vooruit kon, ging ik er op een andere manier naar kijken.’

‘Ik wil dat het bedrijf meer bestaansrecht heeft dan ikzelf. Ik krijg er energie van dat het bedrijf nu solide is. Dat we al bijna winst maken. Dat we de onder­neming kunnen laten draaien van de inkomsten uit de horlogeverkoop.’

Eindelijk heb ik een plek waar ik echt kan groeien

‘We maken hier horloges die voor een groot deel in Nederland zijn geproduceerd. Dat is uniek, maar kan ik alleen waarborgen als we commercieel succesvol zijn. Dat we nu de verbouwing zelf konden betalen, is heel mooi. En we hebben nog geld over om een nieuw horloge te ontwikkelen. Dat is gaaf.’

‘Het is waanzinnig om te merken hoeveel ruimte het in je hoofd geeft om weer perspectief te hebben en geld op de bank. Eindelijk heb ik een plek waar ik echt kan groeien, waar ik mijn eigen wereldje kan bouwen. Ik zie het als een motivatie om nog beter mijn best te doen. Maar trots, nee, dat ben ik nog niet.’