Waarom is er géén ‘diabetes-tsunami’ in Nederland?

De voorspelde diabetes-tsunami blijft uit: Nederlanders krijgen juist steeds minder vaak diabetes, schrijven microbioloog Rosanne Hertzberger en voedingswetenschapper Guido Camps in deze ingezonden opinie.

Als het over diabetes gaat, communiceert het Diabetes Fonds louter in doemscenario’s. Er is sprake van een ‘diabetes-tsunami’, schrijft de organisatie in een brief voor de kabinetsformatie in 2024. Of ze schrijven over een ‘explosieve groei’ van het aantal patiënten in Nederland. Eén op de drie mensen van 45 jaar zou in de toekomst diabetes type 2 hebben.

Al twintig jaar is er maar één tint in de berichtgeving: gitzwart. En toen we in de meest recente data doken om de precieze omvang van deze volksgezondheidsramp te analyseren, was het alarmisme op het eerste gezicht ook gerechtvaardigd.

Meer dan de helft van Nederland heeft overgewicht en één op de zes heeft obesitas. Het aantal diabetespatiënten is navenant gestegen. Inmiddels zijn er meer dan 1 miljoen Nederlanders die diabetes type 2 hebben: dat is de meer leefstijl-gerelateerde variant van suikerziekte waarbij insuline-resistentie ontstaat, resulterend in een chronisch verhoogd bloedsuiker. Het gaat gepaard met een brede waaier aan aandoeningen van hart, vaten, ogen, zenuwen en gewrichten.

Wat de cijfers óók laten zien

Maar tegelijkertijd lieten de data ook iets opmerkelijks zien. Een onvoorziene wending in de diabetes-epidemie.

Het aantal nieuwe diagnoses is gedaald van 84.000 in 2011 naar 48.000 in 2022

Want het Diabetes Fonds stelt terecht dat het aantal mensen met diabetes type 2 toeneemt door vergrijzing. Maar tegelijkertijd wordt een veel gunstiger ontwikkeling in diezelfde onderzoeken achterwege gelaten: het aantal nieuwe diagnoses, oftewel het risico dat iemand diabetes type 2 krijgt, is in werkelijkheid aan een stevige daling bezig. En dat is geen recent verschijnsel maar een ontwikkeling die al vijftien jaar aan de gang is.

Een rapport van onderzoeksinstituut Nivel uit 2024 laat dit duidelijk zien: het aantal nieuwe diagnoses, oftewel de ‘incidentie’ (niet te verwarren met de ‘prevalentie’, dat is het totaal aantal diagnoses) – is gedaald van 84.000 in 2011 naar 48.000 in 2022.

Over de schrijvers: Rosanne Hertzberger is microbioloog, columnist en schrijver. Ze publiceert regelmatig over wetenschap, gezondheid, voeding en de relatie tussen onderzoek en beleid .

Guido Camps is voedingswetenschapper en onderzoeker bij de Wageningen University & Research (WUR). Zijn werk richt zich op voeding, metabolisme, eetgedrag en de relatie tussen voeding en gezondheid.

Vooral bij 65-plussers wordt de aandoening veel minder vaak vastgesteld dan voorheen, constateert Nivel op basis van een representatieve steekproef bij huisartsen. In deze leeftijdsgroep is sprake van een halvering van de incidentie, die ergens tussen 2010 en 2015 is begonnen. Een vergelijkbare ontwikkeling werd gerapporteerd door Amsterdamse onderzoekers.

Scepsis in het ziekenhuis

Toen we navraag deden bij een arts interne geneeskunde gespecialiseerd in diabetes, leverde dat een ronduit sceptische reactie op. In het ziekenhuis zien ze nog steeds de drukte op hun spreekuren. Daar is het beeld gebaseerd op het grote aantal mensen met complicaties en ernstige ziektebeelden dat op de poli’s verschijnt.

Waren er geen alternatieve verklaringen voor die data? Waren de huisartsen misschien anders gaan diagnosticeren of registreren? Was er sprake van een inhaaleffect? Was de Nederlandse zorg in al die jaren gewoon veel beter geworden in diabetes-preventie met leefstijlaanpassingen? Of was er juist een grote groep niet-gedetecteerde diabeten, zoals het Diabetes Fonds stelt?

Kortom, de studies op basis van huisartsenregistraties volstonden niet. We twijfelden zelf ook aan de data, mede omdat we geen enkele berichtgeving hierover hadden gezien buiten de eerder genoemde wetenschappelijke studies van diabetes-epidemiologen.

Diabetes-medicatie: minder groei dan verwacht

Op zoek naar aanvullend bewijs vroegen we bij Stichting Farmaceutische Kengetallen naar de ontwikkelingen van diabetes-medicatie recepten, zoals metformine. Dat is het eerste middel dat mensen vaak krijgen voorgeschreven bij een diabetes type 2 diagnose. Data voor eerste recepten waren beschikbaar tussen 2015 en 2022, een grove benadering van nieuwe gevallen van diabetes type 2.

Op het eerste gezicht laten de metformine-recepten geen daling zien. In de leeftijdsgroep vanaf 65 jaar schommelt het aantal mensen dat voor het eerst een metforminerecept krijgt tussen 37.000 en 41.000 per jaar.

Maar in werkelijkheid is dat een daling in lijn met de data van de diagnostiek bij huisartsen. Want in die zeven jaar is die leeftijdsgroep met 20 procent gegroeid. In een land waar de diabetes-epidemie doorraast, het lichaamsgewicht toeneemt én waarin de bevolking snel veroudert, had er sprake moeten zijn van een snelle groei. Maar die is niet te zien in de cijfers.

(Er is één uitzondering: vanaf 2023 stijgt het metformine gebruik plotseling. Onze eigen hypothese is dat die ontwikkeling wordt veroorzaakt door de beschikbaarheid van GLP-1 agonisten, oftewel de Ozempic-achtige middelen waardoor meer mensen behandeling zoeken.)

Ook andere landen zien een afname in diabetesdiagnoses

Er is meer bewijs dat de diabetes-daling in de huisartsenregistratie geen statistische anomalie of zorgsysteemeffect is, maar daadwerkelijk een omkering in de diabetesepidemie. Een kijkje over de grens leert dat deze ontwikkeling zich namelijk niet alleen in Nederland voltrekt.

Terwijl in laag- en middeninkomenslanden de diabetesepidemie nog in volle gang is, tekent zich ook in andere rijke landen eenzelfde U-bocht af. Van gezondheidsregistraties uit 23 rijkere landen lieten 19 een stabiele of neerwaartse trend zien en vier een opwaartse.

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In Duitsland, met een volledig ander zorg- en registratiesysteem, werd eenzelfde afname geconstateerd op basis van verzekeringsgegevens. In Zwitserland werd op basis van vragenlijsten ook een daling geconstateerd in het aantal diabetesdiagnoses: dat waren er tussen 2005 en 2009 meer dan tussen 2015 en 2019. In nationale gezondheidsdata van Frankrijk tekent zich een plateau af.

En zelfs in de voorhoede, in de Verenigde Staten, rapporteert het Amerikaanse gezondheidsinstituut CDC dat de incidentie van diabetesdiagnoses al vijftien jaar afneemt.

Een diabetes-tsunami? Geen sprake van

Een onvermijdelijke en onverwacht positieve conclusie is dat het beeld van een diabetes-tsunami compleet achterhaald is. Er is gunstiger en interessanter nieuws: in werkelijkheid is er sprake van een reële en substantiële daling van diabetes per capita in Nederland.

Het totale aantal diabetespatiënten groeit door met vergrijzing, maar dat gaat steeds langzamer omdat ouderen steeds minder vaak diabetes krijgen. Dat is het goede nieuws dat ondergesneeuwd raakt in de alarmistische communicatie van het Diabetes Fonds.

Over één mogelijk oorzaak is geen twijfel: leefstijl speelt een belangrijke rol

In de afgelopen tien jaar dat het diabetesrisico afneemt zijn hier bij ons weten geen artikelen over verschenen in Nederlandse publieke media en blijft de observatie goed verstopt in rapporten en een enkel wetenschappelijk artikel. Dat is een probleem, want diabetes blijft wel degelijk één van de belangrijkste en meest prevalente chronische ziekten in Nederland, zowel qua ziektelast voor burgers, voor het zorgsysteem en voor zorguitgaven.

Slecht nieuws voert de boventoon in diabetes-debat

Deze ontwikkelingen laten ook zien hoe weinig er nog begrepen wordt van metabole ziektes. Want het Nederlandse gewicht neemt nog steeds toe, maar diabetes stijgt niet mee. De vraag is of de causale link tussen overgewicht en diabetes wel zo sterk is als werd aangenomen, of dat het metabool toch anders in elkaar steekt? En wat is er in vredesnaam gebeurd in Nederland dat de diabetes incidentie zo explosief steeg aan het begin van deze eeuw en nu weer daalt?

Over één mogelijke oorzaak is geen twijfel: leefstijl speelt een belangrijke rol. En ook daar is een opmerkelijke verandering in het gedrag van Nederlanders: we drinken steeds minder frisdrank. Althans, de suikerhoudende variant.

En net als de daling van diabetes incidentie, valt dit vrijwel niemand op, mede doordat ook hier louter slecht nieuws de boventoon voert in de communicatie van betrokken organisaties.

Wie de berichtgeving van de Gezondheidsfondsen – verenigd in ‘Gezonde Generatie’ – volgt zou denken dat onze jeugd ongezonder is dan ooit. ‘Helft jongeren krijgt 90 suikerklontjes per week binnen via suikerhoudende dranken’, was de kop begin maart bij de presentatie van hun onderzoek naar suikerinname.

Frisdrankconsumptie daalt fors

Wat daarbij achterwege wordt gelaten is dat er in werkelijkheid de afgelopen twintig jaar sprake is van een duizelingwekkende afname in frisdrankconsumptie in Nederland.

Alles wijst erop dat de colagekte ons mogelijk veel zieker heeft gemaakt dan we eerder aannamen

Onderzoek van het RIVM naar Nederlandse eetpatronen laat zien dat Nederlanders bijna de helft minder suikerhoudende dranken zijn gaan consumeren ten opzichte van de periode 2007-2010. Daarmee krijgen ze 20 procent minder suikers binnen ten opzichte van tien jaar ervoor.

Ondanks die afname blijft het overgewicht in Nederland stijgen, al gaat het langzamer dan voorheen. Het is des te opmerkelijker dat diabetes niet meestijgt, wel met onze leeftijd, niet met ons gewicht.

Die daling in consumptie van suikerhoudende frisdranken zou goed kunnen verklaren waarom de suikerhuishouding er in de rijkere landen van deze wereld er inmiddels veel beter aan toe is dan voorheen. Alles wijst erop dat de colagekte ons mogelijk veel zieker heeft gemaakt dan we eerder aannamen, en dat we dat tot nu nooit goed konden scheiden van de effecten van overgewicht.

Maak werk van belasting suikerhoudende dranken

De RIVM-data tonen dat consumptie van niet-alcoholische dranken is gestegen, maar de consumptie van suikerhoudende dranken is gedaald. De data lijken daarmee een onderbouwing van de theorie dat suikers die je drinkt, aanzienlijk slechter uitpakken voor je metabole systeem dan suikers die je eet.

Dat is een extra steun in de rug van het voornemen van deze regering om suikerhoudende dranken te belasten. Maar ook om opnieuw te kijken naar aanbevelingen van zero sugar-producten. Dat is mogelijk vanuit diabetes-perspectief een beter alternatief dan gedacht.

Nu het ergste van de diabetes-epidemie in Nederland en andere rijkere landen voorbij is, is het urgent dat we deze lessen trekken. De verwachting dat één op de drie mensen van 45 jaar in de toekomst diabetes type 2 krijgt, is gebaseerd op data van vijftien jaar geleden.

De snelle toename van de aandoening in die tijd heeft niet doorgezet. Diabetes blijft één van de belangrijkste chronische aandoeningen van onze tijd, maar we kunnen het ons niet veroorloven om in de tsunami-achtige beeldvorming te blijven hangen.

Tijd voor een realistischer diabetes-verhaal

Dat is niet alleen belangrijk voor het zelfinzicht van Nederland in de staat van ons aller gezondheid. In hoe het met ons gaat. Maar ook voor wetenschappers die op zoek moeten gaan naar de oorzaken van die afname in diabetes. Het biedt een kans om te onderzoeken welke complicaties meedalen met diabetes, of welke juist meer met overgewicht geassocieerd blijken.

Én het is belangrijk voor beleidsmakers om op basis van feitelijke informatie beleid te maken en niet op de onheilstijdingen van twintig jaar terug.

Tot slot is het de verantwoordelijkheid van rijke landen zoals het onze om goed onderbouwde aanbevelingen te doen voor volksgezondheidsbeleid wereldwijd, met name voor landen waar de diabetes-piek nog niet bereikt is. Daarvoor moeten we allereerst de dynamiek van onze eigen epidemie zonder dogma’s onder ogen zien.