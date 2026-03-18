Temu-Trump-taal en geblunder: opvallende verkiezingsposters voor de gemeenteraadsverkiezingen

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn op verkiezingsborden door het hele land weer posters geplakt. Van creatieve campagnes tot vandalisme en drukfouten: tien keer kleur in de lokale verkiezingsstrijd.

In Rotterdam trekt Leefbaar Rotterdam de aandacht met honderden posters met de slogan ‘Rotterdammers eerst’.

De lijsttrekker van D66 in Rotterdam, Chantal Zeegers, noemt de tekst in een TikTok-filmpje polariserend: ‘Het is supertreurig dat het zo moet, van die Temu-Trump-taal. Rotterdam is klaar met die oude prak van vroeger. Iedereen vindt Rotterdam juist leuk, omdat het zo internationaal is.’

Nuchtere reacties op straat

Op straat lijken veel Rotterdammers zich er minder druk om te maken. In gesprek met de lokale omroep Open Rotterdam reageren inwoners vooral nuchter.

‘Ik verdiep me meer in het partijprogramma van de partij dan een of andere poster,’ zei een oudere man.

Een jonge vrouw ziet de posters vooral als goede campagnestrategie: ‘Ze vallen wel op, de kleuren. Je mag promoten wat je wilt.’

Vandalisme op verkiezingsborden

Intussen blijft het niet bij discussie. Op sommige borden verschenen teksten als ‘fascist’ en ‘Buijt eruit’.

Lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam Ronald Buijt spreekt in gesprek met Rijnmond van ‘puur vandalisme’ en zegt dat tegenstanders de boodschap van zijn partij proberen te ondermijnen.

De partij laat het er niet bij zitten: ‘We gaan een hele nieuwe lading ophangen.’

Egelcampagne Partij voor de Dieren

In Castricum trekt de Partij voor de Dieren de aandacht met posters waarop staat: ‘Help, onze egel is vermist.’

‘De egel is een onmisbaar onderdeel van onze lokale natuur, maar hij wordt letterlijk van de kaart geveegd,’ zegt lijsttrekker Vivianne Spruijt tegen de Castricummer.

‘Met deze posters willen we Castricummers bewust maken van het feit dat we onze ‘’tuinhulp’’ aan het verliezen zijn, tenzij we nu actie ondernemen.’

De lokale partij geeft tips om je tuin egelvriendelijker te maken, bijvoorbeeld met een loopbrug over de vijver of kleine doorgangen in de schutting.

De poster valt op omdat hij lijkt op een vermissingsbericht, maar eigenlijk aandacht vraagt voor de verdwijnende egel en natuurbescherming.

VVD-posters uit verkeerde gemeente

Op verkiezingsborden in Zundert keken inwoners naar de verkeerde VVD-kandidaten. In plaats van afbeeldingen van de lokale afdeling, stonden er VVD’ers uit Velsen op de posters.

Lijsttrekker Rachel Oostvogels kan er de humor van inzien.‘Het is wel komisch, maar ook heel jammer,’,zegt ze tegen ZuidWest. ‘Iedereen maakt fouten, dus je kan er ook niet heel boos over zijn.’

De posters zijn inmiddels vervangen, het blijft onduidelijk hoe de fout is ontstaan.

Drukfout door kieslijstwijziging

Ook de lokale partij LHN in Zoetermeer zat met verkeerd drukwerk.

Door een gezamenlijke kandidatenlijst van GroenLinks en PvdA veranderde de volgorde op de kieslijst, waardoor LHN niet langer lijstnummer twee, maar lijstnummer drie kreeg.

‘Het drukwerk is al besteld en onze communicatie is daarop afgestemd,’ zegt lijsttrekker Ronald Weerwag tegen Streekblad Zoetermeer.

Daardoor kan een deel van het campagnemateriaal niet meer gebruikt worden en moet de partij nieuw drukwerk laten maken.

Poster duikt op in andere provincie

Op verkiezingsborden in Lingewaard in de Betuwe verschijnt een poster met de foto van Kevin Rooijackers uit Keldonk.

Die doet met een eenmanspartij mee aan de verkiezingen in gemeente Meierijstad in Brabant, en weet zelf niet hoe zijn poster in een andere gemeente in een totaal andere provincie terecht is gekomen.

De fout ontstaat bij het bedrijf dat de verkiezingsborden maakt, daar zijn de posters per ongeluk omgewisseld. En wat vindt Kevin er zelf van? ‘Ik heb er keihard om gelachen,’ zegt hij in de De Gelderlander.

SGP herstelt verkiezingsborden

In Vijfheerenlanden verdwijnen alle verkiezingsposters van de gemeentelijke borden. Alleen die van de SGP blijven hangen.

SGP-lijsttrekker Kees Vermaat besluit daarop zelf de handen uit de mouwen te steken en helpt de posters van andere partijen terug te plakken.

‘Het hoort er gewoon bij dat iedereen zijn poster kan ophangen,’ zegt hij tegen Het Kontakt. Inmiddels hangen er weer acht posters op het bord in Leerbroek.

Alleen die van de PvdA ontbreekt nog. ‘Degene die de posters heeft, is op vakantie,’ zegt Vermaat met een glimlach.

Gemeente verwijdert VVD-posters

Alle verkiezingsposters van de lokale VVD verdwenen in Steenbergen van de verkiezingsborden. De gemeente verwijdert ze vanwege een misverstand over de regels voor hoofdletters op de posters.

Dat leidt tot verbazing bij de partij.‘Het is echt een blunder met hoofdletters,’ reageert VVD’er Arnoud Koster in gesprek met BN De Stem.

De gemeente spreekt van een misverstand. Inmiddels zijn de posters teruggehangen.

Protestactie met verkiezingsposters

In Molenlanden zorgt een actie van Kerngroep Arkel voor ophef als leden verkiezingsposters uit tien dorpen verwijderen om te protesteren tegen de mogelijke komst van een azc.

De borden van verschillende partijen worden verzameld en in de vorm van een groot kruis neergelegd op de beoogde locatie.

Het Kontakt meldt dat de actiegroep een duidelijk signaal wil geven aan de politiek: ‘Het werd tijd voor een stevig en zichtbaar statement richting de nieuwe gemeenteraad.’

Politieke partijen reageren fel op de actie en noemen het weghalen van de posters ‘onacceptabel’ en ‘een vorm van intimidatie en het onder druk zetten van politieke partijen’.

Satire in Amsterdam

In Amsterdam verschijnen nepverkiezingsposters die lijken op posters van echte politieke partijen, maar met sarcastische slogans.

Zo lijkt het alsof de PvdA pleit voor ‘meer Nutellawinkels’, de VVD voor ‘de bierfiets terug’ en GroenLinks voor ‘hotels in plaats van woningen’.

De posters spelen in op frustraties over de drukte in de binnenstad. De PvdA reageerde tegen AT5: ‘Grappige actie, al lijkt het me niet de bedoeling dat je uit naam van iemand anders een boodschap gaat verspreiden.’

Volt: ‘Geinig om te zien dat er blijkbaar partijen of organisaties zijn die niet op eigen kracht campagne kunnen voeren. Ik wens ze veel succes!’

De boosdoener is inmiddels achterhaald: de posters zijn afkomstig van de groep ‘Amsterdam heeft een Keuze’, die strijdt voor minder massatoerisme in de gemeente.