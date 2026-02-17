Defensie ‘ontkent noch bevestigt’ betrokkenheid F-16-veteranen in Oekraïne

Zijn er Nederlandse F-16-veteranen actief in Oekraïne? Volgens een Franse website op het gebied van inlichtingen wel. Defensie wil er tegen EW niet veel over zeggen.

Vanmorgen publiceerde GeenStijl een nieuwsbericht, verwijzend naar een artikel van Intelligence Online, een website met nieuws over inlichtingen.

In het nieuwsartikel staat dat ‘een squadron bestaande uit Oekraïense, Amerikaanse en Nederlandse vliegers is samengesteld om het luchtruim boven Kyiv te beschermen.

‘Deze veteranen worden met name ingezet om Russische kruisraketten en drones te helpen bestrijden’.

Defensie gaat niet in op individuele casussen

Defensie laat weten niet in te gaan op individuele cases. ‘Ik kan het ontkennen noch bevestigen,’ zegt Jurriaan Esser, woordvoerder op het ministerie van Defensie. Het zou gaan om veteranen – ex-gevechtsvliegers die niet langer in dienst zijn bij Defensie.

‘Daar hebben wij ook niet per se zicht op,’ zegt Esser. ‘Defensie is op geen enkele manier betrokken bij eventuele voormalige gevechtsvliegers die nu vechten in Oekraïne.’

Het zou niet de eerste keer zijn dat Nederlanders op vrijwillige basis afreizen naar Oekraïne om deel te nemen aan de oorlog daar.

Esser verwijst naar een Kamerbrief uit 2022, waarin toenmalig minister van Defensie Kajsa Ollongren (D66) antwoord geeft op vragen van Jasper van Dijk (SP).

Daarin staat dat het kabinet ‘geen beperkingen kan opleggen aan de bewegingsvrijheid van Nederlanders die naar Oekraïne af willen reizen, maar het roept Nederlanders met klem op om dat niet te doen.’

Nederland draagt (met name financieel) bij aan de Air Force Capability Coalition (AFCC), waar Oekraïense gevechtsvliegers worden getraind. Esser wijst erop dat het trainingscentrum n Roemenië is en niet in Oekraïne. De AFCC zorgt ook dat Oekraïne over middelen beschikt om de toestellen te blijven inzetten.

Nederland levert ondersteunende diensten aan de Air Force Capability Coalition – de gevechtstraining wordt georganiseerd door Lockheed Martin, de maker van de F-16.

24 ‘kisten’ naar Oekraïne

Sinds 2023 levert Nederland F-16-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Aanvankelijk werden 18 toestellen toegezegd. Later werd dat aantal uitgebreid en werd duidelijk dat Nederland in totaal 24 F-16’s zou overdragen. In 2025 werden de laatste toestellen geleverd.

Op 12 februari maakte Defensieminister Ruben Brekelmans (VVD) bekend dat er ook F-16-simulatoren naar Oekraïne gaan.

In het bijbehorende nieuwsbericht staat dat ‘Voormalige Nederlandse F-16’s volop worden ingezet door de Oekraïense luchtmacht om hun land te verdedigen tegen Russische aanvallen.’