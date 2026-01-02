In 2025 zijn 99 mensen vermoord: het laagste aantal sinds 1992

Het moordcijfer is in 2025 spectaculair gedaald: in totaal vielen er 99 slachtoffers, zo blijkt uit het doorlopende moordonderzoek van EW. Dat zijn er 32 minder dan in 2024. Het is een nieuw ‘laagterecord’.

2018 was met 109 tot nu toe het jaar met het laagste aantal slachtoffers sinds EW in 1992 alle gevallen van moord en doodslag begon te registreren. Daarna schommelde het cijfer rond de 120 per jaar. In de jaren negentig ging het nog om meer dan het dubbele.

Van de 99 dodelijke slachtoffers in 2025 zijn er voor zover bekend 33 doodgestoken en 23 doodgeschoten. De politie heeft nog niet van alle zaken de doodsoorzaak bekendgemaakt omdat het onderzoek nog loopt.

Hoeveel gevallen van femicide waren er in 2025?

Onder de 99 slachtoffers waren 36 vrouwen. Van hen werden voor zover bekend 17 vrouwen vermoord door hun (ex-)partner. Vorig jaar werden in totaal 46 vrouwen omgebracht, van wie 27 het slachtoffer waren van dodelijk geweld door hun (ex-)partner.

Sinds 1992 is het aantal vrouwelijke slachtoffers fors gedaald, zo blijkt uit het vorig jaar verschenen boek Mythen over moord. Dertig jaar fataal geweld in Nederland. Er waren uitschieters van meer dan 90 vermoorde vrouwen per jaar.

Het relatief lage aantal gevallen van femicide (vrouwenmoord) is hoopvol. Mogelijk is dit het gevolg van de uitgebreide verslaggeving in de media. De meeste aandacht gaat uit naar zaken waarbij het slachtoffer eerder al veelvuldig was bedreigd en mishandeld door haar (ex-)partner.

Hulpverleners en politie moeten echter niet alleen reageren op huiselijk geweld. Daarvan is slechts bij een deel van de partnerdodingen sprake. Ze moeten ook letten op andere signalen, zoals schulden en psychische problemen.

Hoeveel moorden zijn er gepleegd in de Randstad?

In Amsterdam zijn 10 moorden gepleegd. In 2024 waren dat er nog 19. Opvallend is het lage aantal moorden in Rotterdam: 5. Dat waren er in 2025 nog 11. In Den Haag zijn 5 moorden gepleegd, tegenover 9 in 2024. In Utrecht vielen 3 slachtoffers, 2 meer dan in 2024.

De daling van het moordcijfer in 2025 verliep gelijkmatig. De maanden januari, maart, juni, juli en december waren aanzienlijk minder gewelddadig dan in 2024. Alleen van augustus tot en met november vielen er iets meer doden. November en december waren de rustigste maanden met elk 5 doden. In 2024 vielen in december nog 16 doden.