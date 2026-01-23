Deze influencers maken gehakt van medische desinformatie online

Influencer Sjamadriaan is populair geworden met het ontkrachten van 'onzinfluencers'.

Het aanbod van gezondheidsinfluencers in Nederland en wereldwijd is groot, maar gelukkig groeit het aantal mensen op sociale media dat de onjuiste informatie weerlegt. Deze Instagram- en TikTok-accounts zijn het volgen waard.

@sjamadriaan | Adriaan ter Braack

Wetenschapsjournalist Adriaan ter Braack zet zich sinds 2023 onder de alias Sjamadriaan in tegen verspreiding van medische desinformatie en kwakzalverij. Hij schreef er ook een boek over, Eigen onderzoek eerst, en bedacht de term ‘onzinfluencers’.

Instagram 163.000 ­volgers

Tiktok 10.300 volgers

@coenfirmation_bias | Coen Dros

 

Voedingswetenschapper Coen Dros waarschuwt voor medische desinformatie.
Coen Dros is voedingswetenschapper en promovendus. Hij gebruikt zijn achtergrond om claims over voeding en gezondheid kritisch te beoordelen, vooral door te laten zien hoe confirmation bias – de neiging vooral informatie te geloven die je eigen overtuigingen bevestigt – mensen kan misleiden.

Instagram 33.200 ­volgers

@dr_idz | Idrees Mughal

Britse arts Idrees Mughal bestrijdt medische desinformatie
Idrees Mughal is een Britse arts en voedingsonderzoeker die sinds de covidpandemie medische desinformatie ­bestrijdt. Hij ontkracht wellness‑claims en geeft wetenschappelijk onderbouwde uitleg over voeding en gezondheid.

Instagram 755.000 ­volgers

TikTok 1,9 miljoen ­volgers

@drjessicaknurick | Jessica Knurick

Dietist Knurick ontkracht misleidende gezondheidscampagnes
Jessica Knurick is een Amerikaanse diëtist en onderzoeker die misleidende gezondheidscampagnes ontkracht, zoals de Make America Healthy Again-beweging.

Instagram 1,5 miljoen volgers

TikTok 392.500 volgers

@devragendokter | Jojanneke Kant

Huisarts Jojanneke Kant krijgt regelmatig te maken met medische desinformatie
Jojanneke Kant is een huisarts in Den Haag die betrouwbare medische informatie begrijpelijk maakt voor een groot publiek. Ook reageert ze geregeld op fabels en misvattingen die rondgaan op sociale media.

Instagram 61.000 volgers

