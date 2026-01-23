Deze influencers maken gehakt van medische desinformatie online

Het aanbod van gezondheidsinfluencers in Nederland en wereldwijd is groot, maar gelukkig groeit het aantal mensen op sociale media dat de onjuiste informatie weerlegt. Deze Instagram- en TikTok-accounts zijn het volgen waard.

Coen Dros is voedingswetenschapper en promovendus. Hij gebruikt zijn achtergrond om claims over voeding en gezondheid kritisch te beoordelen, vooral door te laten zien hoe confirmation bias – de neiging vooral informatie te geloven die je eigen overtuigingen bevestigt – mensen kan misleiden.

Wetenschapsjournalist Adriaan ter Braack zet zich sinds 2023 onder de alias Sjamadriaan in tegen verspreiding van medische desinformatie en kwakzalverij. Hij schreef er ook een boek over, Eigen onderzoek eerst, en bedacht de term ‘onzinfluencers’.

Idrees Mughal is een Britse arts en voedingsonderzoeker die sinds de covidpandemie medische desinformatie ­bestrijdt. Hij ontkracht wellness‑claims en geeft wetenschappelijk onderbouwde uitleg over voeding en gezondheid.

@drjessicaknurick | Jessica Knurick

Jessica Knurick is een Amerikaanse diëtist en onderzoeker die misleidende gezondheidscampagnes ontkracht, zoals de Make America Healthy Again-beweging.

Instagram 1,5 miljoen volgers

TikTok 392.500 volgers

@devragendokter | Jojanneke Kant

Jojanneke Kant is een huisarts in Den Haag die betrouwbare medische informatie begrijpelijk maakt voor een groot publiek. Ook reageert ze geregeld op fabels en misvattingen die rondgaan op sociale media.

Instagram 61.000 volgers

