Maakt vuurwerkverbod écht een einde aan vuurwerk in Nederland?

Sandra Cafferata (55) opent de magazijndeur in de krappe kelder en waarschuwt voor hoofd stoten. In drie verschillende magazijnen staat voornamelijk siervuurwerk hoog opgestapeld.

De manager, zelf klein van stuk, beweegt zich makkelijk van magazijn naar magazijn. Intussen grapt ze: ‘Wat we dit jaar niet verkopen, steken we wel lekker zelf af.’

Op de op één na laatste dag van de legale vuurwerkverkoop in Nederland staat Cafferata trots achter haar toonbank.

Op haar shirt staat in kleurrijke letters: Knalcrew, een verwijzing naar de Knalshop: een vuurwerkwinkel in Rotterdam Noord waar zij al zeventien jaar verantwoordelijk is voor het management.

Vuurwerkverbod in 2026

Vanaf 2026 geldt een landelijk vuurwerkverbod, op initiatief van Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) en Esther Ouwehand (PvdD).

Met steun van tien verschillende partijen in de Tweede Kamer werd de initiatiefwet op 1 juli 2025 aangenomen.

Eén van de belangrijkste punten van Klaver en Ouwehand in hun memorie van toelichting in april 2022: ‘In totaal werd 81 procent van de letsels [tijdens de jaarwisseling 2019-2020] veroorzaakt door legaal vuurwerk. De helft van de incidenten was het gevolg van het afsteken van legaal siervuurwerk en 21 procent van de letsels het gevolg van het afsteken van legaal knalvuurwerk.’

‘Ik ga na de jaarwisseling nooit rijk de deur uit’

Voor mensen als Cafferata, die zelf al zeventien jaar in de vuurwerkverkoop zit, betekent het verbod meer dan een verlies van inkomsten.

‘Ik ga hier na de jaarwisseling nooit rijk de deur uit, maar de gezelligheid en de traditie ga ik zeker missen.’

Compensatie vuurwerkverkopers

Cafferata is naast haar werk voor de Knalshop in december ook nog vastgoedadviseur. Ze is niet afhankelijk van de inkomsten van de vuurwerkverkoop. Sterker nog, ze neemt vrij van haar reguliere baan om in de winkel te kunnen werken.

‘Toen zeventien jaar geleden mijn moeder overleed, had ik het heel lastig. Mijn neef bood me toen deze baan aan, waardoor ik rond deze periode afleiding had,’ zegt Cafferata

Voor haar is de beloofde compensatie voor vuurwerkverkopers niet essentieel. Over het exacte bedrag van die compensatie is overigens weinig duidelijk.

Het lijkt er niet op dat ze de geëiste 895 miljoen euro ontvangen. Toen het verbod in april bekend werd gemaakt, noemde toenmalig staatssecretaris Chris Jansen (PVV) een bedrag van maximaal 50 miljoen euro.

Vuurwerk, stikstof en de woningcrisis

Cafferata runt de winkel samen met haar broer en een aantal loyale medewerkers, die ook elk jaar vrij nemen voor de verkoop. Het voelt voor Cafferata als familie legt ze uit, terwijl ze voor haar collega’s een toastje met eiersalade smeert.

Toch is Cafferata realistisch. Met alle stikstofproblematiek snapt ze heel goed dat vuurwerk niet meer in het plaatje past: ‘Tuurlijk vind ik het jammer, maar ik snap dat het met de woningcrisis niet te verantwoorden is.’

Onbruikbare voorraad

Vuurwerkverkoper Anton van Dijk baalt van het vuurwerkverbod. Hij heeft geen alternatieve inkomsten voor de jaarwisseling volgend jaar.

‘Hopelijk komen er toch nog kansen voor ons, als er wellicht vuurwerk verkocht mag worden aan verenigingen bijvoorbeeld,’ zegt hij.

Voor de overblijvende voorraad is er nog geen plan. Wellicht verkoopt hij dit aan een geïnteresseerde partij in het buitenland, maar dat brengt hoge vervoerskosten en een fors verlies op de waarde van de voorraad met zich mee.

Van Dijk hoopt daarom dat hij de voorraad nu volledig uitverkoopt. ‘De verkopen dit jaar zijn uitermate goed, wat te verwachten was met het verbod. Iedereen wil graag nog een keer genieten van deze mooie traditie,’ vertelt hij.

Drukte in de Knalshop

Het is rond een uurtje of elf nog rustig in de Knalshop. Daar is Cafferata wel blij mee: ‘Gisteren stond het hier zo vol, dat de ruiten besloegen.’

Het aanbod oogt karig, schappen zijn leeg, de breedte van de producten compenseert voor het gebrek aan variatie. Klant Jonas Timmer (33) klaagt, terwijl hij twijfelend voor het schap staat: ‘Ze hebben niet veel meer over.’

Veel van de producten zijn inmiddels uitverkocht. De verkoop loopt nu al 70 procent voor op de cijfers van vorig jaar. Volgens Cafferata betekent dat niet dat er dit jaar opmerkelijk veel vuurwerk zal worden afgestoken. Klanten zijn ook aan het hamsteren voor volgend jaar.

Daarnaast zijn alle ruim achthonderd vuurwerkwinkels in Nederland afhankelijk van ongeveer tien leveranciers. Als het vuurwerk daar op is, wordt het heel lastig om nog nieuwe voorraden te krijgen. Cafferata is al aangewezen op extra import uit Duitsland.

Gaat het vuurwerkverbod werken?

Vuurwerkliefhebber Timmer slaat dit jaar wel anderhalf keer zoveel vuurwerk in. ‘Ik wil nog één keer vuurwerk afsteken, voor de sentimentele waarde, maar zodra het verboden wordt stop ik ermee.’

Niet iedereen is zo gezagsgetrouw als Timmer. Een klant met handenvol vuurwerk verklaart onomwonden dat hij volgend jaar naar België gaat voor zijn vuurwerkaankopen.

‘Volgend jaar zal er nog veel afgestoken worden’

Ondanks veel van dit soort uitlatingen door klanten, is Cafferata overtuigd dat het verbod het einde betekent van vuurwerk in Nederland.

‘Volgend jaar zal er nog wel afgestoken worden, maar elk jaar zullen minder mensen de moeite nemen. Als je buurman ermee stopt, dan ga jij ook niet meer in de kou staan.’

Verkoop zinloos zonder legale afzetmarkt

Over vijf jaar is het gedaan met vuurwerk in Nederland, voorspelt ze. Het belangrijkste is dat de importeurs ermee ophouden, want die kopen in het begin van het jaar voor miljoenen aan vuurwerk in in China. Zonder een zekere en legale afzetmarkt is dat voor hen zinloos.

‘Maar mocht er toch vuurwerkverkoop in Nederland plaatsvinden, op wat voor manier dan ook, dan sta ik hier voor het achttiende jaar op rij achter deze balie. Dat is zeker,’ zegt Cafferata trots.