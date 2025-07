Elke avond vrouwenvoetbal op tv, moet dat nou echt?

In de rubriek ‘Gerry kijkt tv’ pakt dr. Gerry van der List de afstandsbediening of het toetsenbord om eens te bekijken hoe de moderne wereld in elkaar steekt. Deze week: de grote aandacht in de media voor vrouwenvoetbal.

Sommige grappen zijn zo kwalijk dat je er slechts in afkeurende zin over moet spreken. Hoewel je af en toe wel begrijpt dat mensen van lager allooi erom kunnen lachen. Zoals de opmerking van Johan Derksen een paar jaar geleden over Sari van Veenendaal: ‘Ze heeft wel heel goed gekeept, extra bakje haver vanavond.’

Dit was een verwijzing naar de uiterlijke verschijning van de doelvrouw van het Nederlands elftal, die hij eerder met een paard had vergeleken. Tot woede van de SP-politica Andrea Poppe, die via sociale media zelfs opriep de voetbalanalist ‘af te schieten’.

Deze reactie illustreerde niet alleen de toenemende polarisatie in de samenleving, maar ook de sterk uiteenlopende visies op vrouwenvoetbal. De heren van Vandaag Inside plegen er in denigrerende termen over te spreken. Daartegenover staan de lyrische beschouwingen van vrouwen als Barbara Barend en Claudia de Breij, die zich in het bijzonder opgetogen tonen over de verrichtingen van het nationale team.

Gerry van der List (1961) is politiek columnist en redacteur voor de portefeuille geestelijk leven. In deze nieuwe rubriek hanteert hij zijn kenmerkende fileermes om de populaire cultuur op de snijtafel te leggen.

Leeuwinnentemmer Andries Jonker is ontslagen

De media plegen de speelsters van Oranje aan te duiden als ‘Leeuwinnen’. Geachte ChatGPT, wie heeft deze malle naam in hemelsnaam bedacht? ‘Omdat het herenelftal “de leeuwen” heette, was het logisch dat het vrouwenelftal “de leeuwinnen” werd genoemd.’

Een vreemde logica, want Johan Cruijff en Willem van Hanegem werden vroeger – gelukkig – toch echt geen leeuwen genoemd. ChatGPT wijst overigens verderop in zijn kunstmatig intelligente antwoord de schuldige aan. Het reclamebureau Wieden+Kennedy zou van de ‘Leeuwinnen’ een ‘krachtig, herkenbaar merk’ hebben gemaakt.

Helaas laten de Oranjevrouwen de laatste jaren de leeuw vaak in zijn hempie staan. Mede door toedoen van leeuwinnentemmer Andries Jonker, een plat pratende Amsterdammer die zich ondanks opzichtig falen erg verbitterd toont over zijn ontslag als bondscoach. Tijdens het EK in Zwitserland mag hij nog wel een poging doen om aan te tonen dat hij ten onrechte de laan wordt uitgestuurd.

NOS-commentator haalt Michels en Israël door elkaar

Ruim anderhalf miljoen Nederlanders zaten zaterdag 5 juli, al dan niet met het bord op schoot, om 18.00 uur klaar om te kijken hoe hun landgenoten het ervan af zouden brengen in hun openingswedstrijd tegen Wales. Zij droegen rouwbanden als eerbetoon aan Rinus Michels, zo meldde Frank Wielaard. De NOS-commentator weet vermoedelijk meer van vrouwen dan van voetbal, want hij moest later beschaamd meedelen dat het natuurlijk de recentelijk overleden Rinus Israël was die werd herdacht.

De wedstrijd was nauwelijks om aan te zien, maar nadat Vivianne Miedema de score had geopend, kwam het toch nog goed. De permanent gekweld kijkende spits van Oranje moest zowaar even lachen.

Helaas werd de zege op Wales overschaduwd door een vernedering door Engeland. De Europees kampioen wordt geleid door de voorbeeldige coach Sarina Wiegman, die in haar vorige functie bij Oranje sterk heeft bijgedragen aan het respect voor het Nederlands elftal.

Belangstelling voor vrouwenvoetbal is gering

Zondag moet Nederland tegen Frankrijk plaatsing voor de volgende ronde afdwingen. Vast heel wat Nederlanders willen zien of dit gaat lukken. (Voorspelling: nee.) De vrolijke ‘Van links naar rechts’-Oranjemars vooraf is in elk geval leuk. Zo hebben we toch nog een beetje nationaal voetbalplezier, hoewel de Nederlandse straten niet echt oranje kleuren.

Maar er mag niet worden vergeten dat de belangstelling voor vrouwenvoetbal verder bijzonder gering is. Bij een wedstrijd in de Nederlandse competitie zitten doorgaans maar een paar honderd mensen op de tribune.

Daarom wekt het bevreemding dat nu alle wedstrijden van het EK op de vaderlandse televisie te zien zijn. De publieke omroep zendt beschamend weinig nieuwe, originele programma’s uit deze zomer. Het aantal herhalingen valt niet te overzien.

Het EK biedt de NPO een mogelijkheid de creatieve armoede enigszins te verbloemen. Maar, zoals afgelopen zondag, de volledige wedstrijd van de vrouwen van Noorwegen tegen die van Finland gevolgd door – gaap – Zwitserland tegen IJsland op NPO 1, moet dat nou echt?

