Dit Nederlandse bedrijf laat dieselbussen verdwijnen met software en zon

Via de lunchkantine met pingpongtafel, gaat Jan Willem de Jong (37) twee deuren door naar een nog leegstaande vleugel in het Utrechtse kantorenpand waarin iwell huist. ‘Dit hebben we net aangehuurd,’ zegt hij, lopend door 500 vierkante meter nu nog desolate kantoortuin. ‘Er moet nog worden verbouwd zoals je ziet, maar dat wordt een projectje voor na de zomer.’

Iwell is namelijk druk. Sinds het bedrijf in april een investering van 27 miljoen euro binnenhaalde, ligt snelle groei binnen handbereik: meer kantoren openen, meer mensen aannemen – nog zestig mensen erbij dit jaar, is het plan. De Jong: ‘Dat is inderdaad ambitieus, maar vorig jaar zijn we verdubbeld van veertig naar tachtig man. Dus we weten intussen wel hoe het moet.’

Iwell bestaat sinds 2016 en richt zich op grote bedrijven die veel energie gebruiken: logistieke bedrijven, transporteurs, tuinders. Zij hebben vaak een dak vol zonnepanelen, maar kunnen die niet efficiënt inzetten: als de zon schijnt, hebben ze volop elektriciteit, op een bewolkte dag zitten ze zonder.

Hoe iwell batterijen en software slim combineert tot één energie-oplossing

Bovendien hebben ze te maken met beperkte capaciteit door het overvolle elektriciteitsnet en fluctuerende prijzen. En intussen moet de business natuurlijk wel doorgaan.

Dat vraagt om een ‘dirigent’ die al die elektriciteitsstromen zo efficiënt mogelijk organiseert. Dat is de rol van iwell. Het bedrijf levert batterijen om elektriciteit op te slaan, maar ook het bijbehorende slimme softwaresysteem dat bepaalt hoe en wanneer een batterij laadt of juist energie levert.

‘In die combinatie zit onze grootste kracht,’ zegt De Jong. ‘Er zijn genoeg partijen die batterijen leveren en ook wel die software maken. Maar alles zo optimaal mogelijk aan elkaar knopen? Dát is moeilijk. Daarin zijn wij onderscheidend.’

Batterijen als oplossing voor een overvol stroomnet

Een busvervoerder uit Zaandam is een van de partijen die werken met de systemen van iwell. De vervoerder wilde in Zaandam graag tweehonderd elektrische bussen laten rijden, maar vanwege het volle elektriciteitsnet mogen die bussen alleen tussen 23.00 en 6.00 uur aan de oplader. En dat ook nog eens tegen de hoofdprijs.

De Jong: ‘Daar waren ze dus geholpen met een trits batterijen, hun eigen zonnepanelen en ons regelsysteem. Toen kon het ineens wel! Anders hadden daar gewoon dieselbussen gereden.’

iwell wil Europa veroveren met slimme energie-opslag

Dankzij alle geopolitieke ontwikkelingen op energiegebied had iwell al momentum te pakken. Daar kwam de investering van 27 miljoen euro nog eens bovenop. Dat geld gaat iwell aan twee zaken uitgeven. Eén: sneller uitbreiden naar het buitenland – De Jong heeft al een longlist met Europese landen klaarliggen.

En twee: investeren in data- en software-engineers om voorop te blijven lopen met zijn softwareproduct. Zo wil iwell over vijf jaar een van de grote Europese aanbieders zijn in energie-opslag. De Jong: ‘Dat is intussen geen bluf meer, die kans zit er gewoon dik in.’

Groene stroom als verdienmodel: goedkoper dan kolen, sneller dan olie

Maar wat als de grote bedrijven in ­Italië of Polen zeggen: ‘Batterij-opslag, groene energie? Mwah, dat hebben wij niet nodig.’

De Jong: ‘Dan is mijn retorische vraag: wil je dure stroom waarbij je afhankelijk bent van Rusland, Qatar of Donald Trump? Of wil je betaalbare stroom waar je zelf over kunt beschikken? Dat is de crux: als je groene stroom goed kunt opslaan en efficiënt inzet, is het goedkoper dan stroom uit kolen en gas. Dat heeft niks met idealisme te maken, dat is gewoon een verdienmodel.’

Tegenwind of niet: waarom de energietransitie wél kan slagen

Daarom laat De Jong zich ook niet uit het veld slaan door een groeiend anti­klimaatsentiment en de ‘drill, baby, drill’-uitspraken van de Amerikaanse president.

‘Want tegelijk weet Trump ook dat de toekomst zit in kunstmatige intelligentie, de grootste energieslurper van allemaal. De Verenigde Staten willen die strijd winnen, en daarvoor heb je snel en veel goedkope elektriciteit nodig. Dan kun je kerncentrales bouwen of olieputten boren, maar wat is het goedkoopst en het snelst schaalbaar? Zonne- en windparken, met batterijen.’

De Jong kan zich soms storen aan de pessimistische mentaliteit dat het ‘toch allemaal niet gaat lukken’ met de energietransitie. ‘Ik zeg: het kan wel! Als je daarin gelooft en de bijbehorende stappen durft te zetten, ben ik er heilig van overtuigd dat het gaat lukken.’