‘Een geile goedemorgen!’ Is stoute Heleen van Royen sexy of sneu?

Weinig vrouwen geven zo graag uiting aan hun hunkering naar seks als Heleen van Royen. De nymfomane schrijfster publiceerde al een seksdagboek en toonde zich van een exhibitionistische kant in een uitgave met naaktfoto’s van zichzelf.

Op televisie laat ze zich evenmin onbetuigd. In mei begon op Net5 Lieve Heleen, waarin ze met min of meer bekende vrouwen sprak over hun seksleven. Helaas keek daar praktisch niemand naar.

Meer bekijks trok vorige maand het optreden van Van Royen in De Oranjezomer. Johnny de Mol, die van zijn vader mag invallen voor de van een operatie herstellende Hélène Hendriks, is duidelijk volstrekt ongeschikt als presentator van dit praatprogramma op SBS6, mede door erg gebrekkige belangstelling voor en kennis van maatschappelijke en politieke kwesties.

Maar hij bloeit op als seks het gespreksonderwerp is. En hij glunderde toen hij van zijn vriendin Heleen een levenslang abonnement kreeg op haar bijdragen aan een erotisch platform waarop ze sinds kort actief is.

Van Royen is verreweg de oudste van het stel

Dit heet F2F (friends2follow), een Nederlandse variant op het zeer succesvolle OnlyFans, waarop onder anderen de voormalige GTST-acteur Ferry Doedens enorm ejaculerend te bewonderen valt.

Van Royen zou op haar graf dansen

Het digitale initiatief van Van Royen riep schampere reacties op. De bejaarde cabaretier Youp van ’t Hek liet in zijn NRC-column weten het enorm sneu te vinden dat de – elf jaar jongere – schrijfster besloot om op haar graf te dansen door zich, na zich te hebben ontdaan van haar scootmobiel en rollator, uit te kleden op een zielige internetsite voor ongeletterde hoerenlopers.

Van Royen meende hierop te moeten reageren met een ingezonden brief waarin ze probeerde uit te leggen dat haar clientèle diverser was dan de bevooroordeelde Van ’t Hek dacht. Zo was ze net aan het chatten met een ecoloog uit Chester die vleermuizen bestudeerde.

Dit maakte nieuwsgierig. Bij bezoek aan de website van F2F ontstaat toch al snel de indruk dat Engelse geleerden hier niet de overhand hebben. De meerderheid bestaat vermoedelijk uit bronstige kerels met een bovenmatige interesse in wulps ogende, schaars geklede vrouwen. Van Royen is verreweg de oudste van het stel.

Nadere kennismaking met de stoute schrijfster blijkt aardig wat te gaan kosten. Een maandelijks abonnement kost 35 euro, maar er wordt meer van je creditcard afgeschreven omdat het genoemde bedrag exclusief btw blijkt te zijn.

Wellicht biedt F2F een mooi verdienmodel

Daarna kun je filmpjes bekijken waarin Van Royen je, zwoel kijkend, begroet met ‘Een geile goedemorgen!’ en iets vertelt over haar dagbesteding. Wie meer van haar lichaam wil zien, dient extra in de buidel te tasten.

Zo kun je voor 22,50 euro een foto kopen waarop de tepels op haar ‘volronde borsten’ te zien zouden zijn en kan voor 48 euro een video worden ontgrendeld waarin ze op een vliegtuig-wc haar string omlaag doet.

Ze doet er in elk geval niemand kwaad mee

Door gebrek aan budget voor dit soort vertier, en ook door gebrek aan oprechte interesse, kan EW niet oordelen over de kwaliteit van het gebodene. De prijs lijkt aan de hoge kant, zeker gezien het overvloedige gratis aanbod aan bloot en pikant op internet.

Maar misschien heeft de toch altijd al vrij commercieel ingestelde schrijfster een mooi verdienmodel ontdekt. Ze doet er in elk geval niemand kwaad mee, overtreedt geen wetten, doet geen beroep op overheidssubsidies en lijkt er zelf lol in te hebben. Dus laat haar lekker sexy (proberen te) doen. Whatever turns you on.

Stoute schrijfster is een waar rolmodel

Er kan zelfs in nog meer positieve bewoordingen worden geschreven over Van Royens erotische inspanningen. Zij is een oma van zestig jaar en behoort daarmee tot een bevolkingscategorie die doorgaans niet met seksuele aantrekkingskracht wordt geassocieerd.

Daarom is het verheugend dat zij aantoont dat een vrouw op haar leeftijd tot de mannelijke verbeelding kan spreken. Ze is een waar rolmodel. Ook wie Lieve Heleen op tv en F2F op internet liever mijdt, zou de bijdrage van Heleen van Royen aan het doorbreken van taboes en de emancipatie van de oudere vrouw kunnen waarderen.

