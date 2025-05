Kijktip vanavond: docu Omarm me volgt zwaar gehandicapte Freek naar zelfverkozen dood

In de ontroerende documentaire Omarm me wordt de zwaar gehandicapte Freek in zijn laatste levensjaar gevolgd. Hij wordt omringd door liefde, maar wil meer dan zijn lijf aankan.

Ondanks zijn ernstige handicap heeft de twintigjarige Freek een aanstekelijke levenslust. Hij kan niet praten en zijn lichaam doet niet wat hij wil. Maar hij kan intens genieten van de liefde van zijn familie en vrienden, muziek, zijn hond en feestjes.

Van zijn gulle lach wordt iedereen blij. Maar Freek heeft ook veel pijn. En het frustreert hem dat hij niet kan wat voor zijn leeftijdgenoten normaal lijkt: dansen, vrijen, losgaan, een gezin stichten.

De docu laat zien hoe Freek letterlijk een stem krijgt

Over het laatste levensjaar van Freek maakte Wytzia Soetenhorst de hartverscheurende documentaire Omarm me, donderdagavond 22 mei te zien op NPO 2 om 22.20 uur. De titel is ontleend aan het gelijknamige liedje van BLØF, het favoriete nummer van Freek.

Indringend portret van liefde en beperking

De beelden zijn vaak simpel, maar snijden door de ziel. Je zit als kijker zo dicht op de huid van Freek, dat je zijn pijn en verdriet, maar ook zijn vreugde meevoelt. Vanaf zijn geboorte is Freek zwaar gehandicapt. Zijn moeder Stephanie verzorgt hem vrijwel dag en nacht, vol geduld en liefde. Het is een warm bad. Maar je begrijpt ook dat Freek het liefst op eigen benen wil staan, verlangt naar een normaal leven.

Vooral de gesprekken met zijn ongeveer even oude neef gaan door merg en been. Twee mooie en talentvolle jongens die elkaar blindelings aanvoelen. Met zijn ogen kan Freek op zijn tablet woorden typen, maar vaak heeft zijn neef aan een half woord al voldoende. Zijn neef, zijn zusje en hun vrienden nemen Freek mee naar dancefestivals en zelfs naar New York. Freek geniet als een popster van alle aandacht.

Vooral in het water lijkt hij helemaal gelukkig. Dan is hij even zonder pijn, alsof het water hem omarmt en zijn machteloze lichaam tot rust komt.

De documentaire laat zien hoe Freek letterlijk een stem krijgt. Samen met de empathische en nuchtere documentairemaakster zoekt hij een computerstem uit die het beste bij hem past, en die hij met zijn tablet kan bedienen. Nu is Freek nog beter in staat zijn gevoelens en wensen onder woorden te brengen.

Waarom Freek koos voor euthanasie

Begin 2023 geeft Freek voor het eerst aan dat het leven hem te zwaar valt en dat hij euthanasie wil. Even lijkt er nog hoop als hij in de zomer van dat jaar ‘zelfstandig’ gaat wonen. Iedereen gunt het hem zo en hoopt dat hij weer energie krijgt.

Maar Freek wil er niet meer zijn: elke dag pijn en niet kunnen doen wat je wil, is niet langer vol te houden. Je ziet de toenemende somberte en verstilling, zonder dat alles nadrukkelijk wordt benoemd.

Freek mag op 27 augustus 2024 volgens zijn wens sterven in zijn bed, 21 jaar oud, omringd door zijn geliefden, Door Omarm me is hij er nog. Dat beeld van die lachende jongen die zo graag wilde leven, laat je niet los en stemt tot nadenken.

Op de avond van de uitzending organiseren zijn vrienden en familie bij de vriendin van zijn neef een feest: Freeks Filmfestival. Er zullen zo’n 75 gasten komen. Wie Omarm me al heeft gezien, weet dat Freek wordt omarmd door een zee van tranen. Van verdriet, maar ook van trots.

De documentaire Omarm me kunt u vanavond bekijken om 22.20 op NPO 2, npodoc.nl en NPO Start (EO).