Voorzitter coronacommissie over vertrek Van Meijeren: ‘Er klopt niets van zijn verhaal’

FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren stapt uit de parlementaire enquêtecommissie corona. Naar eigen zeggen omdat hij geen toegang krijgt tot alle informatie. Volgens voorzitter Daan de Kort klopt er niets van die kritiek. ‘Ook Forum heeft met deze werkwijze ingestemd.’

Dinsdagavond maakte Gideon van Meijeren bekend dat hij per direct uit de parlementaire enquêtecommissie corona stapt omdat hij het niet eens is met de werkwijze.

In een video op X en in een persbericht van FVD stelt hij onder meer dat hem ‘de toegang werd geweigerd tot gevorderde documenten’ en dat hij niet de ruimte zou hebben gekregen om hoofdpersonen uit de coronaperiode – onder wie Hugo de Jonge, Mark Rutte en Jaap van Dissel – onder ede te verhoren.

Voorzitter van de enquêtecommissie Daan de Kort (VVD) zegt tijdens een telefonisch interview: ‘Ik ben zeer onaangenaam verrast. Het verhaal van Van Meijeren klopt ook niet. Leden van de commissie hebben wel degelijk toegang tot alle informatie.’

EW Waar doelt Van Meijeren dan op?

Daan de Kort: ‘Er zijn werkafspraken gemaakt, onder andere over hoe we met informatie omgaan. Daar kan gevoelige, staatsgeheime informatie bij zitten. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat je bepaalde informatie als lid wel kunt inzien, maar de documenten niet mee naar huis mag nemen.’

Wist Van Meijeren dat dan niet?

‘Die afspraken zijn gemaakt toen zijn partijgenoot Pepijn van Houwelingen nog in de commissie zat. Die heeft er destijds mee ingestemd, dus Van Meijeren had dit kunnen weten.’

Van Meijeren suggereert ook dat hij bepaalde thema’s niet mocht inbrengen in het onderzoek.



De Kort: ‘Ook dat klopt niet. Lang voordat Van Meijeren dertien dagen geleden tot de commissie toetrad, hebben we een onderzoeksvoorstel gepresenteerd. Dat is door de hele Tweede Kamer, inclusief FVD, goedgekeurd. Maar we hadden vanmiddag een vergadering waarin Van Meijeren op allerlei afspraken wilde terugkomen. Ja, zo werkt het niet.’

Denkt u dat Forum liever vanaf de zijlijn kritiek levert op de enquête dan er deel van uit te maken?

‘Ik kan geen gedachten lezen, dus laat ik daar geen uitspraken over doen.’

Betekent dit weer vertraging voor de commissie?

‘Wat mij betreft niet. Toevalligerwijs werd vandaag ook bekend dat BBB, ook een corona-kritische partij, alsnog iemand afvaardigt. Mariska Rikkers-Oosterkamp neemt zitting in de commissie. Dus we waren met vijf en we zijn nog steeds met vijf. Morgen gaan we weer hard aan het werk.’