Enhanced Games: doping wordt norm op Epolympisch sporttoernooi

In mei 2026 zal in Las Vegas de eerste editie worden gehouden van de Enhanced Games, een nieuw internationaal sportevenement waarin het gebruik van prestatieverhogende middelen niet verboden is, maar juist toegestaan. De organisatoren omschrijven het toernooi als een ‘moderne heruitvinding van de Olympische Spelen’.

Bron: The Economist, Forbes, NOS

Door: Sam Verbeek, redacteur Tech

Een sportwedstrijd waar sporters juist wél doping moeten gebruiken. Dat klinkt als iets uit een aflevering van de bizarre serie Black Mirror. Maar vanaf mei 2026 is het realiteit.

De Enhanced Games: niet Olympisch, maar Epolympisch

De organisatoren presenteren het toernooi als transparanter en eerlijker dan de Olympische Spelen. Geen verborgen gebruik, geen dopingjagers, maar openheid en controle.

Toch roept dit Epolympisch idealisme vragen op. Want als de voorwaarden voor deelname bestaan uit injecties, protocollen en dataregistratie — is het dan nog sport? Of zijn we getuige van iets anders: een laboratoriumoefening, vermomd als competitie?

Medische data als handelswaar bij sportinnovatie

Deelnemers leveren niet alleen prestaties, maar ook gegevens. Hun lichamen worden gemeten, gevolgd, vastgelegd, en verkocht. De medische data die het toernooi oplevert, mogen worden gedeeld met biotechbedrijven.

Zo ontstaat een verdienmodel dat voorbij prijzengeld en sponsoring reikt. Waar het lichaam handelswaar is geworden.

De eerste Epolympische kampioen

De proefopzet leidde al tot een succesvol experiment: begin 2025 brak de Griekse zwemmer Kristian Gkolomeev onder begeleiding van Enhanced Games-specialisten het wereldrecord op de 50 meter vrije slag.

Hij volgde een programma van medische monitoring, goedgekeurde prestatieverhogende middelen en aangepaste trainingsschema’s — een aanpak die nu als blauwdruk dient voor het toernooi. Voor zijn prestatie ontving Gkolomeev 1 miljoen dollar aan prijzengeld van de organisatie.

Maar hij betaalde een hoge prijs: nog geen dag later werd Gkolomeev door wereldzwembond World Aquatics levenslang geschorst. Volgens de bond zijn de Enhanced Games ‘geen sportcompetitie gebaseerd op universele waarden zoals eerlijkheid, rechtvaardigheid en gelijkheid, maar een circus, gebouwd op valsspelen’.

Alle zwemmers die deelnemen aan het toernooi kunnen op dezelfde straf rekenen.

Tussen sportideaal en technologische ambitie

Wat hier als vooruitgang wordt gepresenteerd, staat haaks op het traditionele sportdenken. Daar draait het toch om meer om hard werken, talent en gelijke kansen. Maar in het Silicon Valley-model, dat duidelijk als inspiratiebron dient, telt niet het spel, maar de upgrade.

Wat doorgaans als valsspelen geldt, wordt hier tot norm verheven. Niet ondanks, maar dankzij begeleiding en regulering. Het lichaam wordt geen gegeven, maar een platform: iets wat je verbetert, configureert en inzet.

Peter Thiel en Donald Trump Jr. als vroege investeerders

Een van de drijvende krachten achter dit denken is Peter Thiel, miljardair en investeerder in de Enhanced Games. Hij is een prominent aanhanger van het zogeheten transhumanisme – de overtuiging dat de mens zijn biologische beperkingen actief moet overstijgen met technologie.

Voor Thiel is topsport geen viering van natuurlijke grenzen, maar een testcase: hoe ver kun je gaan als je geld, kennis en genetische middelen inzet?

Ook andere investeerders met ideologische agenda’s mengen zich in dit project, onder wie Donald Trump Jr. De Enhanced Games zijn daarmee niet alleen sportief grensverleggend, maar ook politiek en filosofisch geladen. Hier draait het niet om de glorie van een gouden plak, maar om hoe ver het menselijk lichaam rekt voordat het breekt.

Waar ligt de ethische grens van prestatiebevordering?

Maar eerlijk is eerlijk: we weten allang dat atleten hun lichaam niet bouwen op broccoli en zelfdiscipline alleen. Moderne topsporters zijn al redelijk transhumaan. Ze gebruiken wetenschappelijke voeding, geavanceerde trainingsdata, mentale coaching en biomechanische optimalisatie. De Enhanced Games duwen dat inzicht een stap verder – en botsen daarmee op ethische grenzen.

Die grenzen zijn voor velen al overschreden. Niet voor niets spreekt zowel de Amerikaanse als de Nederlandse Dopingautoriteit van een gevaarlijk initiatief. Ook oud-topsporters waarschuwen voor ernstige risico’s.

Doping is verboden om een reden

Hun zorgen klinken misschien overdreven, maar zijn dat allerminst: middelen als epo kunnen het bloed gevaarlijk verdikken, anabole steroïden belasten hart en lever — vooral bij hoge doseringen of slechte timing.

De Enhanced Games beloven medische controle en voortdurende monitoring, maar ook dat blijft een experiment, uitgevoerd op menselijke lichamen.

Het lichaam als volgende grens van ontwrichting

In Silicon Valley gold ooit de leus: move fast and break things. Het klonk als een geuzenkreet voor softwarevernieuwing. Maar toegepast op spiervezels en bloedsomloop, zullen de brokstukken al snel pijnlijk worden.

Daarmee zijn de Enhanced Games in alles grensoverschrijdend. Ze testen de limiet van wat een lichaam aankan, dagen het idee van ‘eerlijk spel’ uit en verleggen het terrein van wat we als menselijk beschouwen. Biologisch, technologisch en moreel schuift hier iets op. Niet met brede instemming, maar met kapitaal, overtuiging en experiment.