Hoe antizionisme kan omslaan in antisemitisme

In een week tijd werd West-Europa opgeschrikt door geweld tegen Joodse instellingen, van Rotterdam en Amsterdam tot Luik. Dit zijn geen op zichzelf staande incidenten, schrijft Jessica Roitman in een ingezonden opinie.

Een synagoge in brand gestoken in Rotterdam, donderdagnacht. Een bom tot ontploffing gebracht bij een Joodse school in Amsterdam, de volgende nacht. Een synagoge aangevallen in Luik, eerder diezelfde week. Drie incidenten in zeven dagen. Het hart van West-Europa, in het jaar 2026.

De veroordelingen stroomden voorspelbaar snel binnen. Politici van links tot rechts grepen naar de taal van verontwaardiging en solidariteit. Scholen moeten veilige plekken zijn. De Joodse gemeenschap moet zich altijd veilig weten in ons land.

Wij staan achter jullie. Die uitspraken zijn niet onjuist. Maar van sommige stemmen die ze uitspreken, komen ze belast met een geschiedenis. En die geschiedenis verdient een eerlijke blik.

Antisemitisme in nieuwe gedaanten

Antisemitisme is altijd een kameleon geweest. Het kondigt zichzelf niet aan. Het verschijnt in het kostuum van dat moment – als nationalisme, als antikapitalisme, als anti-imperialisme, als de meest urgente morele zaak van de tijd.

Het spreekt de taal die het tijdperk het meest aansprekend vindt, en werft rekruten onder mensen die oprecht geloven dat zij ‘aan de goede kant van de geschiedenis’ staan.

Antizionisme als hedendaagse uitingsvorm

Het huidige kostuum is antizionisme. Het is de moeite waard precies te zijn over wat dat woord betekent, want het wordt vaak behandeld als slechts een krachtige vorm van kritiek op het Israëlische regeringsbeleid.

Dat is het niet. Antizionisme is de ideologie die het Joodse volk en de Joodse soevereiniteit beschouwt als een intrinsieke onrechtvaardigheid – niet een regering die ter verantwoording moet worden geroepen, maar een entiteit waarvan het bestaan zelf de misdaad is.

Het is de geëvolueerde vorm van anti-Joodse haat van onze tijd: minder grof dan het klassieke antisemitisme, maar niet minder krachtig.

Abstracter, systematischer, retorisch verfijnder.

Het is bij uitstek geschikt voor politieke en academische omgevingen die oppositievertoon belonen en vijandigheid verpakken als kritisch denken.

Wanneer ‘zionist’ een scheldwoord wordt

In dit raamwerk duidt ‘zionist’ geen echte politieke positie van echte mensen aan. Het woord fungeert als een alomvattende metafoor voor corruptie en kwaad. Niet iets om mee in debat te gaan, maar iets om weg te zuiveren.

Wat eerdere tijdperken de Joodse Kwestie noemden, herformuleren bepaalde academische disciplines nu als de Zionistische Kwestie. Hele vakgebieden zijn rondom dit uitgangspunt gereorganiseerd.

De praktische gevolgen zijn bekend: ‘zionistische professoren’ (zoals ik) worden gekielhaald, ‘zionistische bestuurders’ worden tot doelwit gemaakt, Joodse studenten wordt verteld dat hun veiligheidszorgen zelf een vorm van zionistische manipulatie zijn, of van het ‘bewapenen van antisemitisme’.

Normalisering van demonisering

De afgelopen twee jaar heeft deze ideologie in het volle zicht geopereerd, in Nederland net als in een groot deel van de westerse wereld, genormaliseerd binnen de taal van dekolonisatie en bevrijding.

Naast het legitieme verdriet om burgerdoden in Gaza, naast de volkomen verdedigbare eis dat regeringen verantwoordelijk worden gehouden voor het voeren van oorlog, is er een gewoonte van demonisering gegroeid. En die is grotendeels ongemoeid gelaten.

Van leus naar uitsluiting

Beschouw eens wat routine is geworden. ‘Zionisme’ gelijkgesteld aan racisme, aan nazisme, aan elke denkbare historische zonde. Oproepen om zionisten geen podium te bieden, hen uit culturele ruimtes te weren, uit de beschaafde samenleving te verbannen.

De leuze ‘From the river to the sea‘ gescandeerd op betogingen en in het parlement, gedeeld in Instagram-stories met pro-Palestijnse watermeloenemoji’s.

Omgekeerde rode driehoeken – een symbool met een expliciete geschiedenis – op spandoeken naast de woorden ‘Zionisten zijn neonazi’s’. En, bij demonstratie na demonstratie, de leuze ‘Globaliseer de intifada’.

Wanneer woorden letterlijk worden genomen

Het woord intifada verwijst, precies, naar een campagne van massaal geweld tegen Joodse burgers. Het globaliseren ervan is een oproep om die campagne uit te breiden voorbij haar oorspronkelijke geografie.

Velen, waarschijnlijk de meesten, die het scandeerden, verstonden het als metafoor, als een gebaar van solidariteit, als een abstractie.

Maar er zijn altijd mensen in een menigte die precies menen wat ze zeggen. En het zijn niet de metafoorsprekers, maar de letterlijk-nemers die uiteindelijk handelen.

Universiteit Maastricht als symptoom

Aan de Universiteit Maastricht hoorden, zoals De Telegraaf deze maand berichtte, Joodse studenten dat er ‘Khaybar, Khaybar ya yahud‘ – een Arabische oproep om Joden te doden – werd gescandeerd op de campus. Een pro-Israëlische spreker werd van het podium verdreven door demonstranten die op ramen bonsden, totdat de politie de zaal ontruimde.

Een Joodse student die een lezing wilde geven werd geweigerd, terwijl wekelijks pro-Palestijnse evenementen op de campus doorgingen.

De activistische groep die ‘Kill all Zionists‘-posters verspreidde, kreeg een eigen kantoor op de universiteit. De European Jewish Association beschreef de instelling als ‘een bijzonder problematische casus’.

Een patroon van wegkijken

De reactie van de rector, nu de Nederlandse minister van Onderwijs (Rianne Letschert, red.) was, in de woorden van de voorzitter van de plaatselijke Joodse gemeenschap, ‘windowdressing’.

Dit is geen op zichzelf staand voorbeeld. Het is een patroon dat zich heeft herhaald in instellingen door heel Nederland en Europa.

Het is een patroon van wegkijken, van valse gelijkwaardigheid, van het vermijden van moeilijke gesprekken boven het veiligstellen van een gemeenschap die al twee jaar aan iedereen die wilde luisteren heeft verteld dat dit de richting was waarin het ging.

Wij waren niet paranoïde. Wij hadden gelijk.

Waarom Israël anders wordt behandeld

Hier is één manier om dat scherp in te zien. Wanneer mensen door heel Europa protesteren tegen de oorlog van Rusland in Oekraïne, met alle morele rechtvaardiging van dien, mondt niets daarvan uit in het lastigvallen van Russische studenten, graffiti op Russische restaurants of brandstichting bij orthodoxe kerken.

Het protest blijft gericht op een regering en haar handelen. Maar met Israël – met Joden – gebeurt er consequent iets anders. Het protest breidt zich uit totdat dit het volk omvat, de gemeenschap, de school, de synagoge.

Elke keer opnieuw. De Joodse gemeenschap bleef erop wijzen. Ons werd verteld dat we kritiek op een regering verwarden met haat jegens een volk. Dat deden we niet.

Kritiek is geen demonisering

Dit is geen pleidooi tegen kritiek op Israël. Nederzettingen, burgerslachtoffers, het voeren van een oorlog zijn allemaal legitieme onderwerpen van protest.

Maar onderscheid tussen een regering ter verantwoording roepen en een heel volk demoniseren is belangrijk. Hoewel soms gecompliceerd gemaakt, is het helemaal niet gecompliceerd.

Je kunt je verzetten tegen het Israëlische beleid zonder te scanderen voor een gemondialiseerde intifada. Je kunt opkomen voor Palestijnse rechten zonder te verklaren dat zionisten – mensen die geloven dat Joden recht hebben op zelfbeschikking – neonazi’s zijn die uit het openbare leven moeten worden verdreven.

Het klimaat waarin geweld denkbaar wordt

De mensen die de afgelopen twee jaar weigerden die grens te trekken, die meemarcheerden met de dragers van die leuzen zonder bezwaar ertegen te maken, die het antizionisme de dekmantel van progressieve legitimiteit gaven, die op Joodse bezorgdheid reageerden met pogingen om tot balans te komen en uitnodigingen tot verder gesprek, zij hebben het klimaat gebouwd waarin een bom bij een Joodse school denkbaar wordt.

Niet met eigen handen. Maar steen voor retorische steen, post voor virale post, mars na mars.

Niet alleen maar woorden

Antisemitisme arriveert nooit gekleed als antisemitisme. Het arriveert verkleed als gerechtigheid. En dan, op een nacht in Rotterdam, steekt iemand een synagoge in brand. En de volgende nacht in Amsterdam gooit iemand een bom naar een school waar Joodse kinderen leren.

De Joodse gemeenschap in Nederland zag het aankomen. Wij hebben het gezegd. We schreven de brieven, dienden de klachten in, vroegen om de gesprekken, en kregen geknik en handjes vasthouden en verklaringen van bezorgdheid terug.

Nu krijgen we verklaringen van geschoktheid.

Dat is niet genoeg. De vraag die er nu toe doet, is niet wie de meest welsprekende veroordeling kan uitspreken.

Antisemitisme en antizionisme: de rekening van wegkijken

Het gaat erom wie bereid is eindelijk, concreet, met echte politieke en maatschappelijke kosten, om binnen de eigen bewegingen en instellingen te zeggen wat allang had moeten worden gezegd: dat antizionisme antisemitisme is met een beter merk, dat ophitsing gevolgen heeft, en dat de Rotterdamse synagoge en de Amsterdamse school geen schokkende uitzonderingen zijn.

Het is de bestemming die altijd aan het einde van deze weg lag.