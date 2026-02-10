Maak samenwonen vaker legaal en eenvoudig

De woningnood klinkt als een onoplosbaar probleem. Maar het kabinet-Jetten kan dit in één keer aanpakken, zonder te bouwen, zonder miljarden, zonder groen op te offeren. De oplossing is simpel: samenwonen vaker legaal en eenvoudig maken, schrijft ondernemer Bart Lubbers (medeoprichter Fastned) in een ingezonden opinie.

Nederland telt 8 miljoen huizen en 353.000 woningzoekenden. Tegelijk staan er miljoenen slaapkamers leeg. Het probleem is niet dat er te weinig huizen zijn, maar dat we ze onvoldoende benutten.

In 1965 woonden er gemiddeld vier mensen in een huis, nu nog geen twee. Het mantra ‘bouwen, bouwen, bouwen’ werkt dus niet.

Hoeveel nieuwe huizen we ook neerzetten, als we steeds meer individueel wonen, blijft er altijd een tekort.

Is samenwonen de oplossing voor de woningnood?

De oplossing ligt voor de hand: samenwonen. Studenten, starters, ouderen – ze willen samenwonen, kosten delen en voor elkaar zorgen. Indien slechts 5 procent van de huishoudens een extra huisgenoot neemt, is de woningnood opgelost.

Toch blokkeert de overheid dit met absurde regels: samenwonen met meer dan twee personen is in veel gemeenten verboden, terwijl eenpersoonshuishoudens dikwijls worden gesubsidieerd.

Woningnood dwingt studenten tot illegale prakijken

In de praktijk lossen burgers het steeds meer zelf op. Studenten delen illegaal een huis, sluiten samenlevingscontracten of trouwen om samen te mogen wonen.

Anderen nemen het heft in eigen handen: de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereniging UVSV koopt panden om extra woonruimte te creëren – en moet dan nog een omzettingsvergunning aanvragen omdat de gemeente dit ziet als ‘onttrekken van woonruimte’. Absurd.

Samenwonen en de woningnood

Het kabinet kan dit direct oplossen: laat mensen samenwonen. Schrap de regels die dit blokkeren. Weg met de verplichte vergunningen om samen te wonen; weg met de verplichte omzettingsvergunning.

Laat studenten, vrienden en burgerinitiatieven hun woonruimte zelf organiseren. Geen nieuwbouw nodig, geen subsidies, geen bureaucratie. Gewoon gezond verstand toepassen.

Actieplan wonen:

Schrap het maximaal aantal bewoners per huis. Vrijstellen van omzettingsvergunningen voor studentenhuizen en burgerinitiatieven. Gelijktrekken van subsidies: samenwonen financieel aantrekkelijk of neutraal maken.

Samenwonen is geen nostalgisch ideaal. Het is de snelste, goedkoopste en meest praktische manier om de woningnood op te lossen. Het kabinet-Jetten kan laten zien dat het wél kan.

Niet door te bouwen, maar door regels te schrappen en mensen de vrijheid te geven om te wonen zoals ze willen. Het is tijd om te stoppen met bureaucratie en te beginnen met samenwonen.