Kan de eerlijke prijs van Lidl concurreren met het lawaai van de actiewinkel?

Lidl stopt als eerste grote supermarkt met bulkaanbiedingen zoals ‘1+1 gratis’ en ‘tweede voor de halve prijs’. Zihni Özdil is enthousiast, maar heeft ook twijfels.

Uit een recent EW-interview met Peter de Roos, CEO van Lidl Nederland, rijst het beeld van een man die met beide benen op de winkelvloer staat.

Zijn carrière begon op zijn vijftiende bij een lokale supermarkt. Net als die van mij, overigens. Mijn allereerste baan was ook op mijn vijftiende bij een supermarkt in de buurt, maar dat terzijde. Van die praktijkervaring maakt De Roos als CEO nog altijd gebruik.

‘Alles komt samen op de winkelvloer,’ zegt hij. Een uitspraak die een nuchtere, hands-on-mentaliteit samenvat.

Hij heeft niet alleen het vak geleerd in de praktijk, maar daarna ook nog de economische logica erachter onder de knie gekregen door bedrijfskunde te studeren.

Peter de Roos is een eerlijke CEO

Die combinatie maakt De Roos – dat maakt dit interview wel duidelijk – tot een CEO die weet hoe het eraan toegaat in de schappen én op de bonnetjes.

Wat mij vooral opvalt, is zijn eerlijke benadering van de missie van Lidl: ‘Goed en gezond voedsel toegankelijk maken voor iedereen.’

In marketingtaal betekent ‘voor iedereen’ zoveel als: wij willen ook betaalbaar zijn voor mensen met een krappe beurs.

De Roos spreekt over vertrouwen dat wordt opgebouwd door wat zijn klanten dagelijks in hun mandje leggen. Dus niet door campagnes of holle beloftes.

En groot gelijk heeft hij. Hier staat een leider die zijn klanten kent.

Geen hippe, bovenmodaal verdienende mensen met een bakfiets. Maar mensen voor wie prijs en kwaliteit écht tellen, in het kader van wat er in hun portemonnee overblijft aan het eind van elke maand.

Precies diezelfde eerlijkheid komt terug in het recente nieuws dat Lidl als eerste grote supermarkt stopt met bulkaanbiedingen zoals ‘1+1 gratis’ en ‘tweede voor de halve prijs’.

In een markt die draait op koopjesgekte, is dit een opvallende stap. Zeker voor een supermarkt die niet de allerrijkste klanten heeft, zeg maar.

Enthousiasme, maar ook twijfel over aanpak Lidl

CEO De Roos noemt Nederland zelfs ‘doorgeslagen’ als het gaat om aanbiedingen. ‘Stapelkortingen geven een gevoel van voordeel, maar in de praktijk kom je vaak bedrogen uit,’ zegt hij. ‘De echte prijs voor een product moet centraal staan.’

Lidl kiest dus voor transparantie: wat je ziet, is wat je betaalt. Geen psychologische trucjes, geen verborgen verhogingen van de dagprijs. Nee, gewoon een vaste, lage, reële prijs.

Ik heb veel sympathie voor deze insteek. Het is moedig, principieel en getuigt van respect voor de klant.

Hier staat een leider die zijn klanten kent. Geen hippe, bovenmodaal verdienende mensen met een bakfiets.

De Consumentenbond juicht het ook toe. En terecht: bulkaanbiedingen lokken vaak ongezonde of overbodige aankopen uit. En houden mogelijk de reguliere prijzen kunstmatig hoog.

Maar hier komt ook mijn twijfel. Leven we wel in een tijd waarin rustige, eerlijke prijzen winnen van de schreeuwerige aanbiedingscultuur?

In een samenleving waar koopkracht onder druk staat, voelen kortingen als een levensader. Voor gezinnen met een smalle beurs zijn ‘1+1 gratis’-acties vaak een manier om A-merken of bulkvoeding toch binnen bereik te krijgen.

Hoogleraar Laurens Sloot (Rijksuniversiteit Groningen) wijst er in het AD op dat juist deze groep ‘bovenmatig profiteert’ van zulke kortingen. Terwijl Lidl zegt te streven naar toegankelijkheid voor iedereen, ben ik bang dat nu net die kwetsbare groep riskeert de boot te missen.

Want concurrenten blijven wél schreeuwen met aanbiedingen. En in een tijd van apps, bonussen en gepersonaliseerde kortingen lijkt die harde strijd om de portemonnee alleen maar luider te worden.

Deze stap is moedig. Maar of het slim is?

Eerlijke prijzen versus lawaaierige acties

Kan een stille, eerlijke prijs concurreren met het lawaai van de actiewinkel? Ik hoop het vurig voor De Roos en zijn klanten.

Maar ik hoop vooral dat hij, als nuchtere man, van tevoren wel grondig onderzoek heeft laten doen.

Weten zijn klanten deze stap wel te waarderen? Voelen zij zich nog steeds gehoord? Of stappen ze over naar supermarkten waar de schijn van voordeel nog steeds luid klinkt?

Lidl zet met deze beweging een interessante, ethische stap. Maar of het een slimme stap is, zal de tijd leren.

Ik ga het in elk geval op de voet volgen. Niet alleen als columnist, maar ook als klant die hoopt dat eerlijkheid uiteindelijk wint van de waan van de dag.