Hoe Seat zijn ziel verloor – maar met dit vertrouwde model terugvecht

Seat, het Spaanse budgetmerk van Volkswagen, presenteerde onlangs de tweede facelift van de vijfde generatie Ibiza. Goed nieuws voor normaalverdieners die op zoek zijn naar een betrouwbare en betaalbare compacte gezinswagen, zonder elektrische aandrijving en zonder overbodige of enerverende snufjes.

Het verhaal van Seat is er een van vallen en opstaan en gaat terug tot 1950. Op vraag van en met de steun van dictator Franco richtten enkele bevriende industriëlen en bankiers het automerk Sociedad Española de Automóviles de Turismo (Seat) op.

Spanje leefde toen in economisch isolement en was aangewezen op de welwillende steun van buitenlandse bedrijven.

In het geval van Fiat was die hulp gekoppeld aan een formeel verbod op de verkoop van Seat-modellen in Italië. Toen de Seat-directie in de jaren tachtig dat verbod aan haar laars lapte, maakte Fiat van de ene dag op de andere een einde aan de samenwerking.

Seat: bijzondere partnerruil

De Seat-directie moest halsoverkop op zoek naar een nieuwe industriële partner en vond gehoor bij de Duitse autogroep Volkswagen. Het is een goed bewaard geheim dat de basis daarvoor werd gelegd door de Belgische Seat-invoerder Roland D’Ieteren.

De Brusselse ondernemer onderhield commerciële relaties met zowel Seat als Volkswagen en was goed bevriend met de Oostenrijkse families Porsche en Piëch, meerderheidsaandeelhouders van de Volkswagen Group.

De driedeurs Ibiza die in 1984 zijn debuut maakte, was de eerste Seat die in eigen regie werd ontwikkeld en gebouwd – met technische en financiële steun van Volkswagen en Porsche.

Het ontwerp droeg de signatuur van de Italiaanse designer Giorgetto Giugiaro. De eerste Ibiza was een schot in de roos: in vier jaar tijd werden 1,4 miljoen exemplaren verkocht.