Regeldruk moet omlaag – maar waar blijft de daadkracht?

Ondernemers hebben genoeg van de papieren rompslomp: regeldruk slokt tijd en energie op. Het kabinet belooft beterschap en zet voorzichtig stappen. Maar zolang concrete resultaten uitblijven, groeit het ongeduld, schrijft Lotte Elbrink.

Veel ondernemers kunnen het zich vast moeilijk voorstellen, maar vroeger was Nederland een pionier in het verminderen van regeldruk. Inmiddels is dat anders.

Ondernemers zijn veel tijd kwijt aan allerlei administratieve lasten die overheidsregels meebrengen. Dat raakt vooral kleine ondernemers die geen hr- of juridische afdeling hebben.

Los daarvan ontgaat veel ondernemers vaak het nut van al die formulieren. Er is een cultuur van lijstjes afvinken ontstaan.

Regeldruk hoog op de agenda in Den Haag

In Den Haag staat regeldruk wel weer hoog op de agenda. Dat gaat ietsje minder drastisch dan in de Verenigde Staten, er is sprake van voorzichtige eerste stappen.

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) wordt permanent en krijgt meer bevoegdheden. Een Kamermotie verplichtte het kabinet de regeldruk in negen bedrijfssectoren met 20 procent te verminderen. Economische Zaken richtte een stuurgroep op die regels gaat doorlichten.

Een wet of regel schrappen kan niet zomaar. Het vergt veel overleg tussen ministeries, en er is vaak al veel in geïnvesteerd. De ambtelijke wil is niet heel groot.

Het zorgt voor ongeduld onder ondernemers en ook twijfel aan de slagkracht van het kabinet, zoals blijkt uit een inventarisatie die EW maakte.

Een Elon Musk-type is in Den Haag bepaald niet in zicht, en dat is ook niet wat we moeten willen. Maar meer daadkracht is wél gewenst.

Minister Dirk Beljaarts (PVV) zegt regeldruk te willen aanpakken. Laat dat dan ook zien en schrap concreet de eerste regels – ‘het dorre hout’, in de woorden van mkb-voorman Jacco Vonhof. Ondernemers snakken naar ademruimte.