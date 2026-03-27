Voorjaarsnota 2026: Begroting wankelt, maar blijft nipt op orde – Iran-oorlog gaat pijn doen

Uit de eerste Voorjaarsnota van het kabinet-Jetten blijkt dat de marges voor het begrotingstekort dun zijn, maar dat de staatsschuld voorlopig nog laag blijft.

Door meevallende belastinginkomsten ziet de begroting er toch redelijk uit.

Maar zware tegenvallers door de oorlog met Iran en de bijbehorende energiecrisis liggen op de loer. Belastinginkomsten kunnen door een afkoelende economie hard inzakken. In de Voorjaarsnota is met deze gevolgen geen tot nauwelijks rekening gehouden.

Voorjaarsnota: kabinet-Jetten kan zich geen tegenvallers veroorloven

Dit jaar komt het begrotingstekort uit op 2,5 procent, in 2027 op 2,9 procent. Dit is net onder de Brusselse norm van maximaal 3 procent voor het begrotingstekort.

Mocht het kabinet volgend jaar een tegenvaller hebben van iets meer dan een miljard euro, dan gaat het kabinet over die norm heen.

Tot en met 2030 (het laatste jaar van dit kabinet als het de rit uitzit) zakt het begrotingstekort terug naar 2,1 procent.

Het kabinet weet vooral onder de 3 procentsnorm te blijven door in de komende jaren miljarden door te schuiven naar latere jaren.

WIA, voorjaarsnota en de staatsschuldquote

Eerder gemelde tegenvallers (zoals de arbeidsongeschiktheidsverzekering WIA) komen aan het eind van de kabinetsrit tot uiting.

Door die tekorten loopt de staatsschuld op. Dit jaar is de staatsschuldquote 46,6 procent, in 2030 komt die uit op 49,9 procent. Dat is ver onder het Brusselse plafond van maximaal 60 procent voor de staatsschuldquote.

Omgerekend in reële bedragen mag de schuld nog met 120 miljard euro toenemen om onder het plafond te blijven.