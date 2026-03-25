Volkswagen flirt opnieuw met defensie, nu in gesprek met Israëlische Iron Dome-maker: ultieme redding voor de autobouwer?

Bron: Financial Times

Volkswagen voert gesprekken met het Israëlische defensiebedrijf Rafael Advanced Defense Systems over een mogelijke herbestemming van de fabriek in het Duitse Osnabrück. Mogelijk worden daar straks onderdelen geproduceerd voor het Iron Dome-luchtverdedigingssysteem van Israël, meldde de Financial Times op basis van bronnen rond de onderhandelingen.

Volgens het bericht wordt onderzocht of de fabriek geschikt kan worden gemaakt voor de productie van componenten voor het luchtafweersysteem.

De fabriek zou verschillende onderdelen van het Iron Dome-systeem gaan produceren, waaronder de zware vrachtwagens die raketten vervoeren, evenals lanceerinrichtingen en elektriciteitsgeneratoren.

Volkswagen benadrukt dat het geen wapens wil produceren. Het concern stelt dat het verschillende opties verkent voor de toekomst van de locatie en dat er gesprekken worden gevoerd met externe partijen.

Volkswagen: productie T-Roc stopt in Osnabr ück

De fabriek in Osnabrück biedt momenteel werk aan circa 2.300 mensen. De productie van de T-Roc cabriolet, momenteel het belangrijkste model dat er wordt gebouwd, loopt in 2027 af.

Volkswagen zoekt daarom naar een nieuwe invulling voor de fabriek, als onderdeel van een bredere herstructurering van zijn Europese activiteiten.

Toekomstplannen voor de Volkswagen-fabriek

Eerdere gesprekken met het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall over een mogelijke verkoop van de locatie liepen eind vorig jaar vast.

Volgens Volkswagen-topman Oliver Blume wordt nog altijd met verschillende partijen gesproken over een oplossing voor de toekomst van de fabriek.

Volkswagen is overigens niet het enige Duitse autobedrijf dat zijn fabrieken herstructureert. Bedrijven als toeleverancier Schaeffler en machinebouwer Trumpf zien ook mogelijkheden om hun activiteiten te verbreden.

