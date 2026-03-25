Volkswagen flirt opnieuw met defensie, nu in gesprek met Israëlische Iron Dome-maker: ultieme redding voor de autobouwer?

De feiten: Volkswagen verkent defensie-optie voor fabriek OsnabrückBron: Financial Times
Volkswagen voert gesprekken met het Israëlische defensiebedrijf Rafael Advanced Defense Systems over een mogelijke herbestemming van de fabriek in het Duitse Osnabrück. Mogelijk worden daar straks onderdelen geproduceerd voor het Iron Dome-luchtverdedigingssysteem van Israël, meldde de Financial Times op basis van bronnen rond de onderhandelingen.
Volgens het bericht wordt onderzocht of de fabriek geschikt kan worden gemaakt voor de productie van componenten voor het luchtafweersysteem.
De fabriek zou verschillende onderdelen van het Iron Dome-systeem gaan produceren, waaronder de zware vrachtwagens die raketten vervoeren, evenals lanceerinrichtingen en elektriciteitsgeneratoren.
Volkswagen benadrukt dat het geen wapens wil produceren. Het concern stelt dat het verschillende opties verkent voor de toekomst van de locatie en dat er gesprekken worden gevoerd met externe partijen.
Volkswagen: productie T-Roc stopt in Osnabrück
De fabriek in Osnabrück biedt momenteel werk aan circa 2.300 mensen. De productie van de T-Roc cabriolet, momenteel het belangrijkste model dat er wordt gebouwd, loopt in 2027 af.
Volkswagen zoekt daarom naar een nieuwe invulling voor de fabriek, als onderdeel van een bredere herstructurering van zijn Europese activiteiten.
Toekomstplannen voor de Volkswagen-fabriek
Eerdere gesprekken met het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall over een mogelijke verkoop van de locatie liepen eind vorig jaar vast.
Volgens Volkswagen-topman Oliver Blume wordt nog altijd met verschillende partijen gesproken over een oplossing voor de toekomst van de fabriek.
Volkswagen is overigens niet het enige Duitse autobedrijf dat zijn fabrieken herstructureert. Bedrijven als toeleverancier Schaeffler en machinebouwer Trumpf zien ook mogelijkheden om hun activiteiten te verbreden.
Lees ook | Elektrische-autoverkoop Europa stijgt fors: benzine verliest terrein – dit zit erachter
Wie zegt wat over de productie van raketonderdelen voor Israël door Volkswagen?Bron: The Telegraph, BBC, The Financial Times
- De Financial Times citeert twee bronnen die stellen dat Volkswagens plannen in een vergevorderd stadium zijn en worden toegejuicht door de deelstaat Nedersaksen, waar Osnabrück ligt. ‘Het potentieel is enorm,’ zegt een van de bronnen tegen de krant. ‘Maar het is ook een individuele keuze van werknemers of ze deel willen uitmaken van dit idee.’
-
‘Wat mij betreft geldt: als er in de toekomst mogelijkheden zijn voor militaire voertuigen, zullen we die concepten moeten bekijken,’ vertelt Volkswagen-CEO Oliver Blume in een interview met de Britse krant The Telegraph.
-
‘Duitsland heeft de helft van zijn netto-auto-export verloren, waardoor er veel ongebruikte capaciteit is om de productie van elektrische voertuigen en militair materieel op te schalen,’ zegt Sander Tordoir, hoofdeconoom bij het Centre for European Reform tegen Britse krant The Telegraph. Hij ziet in de productie van militair materieel ‘een nieuwe tak van bedrijvigheid’ voor noodlijdende autofabrikanten.
- ‘Gezien de bedreigingen voor onze vrijheid en vrede op ons continent, moet voor onze verdediging voortaan het principe gelden: “Whatever it takes”,’ zei de Duitse bondskanselier Friedrich Merz vorig jaar,vlak voordat zijn nieuwe regering werd gevormd. Zijn regering koppelt hogere defensie-uitgaven aan economische stimulering. Merz wil tegelijk de Duitse industrie, waaronder de auto-industrie, ondersteunen.
EW's visie: Volkswagen leunt opnieuw op defensie, een geschenk voor het merkDoor: Robert Smid, redacteur Automotive
In een wereld waarin China een steeds geduchtere concurrent wordt in de auto-industrie en Amerika een onzekere partner, is de defensie-industrie een geschenk voor bedrijven als Volkswagen. Wat moet het concern immers met de duizenden medewerkers in fabrieken zoals Osnabrück en met andere locaties?
Niet elke fabriek kan worden omgebouwd voor elektrische auto’s. De kosten zijn simpelweg te hoog, en de vraag naar elektrische auto’s blijft onzeker, terwijl productie in China vaak goedkoper is.
Tegelijkertijd zou het sluiten van fabrieken voor brandstofmotoren op dit moment economisch ontwrichtend zijn.
Volkswagen: van auto’s naar defensie
In zekere zin keert Duitsland terug naar zijn wortels. De auto-industrie speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog een sleutelrol in de productie van militair materieel. Wat de Duitse auto-industrie ooit groot maakte, lijkt nu opnieuw een uitweg te bieden.
Die verschuiving ligt bovendien minder gevoelig dan vroeger. In een land met een sterke pacifistische traditie sinds de Tweede Wereldoorlog, steunt een meerderheid hogere defensie-uitgaven, al vrezen sommigen dat Duitsland ook een doelwit wordt.
Lees ook | Waarom reddingsplan EU de auto-industrie niet vooruithelpt
Andere Duitse automotive-bedrijven zetten ook in op defensie
De beweging naar defensie is breder zichtbaar. Automotive-toeleverancier Schaeffler werkt aan grootschalige droneproductie, terwijl machinebouwer Trumpf inzet op lasertechnologie voor defensietoepassingen. Het onderstreept dat de industrie zich heroriënteert.
Toch is dit geen definiotieve oplossing. Economen wijzen erop dat de defensiesector – met circa 120.000 banen – nooit de omvang van de auto-industrie zal evenaren. Bovendien is de economische overlapping beperkt. Duitsland moet een nieuwe afhankelijkheid voorkomen.
Lees ook | Officieel: verkoopverbod nieuwe brandstofmotoren van de baan. Dit zijn de nieuwe plannen
Volkswagens grootste uitdaging: batterijproductie en autonomie
De echte uitdaging ligt elders: bij batterijproductie en technologische autonomie. Samenwerking met China is daarbij niet alleen lastig te vermijden, maar noodzakelijk. Defensieproductie kan hooguit dienen als tussenstation en niet als eindbestemming.
Wil Volkswagen concurrerend blijven, dan moet het de achterstand in digitale gebruikerservaring verkleinen, toeleveringsketens dichter bij huis brengen en ontwikkelingscycli versnellen om op te kunnen tegen Chinese en Amerikaanse rivalen.
Lees ook | Komt reddingsboei van de EU te laat voor Europese auto-industrie?
Volkswagen moet snijden in kosten
Dat vraagt om scherpe keuzes: minder modellen en varianten, fors snijden in kosten en meer technologische expertise aan de top.
De toekomst van de Duitse auto-industrie ligt niet op het slagveld, maar in de fabriek van morgen. Volkswagen begrijpt het eindelijk, maar gaat nog altijd te traag. Terugvallen op defensieproductie is geen duurzame oplossing.
Lees ook | Nu ook Porsche in grote problemen. Wat is er aan de hand?
Lees ook | Porsche nog dieper in de problemen: wat gaat hier mis?
Verder lezen: Meer over Volkswagen, Duitsland en investeringen in defensie
-
Nieuws
-
Nieuws
-