CPB: koophuis onbetaalbaar voor steeds meer huishoudens

Bron: Centraal Planbureau

Voor steeds meer huishoudens is een koophuis onbereikbaar geworden. Om een doorsnee koophuis van 400.000 euro te financieren, is inmiddels bijna twee keer een modaal salaris nodig. Dat meldt het Centraal Planbureau in de Toegankelijkheidsmonitor koopwoningmarkt.

De afgelopen tien jaar stegen de huizenprijzen veel harder dan de inkomens en de maximale hypotheken. Daardoor daalde het aandeel koopwoningen dat met een hypotheek bereikbaar is voor een huishouden met een doorsnee inkomen: van 61 procent in 2015 naar 21 procent in 2024. In de vier grote steden gaat het om nog maar 18 procent.

Vooral jongeren de dupe

Het gemiddelde verschil tussen de koopprijs en de maximale hypotheek is sinds 2015 verdubbeld en bedraagt in 2024 100.000 euro. Dat wijst op een groter beroep op spaargeld, overwaarde of financiële steun van familie.

Vooral jonge huishoudens hebben die ruimte vaak niet: bijna de helft van de 27- tot 34-jarigen heeft minder dan 10.000 euro spaargeld. In regio’s waar de koopwoningmarkt het minst toegankelijk is, blijken kopers steeds vaker vermogende ouders te hebben.