Waarom de oorlog in het Midden-Oosten de scheep- en luchtvaart ontwricht

De internationale luchtvaart wordt zwaar getroffen door het geweld in het Midden-Oosten. Aanvallen vanuit Iran op diverse Golfstaten leiden tot noodgedwongen sluitingen van belangrijke luchthavens.

Het gaat onder meer om Dubai International Airport in de Verenigde Arabische Emiraten, de grootste luchthaven ter wereld qua internationale reizigers. Ook de nummer tien van de lijst – Doha in Qatar – is voorlopig gesloten.

Luchthaven Dubai partner voor Schiphol

De sluiting van grote luchthavens in het Midden-Oosten treft ook Schiphol. Grote ‘hubs’ als Schiphol en Dubai zijn draaischrijven voor het internationale vliegverkeer en verbinden regionale en intercontinentale vluchten.

Dubai is de belangrijkste partnerluchthaven van Schiphol als het gaat om intercontinentale passagiers. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vlogen vorig jaar 1 miljoen mensen tussen Schiphol en Dubai.

Ook zijn er problemen voor luchtvracht van en naar het Midden-Oosten. De luchthavens van Doha, Abu Dhabi en Dubai zijn belangrijke bestemmingen voor vracht vanuit Schiphol.

Luchtvaartmaatschappijen dubbel getroffen

De luchtvaartsector moet door de sluitingen van luchthavens veel vluchten schrappen, met lagere omzetten als gevolg.

Daarnaast stijgen de kosten door hogere brandstofprijzen. Olieprijzen stegen de afgelopen dagen van zo’n 70 naar ruim 80 Amerikaanse dollar per vat. In het begin van het jaar lag de prijs nog rond de 60 Amerikaanse dollar.

Door deze tegenvallers dalen de beurskoersen van luchtvaartmaatschappijen. Het aandeel Easyjet verloor ten opzichte van vorige week 10 procent. De waarde van het aandeel Air France-KLM zakte zelfs met 20 procent.