DNB: inflatie nu al flink omhoog door oorlog Iran – kabinet, wacht met ingrijpen!

Bron: De Nederlandsche bank

‘Dit jaarverslag verschijnt, ik kan wel zeggen traditiegetrouw, op een moment dat we met zijn allen met open mond kijken naar wat zich nu weer op het wereldtoneel voltrekt,’ zei president Olaf Sleijpen bij de presentatie van het jaarverslag over 2025 van De Nederlandsche Bank (DNB).

Sleijpen verwees daarmee indirect naar de economische schok die corona veroorzaakte (2020), de Russische inval in Oekraïne (2022) en de Amerikaanse importheffingen (2025).

Iran-oorlog en negatieve gevolgen Nederlandse economie

De aandacht ging bij de presentatie vooral uit naar de oorlog in het Midden-Oosten en de negatieve gevolgen daarvan voor de Nederlandse economie.

DNB gaf een update van eerdere ramingen. De bank voorziet dat de inflatie in Nederland dit jaar oploopt tot boven de 3 procent.

De inflatie kwam afgelopen maand uit op 2,4 procent. Vanaf 2022 heeft zij hoger gestaan, soms zelfs aanzienlijk hoger.

De Nederlandsche Bank en een zwaar-weerscenario

Daarnaast rekende de bank door wat de schade is als zich een zwaar-weerscenario voordoet, met minimaal twee jaar lang hoge prijzen voor energie.

De prijs voor een vat olie staat in dat scenario op 145 euro, die voor een kuub gas bij de groothandel op 1,05 euro. Deze week kost olie rond de 100 euro per vat en een kuub gas 60 cent.

In dit scenario komt de inflatie volgend jaar uit op zo’n 5 procent. De economische groei gaat naar nul, de economie valt stil. De werkloosheid loopt op en het besteedbaar inkomen van huishoudens daalt.