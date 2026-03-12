CPB: oorlog Iran dreigt koopkracht weg te vagen

Bron: CPB

De oorlog in het Midden-Oosten kan de Nederlandse economie fors schaden. Dat blijkt uit de eerste voorzichtige berekeningen die het Centraal Planbureau (CPB) daarover heeft opgenomen in zijn jaarlijkse Centraal Economisch Plan (CEP).

Het CEP is de voorjaarsraming van het Planbureau waarin onder meer de koopkracht van huishoudens en de ontwikkelingen van de overheidsbegroting voor de komende jaren staan weergegeven.

Koopkracht uitgehold bij aanhoudend oorlogsgeweld

Als de olie- en gasprijs op korte termijn weer dalen naar het niveau van begin deze maand – zo’n 60 dollar voor een vat olie en een groothandelsprijs van 30 cent voor een kuub gas – dan stijgt de koopkracht dit jaar in doorsnee met 1,4 procent voor alle huishoudens.

Houdt de oorlog aan en blijven de prijzen ook dit jaar hangen rond de huidige niveaus (90 dollar voor een vat olie en 50 eurocent voor een kuub gas), dan halveert de stijging van de koopkracht. Grote boosdoener is de stijgende inflatie in dit scenario.

Die staat geraamd op dik 2 procent voor dit en komend jaar, maar bij die raming was nog geen rekening gehouden met de prijssprongen op de energiemarkten sinds het begin van deze maand.

Doemscenario CPB: koopkracht daalt

Het CPB heeft ook een ‘extreem’ scenario doorgerekend, met hogere olie- en gasprijzen. Stijgt de olieprijs naar 120 dollar per vat en stijgt de gasprijs naar 1 euro per kuub, dan blijft er van de koopkrachtstijging niets over en daalt die zelfs met enkele tienden van procenten.

Het CPB heeft niet met grotere schommelingen op de energiemarkten gerekend, hoewel die zeker tot de mogelijkheden behoren.

Koopkracht stijgt niet of nauwelijks

De olieprijs stond eerder deze week al een keer op 120 dollar. Tijdens de gascrisis van najaar 2022 steeg de groothandelsprijs tot boven 3 euro per kuub gas.

In de komende jaren stijgt de koopkracht niet of nauwelijks. De lonen gaan nog steeds omhoog, maar daar staan sterk stijgende lasten tegenover. Onder meer hogere zorgpremies en een hogere inkomstenbelasting (de vrijheidsbijdrage) werken tegen de loonstijgingen in.