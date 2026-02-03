Elektrische auto’s verdwijnen massaal uit Nederland – huidige wegenbelasting is een groter probleem dan u denkt

Bron: ING

Volledig elektrische modellen blijven bij particuliere kopers minder in trek, mede door de hoge wegenbelasting op elektrische auto’s.

Voor 2026 voorziet ING Research dat hybride auto’s opnieuw populair worden omdat bedrijven dit jaar voor het laatst nieuwe niet-elektrische auto’s kunnen registreren zonder jaarlijkse extra heffing.

Verder verwacht ING dat in 2026 in totaal 385.000 nieuwe auto’s worden verkocht, ongeveer 1 procent minder dan een jaar eerder. De lichte terugval volgt op een bescheiden groei in 2025, die vooral kwam door extra verkopen aan het einde van het jaar om fiscale redenen.

Dat komt door zorgen over de hogere wegenbelasting, het ontbreken van thuislaadmogelijkheden en de snellere waardedaling van elektrische auto’s.

Volgens ING kiezen consumenten steeds vaker voor gebruikte auto’s omdat die betaalbaarder zijn geworden. Maar een klein deel daarvan is een elektrische occasion.

De verkoop van nieuwe auto’s in Nederland daalt dit jaar licht, verwacht ING Research. Particulieren kiezen vaker voor gebruikte auto’s, terwijl elektrische occasions schaars blijven doordat veel elektrische leaseauto’s na afloop van het contract naar het buitenland verdwijnen, concludeert de bank. Die trend heeft zich in 2025 doorgezet.

Bron: Bovag, RAI Vereniging, Indicata, Automotive Mediaventions

‘We zetten vol in op elektrificatie, omdat dit de belangrijkste route is om de industrie te verduurzamen,’ schrijft het komend kabinet-Jetten in de paragraaf klimaat en groene groei.

Mooie woorden, maar wie het coalitieakkoord leest, ziet vooral globale ambities. Concrete routes ontbreken. En dat is precies waar het bij elektrisch rijden al jaren misgaat.

Subsidies elektrische auto’s en restwaarden

Subsidies op elektrische auto’s zijn lange tijd ingezet om de markt op gang te helpen. Dat was logisch en nodig. Maar het beleid was grillig: soms wel subsidie, soms niet; soms forse belastingkortingen, daarna weer abrupte afbouw.

Voorgaande kabinetten waren niet consistent en voorspelbaar. Met als gevolg een markt die steeds weer wordt verrast – en geschaad.

Vooral zakelijke leaserijders profiteerden aanvankelijk. Tegelijkertijd droegen leasemaatschappijen het risico van waardedalingen.

Bedrijven die volledig op elektrische modellen inzetten, zoals MisterGreen met Tesla’s, ondervonden de gevolgen toen subsidies wegvielen en de vraag instortte.

Korting wegenbelasting elektrische auto’s

De bijna gelijktijdige afschaffing van aankoopsubsidies en de afbouw van de korting op wegenbelasting bleek desastreus. De tweedehandsmarkt viel stil, afschrijvingen stegen en de totale gebruikskosten van elektrische auto’s werden juist hoger.

Dat raakt vooral de occasionkoper. En dat is een andere consument dan de koper van een nieuwe elektrische auto. De occasionkoper least meestal niet en wil vooral duidelijkheid.

Het voortdurende geschuif met percentages, kortingen en voorwaarden ondermijnt het vertrouwen. Daar komt bij dat veel elektrische occasions zware SUV’s zijn, die voor particulieren sowieso lastig betaalbaar zijn.

Tesla’s en eerder subsidieregelingen

Eerdere subsidieregelingen, gebaseerd op een maximale oorspronkelijke nieuwprijs van circa 45.000 euro, sloten populaire modellen als de Tesla Model 3 uit. Dat was kortzichtig. Meer ruimte – bijvoorbeeld tot 60.000 euro – was verdedigbaar geweest.

Wie elektrificatie echt wil versnellen, moet stoppen met eenzijdig nieuwe auto’s subsidiëren. Zonder volwassen en stabiele occasionmarkt blijven elektrische auto’s massaal naar het buitenland verdwijnen.

Nederland snakt naar voorspelbaar beleid, vooral via de wegenbelasting

Dáár zit de sleutel. Niet in per se in een nieuwe subsidieregeling, maar in structureel, voorspelbaar beleid dat de totale kosten verlaagt – vooral via de wegenbelasting.

De politiek kennende zal ze toch elektrische auto’s willen subsidieren. Maar als je dan toch wilt subsidieren, doe het dan via de occasionmarkt.

Markplaats liet onlangs zien dat mensen hier gevoelig voor zijn door 1.000 euro korting aan te bieden bij de aankoop van een elektrische auto. Binnen tien uur was het budget van de verkoopsite, 100.000 euro, benut.

