Elektrische auto’s verdwijnen massaal uit Nederland – huidige wegenbelasting is een groter probleem dan u denkt

De feiten: Nieuwverkoop auto's daalt, occasionmarkt groeit - elektrisch blijft achter, mede door wegenbelastingBron: ING
De verkoop van nieuwe auto’s in Nederland daalt dit jaar licht, verwacht ING Research. Particulieren kiezen vaker voor gebruikte auto’s, terwijl elektrische occasions schaars blijven doordat veel elektrische leaseauto’s na afloop van het contract naar het buitenland verdwijnen, concludeert de bank. Die trend heeft zich in 2025 doorgezet.
Volgens ING kiezen consumenten steeds vaker voor gebruikte auto’s omdat die betaalbaarder zijn geworden. Maar een klein deel daarvan is een elektrische occasion.
Dat komt door zorgen over de hogere wegenbelasting, het ontbreken van thuislaadmogelijkheden en de snellere waardedaling van elektrische auto’s.
Wat gebeurt er met de autoverkoop in 2026?
Verder verwacht ING dat in 2026 in totaal 385.000 nieuwe auto’s worden verkocht, ongeveer 1 procent minder dan een jaar eerder. De lichte terugval volgt op een bescheiden groei in 2025, die vooral kwam door extra verkopen aan het einde van het jaar om fiscale redenen.
Hybride auto, wegenbelasting en elektrische auto
Voor 2026 voorziet ING Research dat hybride auto’s opnieuw populair worden omdat bedrijven dit jaar voor het laatst nieuwe niet-elektrische auto’s kunnen registreren zonder jaarlijkse extra heffing.
Volledig elektrische modellen blijven bij particuliere kopers minder in trek, mede door de hoge wegenbelasting op elektrische auto’s.
Lees ook | Elektrisch rijden wordt duurder: hoeveel wegenbelasting betaal je in 2026?
Wie zegt wat over elektrische occasions?Bron: Bovag, RAI Vereniging, Indicata, Automotive Mediaventions
- ‘Wij zijn voor een vorm van stimuleren van aanschaf door particulieren. Zeker ook bij elektrische occasions,’ zegt woordvoerder Paul de Waal (61), van branchevereniging BOVAG tegen EW. ‘De verkoop van elektrische occasions stijgt, maar er gaan nog steeds te veel ons land uit via de export.’
- ‘Consumentenvertrouwen is essentieel om meer automobilisten de stap naar elektrische auto’s te laten maken,’ zegt Abe Brandsma (41), woordvoerder van RAI Vereniging, aan EW.
- ‘Subsidies voor elektrische occasions hebben in het verleden geholpen om de aanschaf te stimuleren. Maar ook de MRB is een zwaarwegende factor. Als je wilt dat de bestaande elektrische auto’s in Nederland blijven, dan heb je een SEPP-subsidie op gebruikte elektrische auto’s nodig,’ zegt Jasper Verweij (47), specialist occasions bij Automotive Mediaventions, bekend van occasionwebsites Gaspedaal.nl en Autotrack.nl tegen EW.
- ‘De tweedehandskoper betaalt zelf voor een elektrische auto, anders dan een zakelijke leaserijder. Financiële prikkels kunnen zijn aarzeling wegnemen en voorkomen dat elektrische auto’s naar het buitenland gaan. Verder vraagt de wegenbelasting voor elektrische auto’s en andere autobelastingen om een structurele langetermijnaanpak,’ zegt Jan Jaap Koops, beleidsadviseur bij restwaardebepaler Indicata tegen EW.
EW's visie: Subsidies voor elektrische auto's uitdelen helpt vast - maar totale kosten zijn het probleem door huidige wegenbelasting
‘We zetten vol in op elektrificatie, omdat dit de belangrijkste route is om de industrie te verduurzamen,’ schrijft het komend kabinet-Jetten in de paragraaf klimaat en groene groei.
Mooie woorden, maar wie het coalitieakkoord leest, ziet vooral globale ambities. Concrete routes ontbreken. En dat is precies waar het bij elektrisch rijden al jaren misgaat.
Lees ook | Bijtelling elektrische auto’s gaat omhoog in 2026: dit betekent het voor jouw portemonnee
Subsidies elektrische auto’s en restwaarden
Subsidies op elektrische auto’s zijn lange tijd ingezet om de markt op gang te helpen. Dat was logisch en nodig. Maar het beleid was grillig: soms wel subsidie, soms niet; soms forse belastingkortingen, daarna weer abrupte afbouw.
Voorgaande kabinetten waren niet consistent en voorspelbaar. Met als gevolg een markt die steeds weer wordt verrast – en geschaad.
Lees ook | Tesla’s dalen massaal in waarde – en dat is beter nieuws dan u denkt
Vooral zakelijke leaserijders profiteerden aanvankelijk. Tegelijkertijd droegen leasemaatschappijen het risico van waardedalingen.
Bedrijven die volledig op elektrische modellen inzetten, zoals MisterGreen met Tesla’s, ondervonden de gevolgen toen subsidies wegvielen en de vraag instortte.
Lees ook | MisterGreen: naderend faillissement door dalende restwaarden Tesla?
Lees ook | ‘MisterGreen stopt’: gedaalde restwaarden Tesla’s draaien Nederlandse auto-leaser de nek om
Korting wegenbelasting elektrische auto’s
De bijna gelijktijdige afschaffing van aankoopsubsidies en de afbouw van de korting op wegenbelasting bleek desastreus. De tweedehandsmarkt viel stil, afschrijvingen stegen en de totale gebruikskosten van elektrische auto’s werden juist hoger.
Dat raakt vooral de occasionkoper. En dat is een andere consument dan de koper van een nieuwe elektrische auto. De occasionkoper least meestal niet en wil vooral duidelijkheid.
Het voortdurende geschuif met percentages, kortingen en voorwaarden ondermijnt het vertrouwen. Daar komt bij dat veel elektrische occasions zware SUV’s zijn, die voor particulieren sowieso lastig betaalbaar zijn.
Lees ook | Wegenbelasting verandert – tenaamstellingsbelasting op komst: betaalt de benzine-occasionrijder straks veel meer?
Tesla’s en eerder subsidieregelingen
Eerdere subsidieregelingen, gebaseerd op een maximale oorspronkelijke nieuwprijs van circa 45.000 euro, sloten populaire modellen als de Tesla Model 3 uit. Dat was kortzichtig. Meer ruimte – bijvoorbeeld tot 60.000 euro – was verdedigbaar geweest.
Wie elektrificatie echt wil versnellen, moet stoppen met eenzijdig nieuwe auto’s subsidiëren. Zonder volwassen en stabiele occasionmarkt blijven elektrische auto’s massaal naar het buitenland verdwijnen.
Lees ook | D66 en CDA presenteren complex plan voor rekeningrijden: wegenbelasting wacht grote verandering
Nederland snakt naar voorspelbaar beleid, vooral via de wegenbelasting
Dáár zit de sleutel. Niet in per se in een nieuwe subsidieregeling, maar in structureel, voorspelbaar beleid dat de totale kosten verlaagt – vooral via de wegenbelasting.
De politiek kennende zal ze toch elektrische auto’s willen subsidieren. Maar als je dan toch wilt subsidieren, doe het dan via de occasionmarkt.
Markplaats liet onlangs zien dat mensen hier gevoelig voor zijn door 1.000 euro korting aan te bieden bij de aankoop van een elektrische auto. Binnen tien uur was het budget van de verkoopsite, 100.000 euro, benut.
Lees ook | Wegenbelasting onder druk – Kamer stemt in met fikse belastingboete die werkgevers hard in de portemonnee raakt