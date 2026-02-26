Uitpondgolf houdt aan: weer 20.700 huurhuizen verkocht in vierde kwartaal 2025

De feiten: Uitponden stopt niet - beleggers verkopen meer huurhuizen dan ooit

Bron: Kadaster

In het vierde kwartaal van 2025 verkochten beleggers het hoogste aantal huurhuizen tot nu toe: ruim 20.700 huizen werden zoals dat heet ‘uitgepond’, aldus het Kadaster. 16 procent van alle woningen die door een eigenaar-bewoner werd gekocht, was daarvoor in het bezit van een belegger. Begin 2021 was dit nog zo’n 7 procent. In de vier grootste steden (G4) was dit in het vierde kwartaal van 2025 al bijna 28 procent. Woningbezit beleggers gestegen In de G4 betaalden kopers gemiddeld 454.000 euro voor een voormalige beleggerswoning. Kochten zij van een andere eigenaar-bewoner, dan waren ze gemiddeld 124.000 euro meer kwijt. Op 1 januari 2026 was 9 procent van de woningvoorraad in het bezit van beleggers. Op 1 januari 2024 was dit nog 9,4 procent.

Wie zegt wat over het uitponden?

Bron: Vastgoed Insider, Property.nl, NVM, Vastgoed Belang

EW's visie: Studenten kunnen nergens meer terecht

Door: Theo van Vugt, redacteur Wonen

Het lijkt mooi dat er huurhuizen op de markt komen, maar de prijs in de grote steden is nog vrij hoog. Zonder hulp van hun ouders lukt het starters ook niet om die huizen te kopen. Intussen verdwijnen er in rap tempo huurhuizen in de grote steden waar studenten woonden. Waar moeten zij nog terecht? Bij hun ouders blijven, is vaak slecht voor hun ontwikkeling. Ze zijn ook vaker depressief, wisten we al te melden. Uitgeponde huurhuizen: waar moeten de studenten nog naartoe? De uitgeponde huurhuizen zijn bovendien vaak kleiner en slechter onderhouden. Dus er moet ook nog een en ander worden verbouwd en duurzamer gemaakt. Studenten zorgen voor leven in de stad en als die groep verdwijnt, maakt dat een stad niet leuker. Opdracht aan het nieuwe kabinet met de nieuwe bouwminister Elanor Boekholt- O’Sullivan: zorg dat het uitponden stopt en maak verhuur weer rendabel door slechte wet- en regelgeving te schrappen. Zelfs het Centraal Planbureau riep onlangs op om de Wet betaalbare huur aan te passen.

Verdere verdieping: Beleggers verkochten meer woningen dan ze kochten

Bron: Kadaster

Volgens het Kadaster verkochten beleggers in het vierde kwartaal van 2025 ruim 20.700 woningen. Dit is 5,3 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Beleggers kochten minder dan ze verkochten: zo’n 8.900 huizen werden aangekocht. Dat is 4 procent minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Er wordt door beleggers meer verkocht dan aangekocht Sinds 2023 neemt het verschil tussen verkoop en aankoop toe. Dit komt onder meer door de wet- en regelgeving. Zo is het voor veel beleggers fiscaal minder aantrekkelijk geworden om te verhuren. Ook is de huurprijs strakker gereguleerd en kunnen ze minder huur vragen. Een groot deel van deze verkochte huurwoningen staat in de vier grootste steden (G4, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). Vooral in Amsterdam werden veel huurwoningen verkocht. De stroom van huur naar koop laat zien dat beleggers huizen verkopen aan mensen die er zelf in gaan wonen: huurwoningen worden koopwoningen. Vooral in Amsterdam worden veel huurhuizen verkocht Jarenlang kochten particuliere investeerders meer huizen van eigenaar‑bewoners dan zij aan hen verkochten. Daardoor groeide het totale bezit van deze investeerders steeds verder. Tussen 2016 en 2021 kochten zij ruim 23.000 huizen meer van eigenaar‑bewoners dan zij aan hen verkochten. Sinds 2022 sloeg dit om en verkochten particuliere beleggers elk kwartaal meer huizen aan eigenaar-bewoners dan dat zij van hen aankochten. In het vierde kwartaal van 2025 betaalden eigenaar-bewoners in de G4 gemiddeld 454.000 euro voor een huis dat zij kochten van een belegger. Voor een huis dat ze kochten van een andere eigenaar-bewoner betaalden ze gemiddeld 578.000 euro. Het verschil was daarmee 124.000 euro. Over heel 2025 werden maar liefst 65.000 huurhuizen door beleggers verkocht In de rest van Nederland betaalden eigenaar-bewoners gemiddeld 360.000 euro voor een investeerderswoning. Voor een huis van eigenaar-bewoners was dit gemiddeld 501.000 euro: een verschil van 141.000 euro. Dit prijsverschil komt onder meer doordat beleggers kleinere huizen of woningen met een slechter energielabel verkochten. Over heel 2025 werden 27.000 huizen gekocht door beleggers. Dat is meer dan in 2024 en 2023, maar nog altijd veel minder dan in de periode daarvoor. In totaal werden 65.000 huurhuizen verkocht door beleggers.

Verder lezen over de huizenmarkt