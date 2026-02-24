Hogere wegenbelasting elektrische auto’s en nieuwe belastingboete: meer kosten werkgevers, run op benzineauto’s?

De feiten: Pseudo-eindheffing, wegenbelasting en strengere regels plug-inhybrides zetten werkgevers onder druk

Bron: Autotelex

De komst van de nieuwe belastingboete voor werkgevers, de zogenoemde pseudo-eindheffing, per januari 2027, zal dit jaar al te voelen zijn op de Nederlandse automarkt, zo stelt restwaardespecialist Autotelex in zijn maandelijkse marktupdate. De restwaardebepaler verwacht dat er aan het eind van 2026 een run komt op brandstofauto’s. Pseudo-eindheffing beïnvloedt leasemarkt Autotelex wijst op de gevolgen van deze pseudo-eindheffing, waarmee werkgevers worden geconfronteerd die werknemers in 2027 laten rijden in een brandstofauto – inclusief plug-inhybrides. Volgens het bureau zullen grotere leasemaatschappijen daardoor versneld overstappen op volledig elektrische modellen. Autotelex: kleine leasemaatschappijen zetten in op brandstofauto Maar kleinere leasemaatschappijen en wagenparkbeheerders ontberen daarvoor de middelen. Sterker, zij zouden juist eind 2026 nog brandstofauto’s kunnen aanschaffen, om werknemers keuzevrijheid te blijven bieden. De belastingboete dan wel pseudo-eindheffing is niet het enige wat de automarkt beïnvloedt. Volgens Autotelex geldt dat ook voor de invoering van een nieuwe emissienorm voor plug-inhybrides. Daarnaast is de huidige wegenbelasting op elektrische auto’s en plug-inhybrides dit jaar aanzienlijk hoger dan in 2025. Lees ook | Wegenbelasting verandert – tenaamstellingsbelasting op komst: betaalt de benzine-occasionrijder straks veel meer?

Wie zegt wat over elektrische auto's, wegenbelasting en de pseudo-eindheffing?

Bron: Autotelex, BOVAG, RAI Vereniging

‘De pseudo-eindheffing, een boete voor de werkgever die zijn werknemer in 2027 in een brandstofauto wil laten rijden, inclusief een plug-inhybride, zal in 2026 twee effecten hebben: een versnelde overgang naar volledig elektrische inzet (middelgrote en grotere leasemaatschappijen), en een run op brandstofauto’s eind 2026 voor de kleinere leasemaatschappijen en wagenparkbeheerders, die hun werknemers de keuze willen blijven geven,’ schrijft restwaardespecialist Autotelex in zijn marktupdate.

in zijn marktupdate. ‘Er is geen directe samenloop tussen de pseudo-eindheffing en de wegenbelasting,’ zegt woordvoerder Paul de Waal (61), van branchevereniging BOVAG tegen EW. ‘Wel is het zo dat elektrische voertuigen voor de wegenbelasting – als er geen nieuw beleid komt – iets duurder zullen worden, en dat de kosten voor werkgevers (die door de pseudo-eindheffing overstappen op elektrisch) dus ook wat toenemen. Maar die toename zal niet genoeg zijn om het voor werkgevers financieel aantrekkelijk te maken weer terug te gaan van elektrische naar benzine- of dieselauto’s.’

(61), van branchevereniging BOVAG tegen EW. ‘Wel is het zo dat elektrische voertuigen voor de wegenbelasting – als er geen nieuw beleid komt – iets duurder zullen worden, en dat de kosten voor werkgevers (die door de pseudo-eindheffing overstappen op elektrisch) dus ook wat toenemen. Maar die toename zal niet genoeg zijn om het voor werkgevers financieel aantrekkelijk te maken weer terug te gaan van elektrische naar benzine- of dieselauto’s.’ ‘Een deel van de werkgevers kan als gevolg van de pseudo-eindheffing besluiten om geen auto van de zaak meer te verstrekken, en in plaats daarvan over te stappen op een mobiliteitsvergoeding,’ zegt Abe Brandsma (41), woordvoerder van de branchevereniging voor autofabrikanten RAI Vereniging, tegen EW, ‘doordat brandstofauto’s te duur worden voor de werkgever, en werknemers over – relatief dure – elektrische auto’s een hoog bijtellingsbedrag betalen.’

EW's visie: Verander zo snel mogelijk de wegenbelasting, en schrap de pseudo-eindheffing

Door: Robert Smid, redacteur Automotive

Verdere verdieping: Wegenbelasting, elektrische auto's en de pseudo-eindheffing

Strikt genomen staat de wegenbelasting los van de pseudo-eindheffing. Die laatste is een extra werkgeversheffing in de loonbelasting. Toch spelen ook wijzigingen in de wegenbelasting een rol. Wat is de wegenbelasting? De wegenbelasting (of motorrijtuigenbelasting) is een belasting die je betaalt als je een auto (of ander motorvoertuig) op je naam hebt staan. De Belastingdienst int deze belasting om bij te dragen aan de kosten van infrastructuur en wegonderhoud. Veranderingen in de wegenbelasting zijn van belang doordat het hogere voertuiggewicht van plug-inhybrides en elektrische auto’s vanaf 2026 nadrukkelijker doorwerkt in de vaste lasten voor werkgevers. Wat is de pseudo-eindheffing? De pseudo-eindheffing is een loonheffing voor werkgevers die vanaf 2027 geldt voor alle zakelijke personenauto’s met CO 2 -uitstoot, waaronder benzine-, diesel-, gas- en (plug-in)hybrides. Het is dus wel degelijk een belasting op de auto zelf. Werkgevers betalen 12 procent van de catalogusprijs (of bij auto’s ouder dan 25 jaar 12 procent van de dagwaarde), met een overgangsregeling voor bestaande leaseauto’s tot uiterlijk 1 juli 2030. Strengere emissienorm voor plug-inhybrides De aangescherpte meetmethode voor plug-inhybrides leidt volgens Autotelex tot een hogere gemeten CO 2 -uitstoot. Die kan alleen worden gecompenseerd met grotere accupakketten. Diverse Chinese fabrikanten beschikken al daarover en brengen ze – mede om importheffingen te omzeilen – op grote schaal naar Europa.

Verder lezen: Meer over wegenbelasting elektrische auto's en pseudo-eindheffing