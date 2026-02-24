Hogere wegenbelasting elektrische auto’s en nieuwe belastingboete: meer kosten werkgevers, run op benzineauto’s?

De feiten: Pseudo-eindheffing, wegenbelasting en strengere regels plug-inhybrides zetten werkgevers onder drukBron: Autotelex
De komst van de nieuwe belastingboete voor werkgevers, de zogenoemde pseudo-eindheffing, per januari 2027, zal dit jaar al te voelen zijn op de Nederlandse automarkt, zo stelt restwaardespecialist Autotelex in zijn maandelijkse marktupdate.
De restwaardebepaler verwacht dat er aan het eind van 2026 een run komt op brandstofauto’s.
Pseudo-eindheffing beïnvloedt leasemarkt
Autotelex wijst op de gevolgen van deze pseudo-eindheffing, waarmee werkgevers worden geconfronteerd die werknemers in 2027 laten rijden in een brandstofauto – inclusief plug-inhybrides.
Volgens het bureau zullen grotere leasemaatschappijen daardoor versneld overstappen op volledig elektrische modellen.
Autotelex: kleine leasemaatschappijen zetten in op brandstofauto
Maar kleinere leasemaatschappijen en wagenparkbeheerders ontberen daarvoor de middelen. Sterker, zij zouden juist eind 2026 nog brandstofauto’s kunnen aanschaffen, om werknemers keuzevrijheid te blijven bieden.
De belastingboete dan wel pseudo-eindheffing is niet het enige wat de automarkt beïnvloedt. Volgens Autotelex geldt dat ook voor de invoering van een nieuwe emissienorm voor plug-inhybrides.
Daarnaast is de huidige wegenbelasting op elektrische auto’s en plug-inhybrides dit jaar aanzienlijk hoger dan in 2025.
Wie zegt wat over elektrische auto's, wegenbelasting en de pseudo-eindheffing?Bron: Autotelex, BOVAG, RAI Vereniging
- ‘De pseudo-eindheffing, een boete voor de werkgever die zijn werknemer in 2027 in een brandstofauto wil laten rijden, inclusief een plug-inhybride, zal in 2026 twee effecten hebben: een versnelde overgang naar volledig elektrische inzet (middelgrote en grotere leasemaatschappijen), en een run op brandstofauto’s eind 2026 voor de kleinere leasemaatschappijen en wagenparkbeheerders, die hun werknemers de keuze willen blijven geven,’ schrijft restwaardespecialist Autotelex in zijn marktupdate.
- ‘Er is geen directe samenloop tussen de pseudo-eindheffing en de wegenbelasting,’ zegt woordvoerder Paul de Waal (61), van branchevereniging BOVAG tegen EW. ‘Wel is het zo dat elektrische voertuigen voor de wegenbelasting – als er geen nieuw beleid komt – iets duurder zullen worden, en dat de kosten voor werkgevers (die door de pseudo-eindheffing overstappen op elektrisch) dus ook wat toenemen. Maar die toename zal niet genoeg zijn om het voor werkgevers financieel aantrekkelijk te maken weer terug te gaan van elektrische naar benzine- of dieselauto’s.’
- ‘Een deel van de werkgevers kan als gevolg van de pseudo-eindheffing besluiten om geen auto van de zaak meer te verstrekken, en in plaats daarvan over te stappen op een mobiliteitsvergoeding,’ zegt Abe Brandsma (41), woordvoerder van de branchevereniging voor autofabrikanten RAI Vereniging, tegen EW, ‘doordat brandstofauto’s te duur worden voor de werkgever, en werknemers over – relatief dure – elektrische auto’s een hoog bijtellingsbedrag betalen.’
EW's visie: Verander zo snel mogelijk de wegenbelasting, en schrap de pseudo-eindheffingDoor: Robert Smid, redacteur Automotive
Het versnellen van de elektrificatie klinkt mooi. Het doel is helder: schoner en milieuvriendelijker vervoer.
Maar de manier waarop de regels nu worden ingevoerd, werkt niet zoals bedoeld.
Een pseudo-eindheffing in een markt vol tweedehands auto’s
Neem de pseudo-eindheffing. Wat is het nut van deze belasting in een land waar de meeste mensen in een tweedehands auto rijden?
Werkgevers krijgen vanaf 2027 feitelijk een boete voor elke werknemer die nog in een brandstofauto rijdt. In theorie dwingt de overheid zo vergroening af. In de praktijk ligt dat genuanceerder.
Pseudo-eindheffing: het verleggen van een probleem
Wat als werknemers die overstap niet willen? Of simpelweg kiezen voor een goedkopere benzineauto? Dat kan door te kiezen voor een mobiliteitsbudget en nee te zeggen tegen een auto van de zaak.
Dan verschuift het probleem, verdwijnt het niet. Sterker, het heeft een averechts effect. In plaats van elektrisch rijden te stimuleren, zet het mensen aan tot het kopen van een oude brandstofauto.
‘En dat is slecht nieuws voor de verjonging en dus vergroening van het wagenpark,’ zei brancheorganisatie BOVAG eerder tegen EW. ‘Degenen die nog niet klaar zijn voor de overstap naar een elektrische auto van de zaak zullen massaal afscheid nemen van de bedrijfsauto en overstappen op een privévoertuig met kilometervergoeding (vanwege de pseudo-eindheffing, red.).’
Wat daar nog bij komt: grote leasemaatschappijen kunnen wellicht sneller elektrificeren, maar kleinere bedrijven niet. Voor hen betekent volledige elektrificatie een ingrijpende en kostbare omslag.
Wegenbelasting en elektrische auto’s: hier begint het écht
En dan is er de wegenbelasting. Wie elektrisch rijden echt wil stimuleren, moet daar beginnen. De lasten voor elektrische auto’s zijn dit jaar fors gestegen. Ook plug-inhybrides worden extra aangeslagen, vanwege hun hogere gewicht. De fiscale prikkels lopen inmiddels dwars door elkaar heen.
Het nieuwe kabinet kon wat dat betreft niet snel genoeg komen. Durft de naar Infrastructuur en Waterstaat overgestapte minister Vincent Karremans voor dit beleid te herzien?
Wegenbelasting, rekeningrijden en stilstand
Hij erft een van de meest complexe dossiers die er zijn: autobelastingen. Niemand zit te wachten op rekeningrijden. Maar stilstand is ook geen oplossing. En juist rekeningrijden klinkt als geschikte oplossing als er iets moet worden gedaan aan de wegenbelasting.
Afwachten, voorlopig. Maar voor ver vooruit kijkend beleid is het geen tijd meer. Dit kabinet zal snel stevig moeten ingrijpen om autorijden betaalbaar te houden.
Komt er een run op brandstofauto’s?
Autotelex voorspelt een run op brandstofauto’s aan het eind van het jaar. Of die er ook echt komt, staat niet zonder meer vast. Enige nuance is gepast.
Grote en kleine leasemaatschappijen hebben vaak ook afspraken met autodealers. Het is niet zo dat zij in één klap totaal iets anders gaan doen.
Wegenbelasting elektrische auto’s: het grote pijnpunt
Uiteindelijk is het de gebruiker die een auto kiest. En als de wegenbelasting zo onaantrekkelijk blijft voor elektrische rijders, zal die gebruiker nog steeds eerder een brandstofauto kiezen.
Verdere verdieping: Wegenbelasting, elektrische auto's en de pseudo-eindheffing
Strikt genomen staat de wegenbelasting los van de pseudo-eindheffing. Die laatste is een extra werkgeversheffing in de loonbelasting. Toch spelen ook wijzigingen in de wegenbelasting een rol.
Wat is de wegenbelasting?
De wegenbelasting (of motorrijtuigenbelasting) is een belasting die je betaalt als je een auto (of ander motorvoertuig) op je naam hebt staan. De Belastingdienst int deze belasting om bij te dragen aan de kosten van infrastructuur en wegonderhoud.
Veranderingen in de wegenbelasting zijn van belang doordat het hogere voertuiggewicht van plug-inhybrides en elektrische auto’s vanaf 2026 nadrukkelijker doorwerkt in de vaste lasten voor werkgevers.
Wat is de pseudo-eindheffing?
De pseudo-eindheffing is een loonheffing voor werkgevers die vanaf 2027 geldt voor alle zakelijke personenauto’s met CO2-uitstoot, waaronder benzine-, diesel-, gas- en (plug-in)hybrides. Het is dus wel degelijk een belasting op de auto zelf.
Werkgevers betalen 12 procent van de catalogusprijs (of bij auto’s ouder dan 25 jaar 12 procent van de dagwaarde), met een overgangsregeling voor bestaande leaseauto’s tot uiterlijk 1 juli 2030.
Strengere emissienorm voor plug-inhybrides
De aangescherpte meetmethode voor plug-inhybrides leidt volgens Autotelex tot een hogere gemeten CO2-uitstoot. Die kan alleen worden gecompenseerd met grotere accupakketten.
Diverse Chinese fabrikanten beschikken al daarover en brengen ze – mede om importheffingen te omzeilen – op grote schaal naar Europa.
