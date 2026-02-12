Box 3: Tweede Kamer akkoord. Nieuwe vermogenstaks per 2028 (bijna) een feit – hier spant het nog om

Bron: Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft donderdag 12 februari ingestemd met de nieuwe vermogenstaks. Dat betekent dat de belastingen over spaargeld en beleggingen per 2028 op de schop gaan.

Dat is dan wel onder de voorwaarde dat ook de Eerste Kamer voor half maart instemt. Anders hebben de Belastingdienst, maar ook zogenoemde ‘ketenpartners’ als banken en verzekeraars, te weinig tijd om hun systemen aan te passen aan de nieuwe wetssystematiek.

Nieuw box 3-stelsel in 2028?

Wordt het wetsvoorstel later dan maart aangenomen, dan wordt de wet minimaal een jaar later van kracht.

Het nieuwe stelsel levert het Rijk meer op dan het huidige. Elk jaar uitstel kost de schatkist naar verwachting 1 tot 2 miljard euro (de budgettaire gevolgen zijn erg onduidelijk). Vandaar de haast om het stelsel op tijd ingevoerd te krijgen.

Nieuw box 3-stelsel op hoofdlijnen

Het nieuwe stelsel bestaat uit een zogenoemde vermogenswinstbelasting voor beleggingen in vastgoed, start-ups en scale-ups. Jaarlijks moet 36 procent belasting worden betaald over eventueel ontvangen huur uit het vastgoed en dividenden.

Onderhoudskosten voor het vastgoed en andere beleggingskosten mogen op die inkomsten in mindering worden gebracht.

Bij verkoop van het vastgoed en de aandelen moet worden afgerekend over de eventuele winst. Is er verlies, dan mag dat worden verrekend met vermogenswinsten in andere jaren.

Box 3: ook belasting op papieren koerswinsten

De hoofdregel is een zogenoemde vermogensaanwasbelasting. Die geldt voor alle andere beleggingen, zoals in aandelen, goud en bitcoins, maar ook spaargeld valt hieronder. Jaarlijks moet over rente- en dividendinkomsten worden afgerekend, maar ook over koerswinsten.

Ook al zijn het slechts papieren winsten, omdat aandelen of bitcoins niet zijn verkocht. Ook hiervoor is het tarief 36 procent, mogen kosten in aftrek worden gebracht en zijn verliezen verrekenbaar.