Rechter wil onderzoek naar Nexperia, oplossing conflict ver weg

Bron: ANP

De Ondernemingskamer vindt dat er een onderzoek moet komen naar wanbeleid bij het Nijmeegse chipbedrijf Nexperia. De Chinese topman ‘Wing’ blijft voorlopig geschorst. Een oplossing voor het conflict is daarmee nog ver weg.

De Ondernemingskamer greep in oktober hard in bij de Nijmeegse chipproducent: de Chinese topman Zhang Xuezheng (bijnaam: Wing) werd op afstand van het bedrijf gezet en zijn aandelen werden onder onafhankelijk beheer geplaatst. De aanleiding: wanbeleid.

Nexperia wordt momenteel geleid door een niet-uitvoerend bestuurder, voormalig NXP-topman Guido Dierick.

Nexperia en een strategiewijziging

De Ondernemingskamer stelt dat er inderdaad aanwijzingen zijn dat Wing handelde met een tegenstrijdig belang. Ook zijn rechters kritisch over een plotselinge strategiewijziging van Wing, terwijl Nexperia last dreigde te krijgen van Amerikaanse exportbeperkingen.

Sinds 2023 voerde Nexperia gesprekken met het ministerie van Economische Zaken.

Nexperia heeft een Chinees moederbedrijf, Wingtech. Dat Chinese aandeelhouderschap bemoeilijkte zakendoen en daarom moest Nexperia een duidelijker Europees profiel krijgen.

Nederland, Nexperia en niet nagekomen afspraken

Economische Zaken en Nexperia maakten daarover afspraken, maar uiteindelijk maakte de Chinese topman een draai en kwam hij die afspraken niet na.

Ook trok Wing de bankvolmachten van drie Europese bestuurders in en gaf hij die aan vertrouwelingen zonder financiële ervaring.

De Ondernemingskamer ziet voldoende aanleiding om twee onderzoekers aan te wijzen.

Nexperia zegt tegen ANP tevreden te zijn met de uitspraak en het bedrijf zegt volledig mee te werken. De chipmaker stelt ondanks het conflict ‘een gezond en veerkrachtig bedrijf te zijn’.