Rechter wil onderzoek naar Nexperia, oplossing conflict ver weg

De feiten: Ondernemingskamer wil onderzoek NexperiaBron: ANP
De Ondernemingskamer vindt dat er een onderzoek moet komen naar wanbeleid bij het Nijmeegse chipbedrijf Nexperia. De Chinese topman ‘Wing’ blijft voorlopig geschorst. Een oplossing voor het conflict is daarmee nog ver weg.
De Ondernemingskamer greep in oktober hard in bij de Nijmeegse chipproducent: de Chinese topman Zhang Xuezheng (bijnaam: Wing) werd op afstand van het bedrijf gezet en zijn aandelen werden onder onafhankelijk beheer geplaatst. De aanleiding: wanbeleid.
Nexperia wordt momenteel geleid door een niet-uitvoerend bestuurder, voormalig NXP-topman Guido Dierick.
Nexperia en een strategiewijziging
De Ondernemingskamer stelt dat er inderdaad aanwijzingen zijn dat Wing handelde met een tegenstrijdig belang. Ook zijn rechters kritisch over een plotselinge strategiewijziging van Wing, terwijl Nexperia last dreigde te krijgen van Amerikaanse exportbeperkingen.
Sinds 2023 voerde Nexperia gesprekken met het ministerie van Economische Zaken.
Nexperia heeft een Chinees moederbedrijf, Wingtech. Dat Chinese aandeelhouderschap bemoeilijkte zakendoen en daarom moest Nexperia een duidelijker Europees profiel krijgen.
Nederland, Nexperia en niet nagekomen afspraken
Economische Zaken en Nexperia maakten daarover afspraken, maar uiteindelijk maakte de Chinese topman een draai en kwam hij die afspraken niet na.
Ook trok Wing de bankvolmachten van drie Europese bestuurders in en gaf hij die aan vertrouwelingen zonder financiële ervaring.
De Ondernemingskamer ziet voldoende aanleiding om twee onderzoekers aan te wijzen.
Nexperia zegt tegen ANP tevreden te zijn met de uitspraak en het bedrijf zegt volledig mee te werken. De chipmaker stelt ondanks het conflict ‘een gezond en veerkrachtig bedrijf te zijn’.
Wie zegt wat Nexperia?Bron: FD, ANP, BNR
- ‘Het is heel belangrijk dat Nederland zich als eerste terugtrekt. Het is een zakenconflict en moet dus ook op een zakelijke manier worden aangepakt,’ zei Shen Bo, de Chinese ambassadeur in Nederland eerder tegen ANP. Volgens hem is het ‘intrekken van de rechtszaak noodzakelijk’ voor een oplossing van het conflict.
- ‘De onderzoeker zal diep in de administratie duiken om te onderzoeken of Zhang inderdaad bezig was met een “coup”,’ zei Onno Hennis, advocaat bij AMS advocaten, eerder in het FD.
- ‘De toestand van Nexperia vraagt nu in de eerste plaats om rust zodat zij in staat gesteld wordt de gezonde interne verhoudingen, haar productieketen en de levering aan haar klanten wereldwijd te herstellen,’ schreef De Ondernemingskamer eerder in de uitspraak. ‘Dat vereist een bestuur dat in zijn functioneren niet belemmerd wordt door het geschil tussen de verschillende onderdelen van de multinationale onderneming van Nexperia en/of haar aandeelhouder.’
- Tijdelijk Nexperia-bestuurder Guido Dierick zegt tegen BNR dat het Nexperia niet lukt om contact te krijgen met de Chinese eigenaar Wingtech: ‘Er zit geen enkel schot in. Ik heb diverse e-mails gestuurd, met het verzoek om op neutraal terrein bij elkaar te komen. Dat wordt vooralsnog afgehouden.’
EW Visie: Onzekere toekomst NexperiaDoor: Lotte Elbrink, redacteur Economie
Een oplossing voor Nexperia is voorlopig nog ver weg en dat doet het bedrijf pijn. Sinds de ingrepen van Karremans en de rechter is Nexperia in tweeën gebroken.
Het vertrouwen tussen de Chinese en de Europese tak is helemaal weg en de communicatie verloopt moeizaam.
Wafer-leveranciers
De Chinese tak zou op zoek zijn naar eigen wafer-leveranciers om zelfstandig te kunnen produceren. Nexperia Europa wil zijn fabrieken in Maleisië en de Filipijnen uitbreiden.
Voorlopig houdt de onzekerheid aan en wordt de kans groter dat klanten uitwijken naar andere leveranciers. En daarmee is de toekomst van Nexperia onzeker.
Verdere verdieping: Ook minister Karremans greep in
Nexperia maakt zogeheten legacy chips – eenvoudige, maar onmisbare chips voor auto’s en consumentenelektronica. Nexperia is wereldwijd de enige onderneming die deze chips op grote schaal spotgoedkoop kan produceren.
Wereldwijd werken er 12.500 mensen voor Nexperia, onder wie 400 in Nederland. De chips worden op wafers geproduceerd in eigen fabrieken in Manchester en Hamburg. De assemblage en verpakking gebeuren in Azië, vooral in de Chinese stad Dongguan.
Nexperia en Nederland
Niet alleen de rechter greep in bij Nexperia. Ook Vincent Karremans, de demissionaire VVD-minister van Economische Zaken, deed dat. Hij vreesde dat de Chinese CEO kennis en productiecapaciteit van Europa naar China zou verplaatsen.
Met een noodwet uit 1952 die nooit eerder was ingezet, probeerde Karremans dat te voorkomen.
Een diplomatieke rel
Alle Nederlandse ingrepen leidden tot een diplomatieke rel met Peking. China reageerde met een exportverbod, wat leidde tot grote paniek in de auto-industrie. Onder druk van de Amerikanen werd het exportverbod opgeheven.
Daarna schortte Karremans zijn maatregel op. Volgens Wingtech werd het bedrijf niet leeggetrokken. Het bedrijf zou zich slechts voorbereiden op eventuele Amerikaanse sancties.