De beurs maakt Nederlanders rijker, maar niemand durft te stoppen met sparen

De feiten: Meer geld in beleggingen, sparen het populairstBron: DNB:
Het beleggingskapitaal van huishoudens is het afgelopen jaar gestegen, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).
Eind 2025 bezaten huishoudens voor 204,3 miljard euro aan effecten. Dat is bijna 14,8 miljard euro (7,8 procent) meer dan een jaar eerder.
Beleggingsfondsen blijven het populairst, met 64 procent van de totale waarde in effecten. Eenderde van het geld zit in aandelen. Obligaties vormen met 2,5 procent een niche.
Waardestijging door goed beursjaar
Geopolitieke onrust zorgde begin 2025 nog voor dalende koersen. Maar uiteindelijk sloten de meeste beurzen, waaronder de AEX en de Amerikaanse Nasdaq, het jaar af in de plus.
Volgens DNB kwam meer dan 90 procent van de waardestijging van de beleggingen van huishoudens door gestegen koersen, de rest door netto-aankopen.
Shell, ASML en Rheinmetall populair
Huishoudens bezaten eind 2025 voor 68,5 miljard euro aan aandelen. De populairste zijn Shell (4,3 miljard euro) en ASML (4,2 miljard euro).
De snelste stijger is het Duitse Rheinmetall. Het aandelenbezit van Nederlandse huishoudens in de wapenfabrikant verviervoudigde vorig jaar van 106 naar 435 miljoen euro.
Meeste geld blijft op spaarrekening staan
Hoewel de beurskoersen stegen, blijven huishoudens vooral sparen. De totale spaargelden stegen met 41,5 miljard euro (8,5 procent) ten opzichte van 2024.
In totaal hadden huishoudens eind 2025 voor 528,6 miljard euro aan spaargeld. Daarnaast stond er 109 miljard euro op betaalrekeningen.
Wie zegt wat over particuliere beleggingen?Bron: Radio 1, Telegraaf, WNL
- ‘Er staat zo veel op spaarrekeningen niets te doen. Er is een gebrek aan kennis, waardoor Nederland armer wordt en dat is zonde,’ zei Milou Brand, presentator van de podcast Jong beleggen, eind vorig jaar op Radio 1.
- ‘Als je vermogen wil opbouwen, moet je niet sparen. Bedenk maar eens dat je op een spaarrekening ongeveer 1 procent rente krijgt, terwijl de inflatie 3 procent is. Dan ga je er flink op achteruit. Op de lange termijn is beleggen vrijwel altijd rendabeler dan sparen,’ zei analist Corné van Zeijl in november 2025 tegen De Telegraaf.
EW’s visie: Keuze tussen sparen en beleggen blijft lastigDoor: Max Erich, redacteur Economie
Nederlandse huishoudens zijn spaarzaam. Een doorsnee huishouden belegt 23 procent van het vrij besteedbare vermogen (het geld dat je netto overhoudt na aftrek van vaste lasten).
Het gaat om liefst 77 procent als je pensioenen meerekent. Huishoudens beleggen indirect veel geld via hun pensioeninleg.
Beleggen brengt risico’s met zich
De keuze tussen sparen en beleggen blijft lastig. Het rendement op individuele aandelen kan sterk oplopen, maar dat geldt ook voor het risico. Veel huishoudens kiezen daarom voor beleggingsfondsen, die het risico spreiden over meerdere aandelen.
Het afgelopen stegen weliswaar veel aandelenkoersen, maar waren de schommelingen groot. In de eerste helft van 2025 gingen de beurzen onderuit door geopolitieke onrust. Later volgde herstel.
Door sparen wordt je armer
Sparen kent een minimaal risico, maar levert ook weinig rendement op. Volgens DNB daalde de gemiddelde rente op deposito’s in 2025 van 2,5 naar 2,4 procent. Op vrij beschikbare spaarrekeningen schommelde de rente tussen 1,6 en 1,3 procent.
In beide gevallen lag de rente onder de inflatie van 3,3 procent. Spaargeld werd daardoor in feite minder waard.
Verdere verdieping: Dit zijn de populairste aandelen bij huishoudensBron: DNB
Huishoudens die rechtstreeks in individuele aandelen beleggen, hebben een voorkeur voor techbedrijven, meldt DNB.
In de top-25 aandelen in handen van huishoudens staan 11 techbedrijven, waaronder ASML en NVIDIA, en 6 financiële dienstverleners.
Waarde aandelen in particulier bezit (in miljoenen euro’s)
|Rang
|Aandeel
|2024
|2025
|1
|Shell
|4.390
|4.285
|2
|ASML Holding
|3.667
|4.175
|3
|Coöperatieve Rabobank
|3.776
|3.891
|4
|ING
|1.970
|2.499
|5
|NVIDIA
|1.532
|1.767
|6
|Microsoft
|1.313
|1.371
|7
|ASM International
|1.436
|1.360
|8
|Unilever
|1.473
|1.268
|9
|Alphabet
|906
|1.165
|10
|Koninklijke Ahold Delhaize
|926
|993
|11
|BE Semiconductor Industries
|927
|929
|12
|Tesla
|1.079
|910
|13
|Apple
|1.006
|848
|14
|Adyen
|707
|790
|15
|Aegon
|698
|772
|16
|NN Group
|701
|747
|17
|ABN AMRO
|655
|726
|18
|Koninklijke Philips
|708
|673
|19
|Amazon.com
|753
|670
|20
|DSM-Firmenich
|696
|648
|21
|Koninklijke BAM Groep
|345
|552
|22
|Berkshire Hathaway
|518
|477
|23
|Pharming Group
|387
|436
|24
|Rheinmetall
|106
|435
|25
|Prosus
|285
|404