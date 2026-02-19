De beurs maakt Nederlanders rijker, maar niemand durft te stoppen met sparen

Bron: DNB:

Het beleggingskapitaal van huishoudens is het afgelopen jaar gestegen, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

Eind 2025 bezaten huishoudens voor 204,3 miljard euro aan effecten. Dat is bijna 14,8 miljard euro (7,8 procent) meer dan een jaar eerder.

Beleggingsfondsen blijven het populairst, met 64 procent van de totale waarde in effecten. Eenderde van het geld zit in aandelen. Obligaties vormen met 2,5 procent een niche.

Waardestijging door goed beursjaar

Geopolitieke onrust zorgde begin 2025 nog voor dalende koersen. Maar uiteindelijk sloten de meeste beurzen, waaronder de AEX en de Amerikaanse Nasdaq, het jaar af in de plus.

Volgens DNB kwam meer dan 90 procent van de waardestijging van de beleggingen van huishoudens door gestegen koersen, de rest door netto-aankopen.

Shell, ASML en Rheinmetall populair

Huishoudens bezaten eind 2025 voor 68,5 miljard euro aan aandelen. De populairste zijn Shell (4,3 miljard euro) en ASML (4,2 miljard euro).

De snelste stijger is het Duitse Rheinmetall. Het aandelenbezit van Nederlandse huishoudens in de wapenfabrikant verviervoudigde vorig jaar van 106 naar 435 miljoen euro.

Meeste geld blijft op spaarrekening staan

Hoewel de beurskoersen stegen, blijven huishoudens vooral sparen. De totale spaargelden stegen met 41,5 miljard euro (8,5 procent) ten opzichte van 2024.

In totaal hadden huishoudens eind 2025 voor 528,6 miljard euro aan spaargeld. Daarnaast stond er 109 miljard euro op betaalrekeningen.