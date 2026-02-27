Geopolitieke onrust vraagt om snelle opvolging van Ingrid Thijssen bij VNO-NCW

Bron: Telegraaf, VNO-NCW, TU Delft

Het was voor Ingrid Thijssen de laatste week als voorzitter van VNO-NCW. In maart begint ze als bestuursvoorzitter van de Technische Universiteit Delft. De afgelopen zes jaar was Thijssen het gezicht van de werkgeversorganisatie. Ze was geregeld uitgesproken over het investeringsklimaat.

Thijssen moest imago bedrijfsleven oppoetsen

Thijssen volgde in 2020 Hans de Boer op en trad aan in een moeilijke tijd, tijdens de coronacrisis. Haar eerste taak was om het imago van het bedrijfsleven op te poetsen.

In de slipstream van de politieke discussie rondom de dividendbelasting kwam er steeds meer kritiek op bedrijven. Het bedrijfsleven was niet meer automatisch een gesprekspartner en de politiek voerde lastenverzwaringen door.

Thijssen ontwikkelde het ‘brugproject’. De belangrijkste pijlers hierin waren verdienvermogen, inclusie en verduurzaming. Volgens Thijssens collega’s lukte het haar om de kloof tussen politiek en samenleving te verkleinen.

Verdienvermogen onder druk

Tegelijk kwam het verdienvermogen van bedrijven onder druk te staan. Dit kwam door internationale ontwikkelingen en geopolitieke spanningen, maar ook door binnenlandse politieke instabiliteit.

Thijssen liet zich daarom geregeld uit over thema’s als regeldruk, zwabberend beleid en teruglopende investeringen. ‘Ik heb de hele tijd alarmbellen moeten luiden omdat het niet goed ging,’ zei Thijssen onlangs in De Telegraaf. ‘Dat was nodig, maar het was niet leuk om te doen.’