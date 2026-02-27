Geopolitieke onrust vraagt om snelle opvolging van Ingrid Thijssen bij VNO-NCW

De feiten: Ingrid Thijssen zwaait af als voorzitter VNO-NCWBron: Telegraaf, VNO-NCW, TU Delft
Het was voor Ingrid Thijssen de laatste week als voorzitter van VNO-NCW. In maart begint ze als bestuursvoorzitter van de Technische Universiteit Delft. De afgelopen zes jaar was Thijssen het gezicht van de werkgeversorganisatie. Ze was geregeld uitgesproken over het investeringsklimaat.
Thijssen moest imago bedrijfsleven oppoetsen
Thijssen volgde in 2020 Hans de Boer op en trad aan in een moeilijke tijd, tijdens de coronacrisis. Haar eerste taak was om het imago van het bedrijfsleven op te poetsen.
In de slipstream van de politieke discussie rondom de dividendbelasting kwam er steeds meer kritiek op bedrijven. Het bedrijfsleven was niet meer automatisch een gesprekspartner en de politiek voerde lastenverzwaringen door.
Thijssen ontwikkelde het ‘brugproject’. De belangrijkste pijlers hierin waren verdienvermogen, inclusie en verduurzaming. Volgens Thijssens collega’s lukte het haar om de kloof tussen politiek en samenleving te verkleinen.
Verdienvermogen onder druk
Tegelijk kwam het verdienvermogen van bedrijven onder druk te staan. Dit kwam door internationale ontwikkelingen en geopolitieke spanningen, maar ook door binnenlandse politieke instabiliteit.
Thijssen liet zich daarom geregeld uit over thema’s als regeldruk, zwabberend beleid en teruglopende investeringen. ‘Ik heb de hele tijd alarmbellen moeten luiden omdat het niet goed ging,’ zei Thijssen onlangs in De Telegraaf. ‘Dat was nodig, maar het was niet leuk om te doen.’
Wie zegt wat over VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen?Bronnen: FD, SER, TU Delft
- ‘Ze bracht empathie voor het bedrijfsleven terug, zonder zacht te worden op de dossiers,’ zei Marck Hagen (45), CEO van kassenbouwer Atrium Agri, eerder tegen EW.
- ‘Ingrid Thijssen verwoordde aan de overlegtafel krachtig de stem van het bedrijfsleven, met daarbij de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijfsleven en het algemeen belang in het vizier. Zij gaf vanuit haar rol als vertegenwoordiger van de belangen van werkgevers richting aan een overlegeconomie die wil verbinden én vooruitgaan,’ aldus voorzitter Kim Putters van de Sociaal-Economische Raad (SER) op de SER-website.
- ‘Ze was voor modernisering. Niet van: laten we vooral houden wat we hebben,’ zei CNV-voorzitter Piet Fortuin in Het Financieele Dagblad.
- ‘TU Delfts nieuwe voorzitter moet naast een leider met strategisch inzicht en een externe blik ook een manager zijn die empathie en transparantie weet te combineren met visie en daadkracht. In Ingrid Thijssen hebben we al die kwaliteiten gevonden,’ aldus de Technische Universiteit Delft in een persbericht. ‘Zij heeft een bijzonder breed bestuurlijk profiel en een bijbehorend netwerk, een hart voor wetenschap en is een samenwerker pur sang,’
EW’s visie: VNO-NCW moet vaart maken met nieuwe voorzitterBron: EW
Ingrid Thijssen poetste het imago van het bedrijfsleven op en verbeterde het contact met Den Haag. ‘Er is meer oog voor de maatschappelijke rol van bedrijven en Den Haag luistert weer naar ondernemers,’ zei Dirk De Bilde, CEO van Siemens Nederland, eerder tegen EW.
Gebrek aan urgentie bij VNO-NCW
De hernieuwde relatie tussen het bedrijfsleven en Den Haag is te prijzen, maar de tijden zijn veranderd. De Verenigde Staten zijn een steeds onbetrouwbaardere handelspartner en China wordt steeds dominanter. Bedrijven internationaliseren en steeds meer bestuurders van Nederlandse multinationals komen uit het buitenland.
Gezien de geopolitieke en economische onrust moet er snel een nieuwe voorzitter komen. Een stevige vertegenwoordiger die ook verstand heeft van het internationale bedrijfsleven en de internationale politiek.
Maar er is ook iemand nodig die de band met Den Haag en het nieuwe kabinet warm kan houden. Dat er nog geen opvolger is, straalt niet een gevoel van urgentie uit. VNO-NCW moet vaart maken met het kiezen van een nieuwe voorzitter.
Verdere verdieping: Thijssen naar TU DelftBronnen: TU Delft, VNO-NCW
Vanaf maart is Thijssen bestuursvoorzitter van de TU Delft. Daar studeerde ze zelf even, voordat ze toch voor een studie rechten koos aan de Universiteit Utrecht.
Thijssen: onderwijs en onderzoek zijn fundamenteel
‘Onderwijs en onderzoek zijn het fundament van onze samenleving. Ze zijn de motor van gelijke kansen,’ zei Thijssen eerder in een persbericht van de TU Delft. ‘En onontbeerlijk voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, een harmonieuze samenleving en onze toekomstige welvaart. Dat is mijn diepe overtuiging.’
VNO-NCW is al sinds november op zoek naar een opvolger, maar heeft die nog niet gevonden. Theo Henrar is benoemd tot tijdelijk voorzitter van de werkgeversorganisatie. Henrar is voorzitter van FME (de ondernemersorganisatie voor bedrijven in de technologische industrie) en ook voorzitter van de selectiecommissie bij VNO-NCW,