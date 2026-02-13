Inflatie daalt door lagere voedselprijzen – wat betekent dit voor u?

De feiten: Inflatie daalt naar 2,4 procent door afkoelende voedselprijzenBron: CBS, FAO
De inflatie daalde in januari naar 2,4 procent, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lagere prijsstijgingen van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken dragen het meest bij aan die daling.
In december stegen de prijzen van voeding en alcoholvrije dranken nog met 3,3 procent, maar in januari zakte dit tot 2 procent.
Daling na inflatiepiek voeding
De voedselprijsinflatie piekte in juli 2025 op 4,7 procent. Vooral rundvlees, cacao en koffie stegen vorig jaar sterk in prijs.
Die inflatiepiek lijkt nu voorbij. Hoewel veel producten kostbaar blijven, stijgen de prijzen minder hard.
Wereldwijde voedselprijsindex daalt
De lagere prijzen voor voeding zijn deels een afgeleide van de wereldvoedselprijzen. In januari zakte de internationale prijsindex van de Food and Agriculture Organization (FAO) voor de vijfde maand op rij.
De index kromp van 130 in augustus 2025 naar 123,9 in januari 2026. Vooral prijzen van zuivel en suiker daalden.
De uiteindelijke prijzen in de supermarkt zijn overigens afhankelijk van de kosten in de gehele voedselketen, waaronder kosten van arbeid en energie.
Wie zegt wat over de ontwikkeling van voedselprijzen?Bron: Rabobank, ING, Wereldbank
- ‘Ruime wereldwijde voorraden houden de prijzen van voedsel en landbouwgrondstoffen grotendeels stabiel, terwijl de prijzen van dranken (met name koffie en cacao) naar verwachting zullen dalen,’ meldt de Wereldbank.
- ‘De prijzen van boodschappen zullen in 2026 nog steeds stijgen. Maar sommige producten, waaronder basisproducten zoals melk, boter, suiker en aardappelen, worden wat goedkoper.’ Dat meldt Thijs Geijer, senior sectoreconoom Food & Agri bij ING.
- ‘Tegen het einde van het jaar begon de gemiddelde prijs in tal van productcategorieën te dalen. De gemiddelde consument heeft de prijsontwikkelingen echter anders ervaren. Consumenten hebben “oude” referentieprijzen voor tal van producten in hun hoofd en worden in de winkel of horeca dus elke keer geconfronteerd met de hogere prijzen,’ stelt Rabobank.
EW’s visie: Stabielere voedselprijzen, maar consumenten nog niet vol vertrouwenDoor: Max Erich, redacteur Economie
Dalende voedselprijsinflatie betekent dat de prijzen van voeding minder hard stijgen. De lonen van de meeste mensen stijgen zelfs harder dan de prijzen van voeding.
In januari gingen de CAO-lonen gemiddeld met 4,3 procent omhoog, tegenover een stijging van de prijzen van voeding en alcoholvrije dranken van 2 procent.
ING en Rabobank: consument wil stabielere prijzen
Maar economen van ING en Rabobank constateren dat consumenten de prijsschokken van de afgelopen jaren psychologisch nog niet te boven zijn.
Consumenten denken terug aan de lagere prijzen uit het verleden en doen daarom minder aankopen. In 2022, 2023 en 2024 kochten zij minder voedingsmiddelen.
Afgelopen jaar kochten zij meer dan in 2024. Maar pas als de prijzen nog langer stabiel blijven, krijgen consumenten meer vertrouwen. Daardoor kopen zij meer producten, en de voedingssector profiteert daar uiteindelijk ook van.
Het CBS biedt meer inzicht in de ontwikkeling van inflatie en de onderliggende prijsontwikkelingen van goederen en diensten. In januari stegen de voedingsprijzen minder hard en werden kleding en schoenen goedkoper.
De internationale voedselprijsindex van de FAO is opgebouwd uit prijzen van onder meer granen, suiker en zuivel. Vooral die laatste twee zijn het afgelopen jaar gedaald.
Zowel Rabobank en ING presenteerde onlangs zijn nieuwe prognose van de voedselprijzen en de voedingssector.