Inflatie daalt door lagere voedselprijzen – wat betekent dit voor u?

Bron: CBS, FAO

De inflatie daalde in januari naar 2,4 procent, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lagere prijsstijgingen van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken dragen het meest bij aan die daling.

In december stegen de prijzen van voeding en alcoholvrije dranken nog met 3,3 procent, maar in januari zakte dit tot 2 procent.

Daling na inflatiepiek voeding

De voedselprijsinflatie piekte in juli 2025 op 4,7 procent. Vooral rundvlees, cacao en koffie stegen vorig jaar sterk in prijs.

Die inflatiepiek lijkt nu voorbij. Hoewel veel producten kostbaar blijven, stijgen de prijzen minder hard.

Wereldwijde voedselprijsindex daalt

De lagere prijzen voor voeding zijn deels een afgeleide van de wereldvoedselprijzen. In januari zakte de internationale prijsindex van de Food and Agriculture Organization (FAO) voor de vijfde maand op rij.

De index kromp van 130 in augustus 2025 naar 123,9 in januari 2026. Vooral prijzen van zuivel en suiker daalden.

De uiteindelijke prijzen in de supermarkt zijn overigens afhankelijk van de kosten in de gehele voedselketen, waaronder kosten van arbeid en energie.