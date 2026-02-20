Mokerslag voor Trump: Hooggerechtshof wijst importheffingen af

Bron: The Guardian

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft met een duidelijke 6-3-meerderheid een streep gezet door de wereldwijde importheffingen die president Donald Trump op basis van nationale noodbevoegdheden had ingesteld.

Volgens Trump gaf de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) hem de bevoegdheid om importheffingen op te leggen aan meerdere landen.

Hij stelde dat die nodig waren vanwege het Amerikaanse handelstekort met veel landen.

Geen wettelijke basis

Volgens het hof biedt de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) uit 1977 echter geen wettelijke basis om eenzijdig en onbeperkt importheffingen op te leggen.

De manier waarop Trump de wet inzette, is volgens het hof niet toelaatbaar. Heffingen die op deze wet waren gebaseerd, worden daarom niet geaccepteerd.

Drie conservatieve rechters tegen importheffingen Trump

Opperrechter John Roberts waarschuwde dat Trumps interpretatie neerkomt op een ingrijpende uitbreiding van de presidentiële macht ten koste van het Congres.

Drie conservatieve rechters tekenden bezwaar aan. De uitspraak betekent een principiële begrenzing van de uitvoerende macht op handelsbeleid.

Tegenmaatregelen importheffingen Trump

De Europese Commissie reageerde destijds met tegenmaatregelen op Amerikaanse producten, variërend van landbouwgoederen tot iconische consumentenproducten.

De importheffingen die Trump onder de noodwet heeft ingevoerd, vervallen nu vrijwel onmiddellijk, juridisch gezien.

Heffingen op specifieke producten zoals auto’s en staal mag Trump wel blijven doen. Die blijven in tact. De tarieven op staal, aluminium en auto’s zijn namelijk gebaseerd op Section 232 van de Trade Expansion Act van 1962.

Lees ook | Financiële markten roeren zich – staatsschuld crisis in wording: ‘Obligatiemarkt lost waarschuwingsschoten’