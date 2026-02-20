Mokerslag voor Trump: Hooggerechtshof wijst importheffingen af

De feiten: Streep door Trumps wereldwijde importheffingenBron: The Guardian
Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft met een duidelijke 6-3-meerderheid een streep gezet door de wereldwijde importheffingen die president Donald Trump op basis van nationale noodbevoegdheden had ingesteld.
Volgens Trump gaf de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) hem de bevoegdheid om importheffingen op te leggen aan meerdere landen.
Hij stelde dat die nodig waren vanwege het Amerikaanse handelstekort met veel landen.
Geen wettelijke basis
Volgens het hof biedt de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) uit 1977 echter geen wettelijke basis om eenzijdig en onbeperkt importheffingen op te leggen.
De manier waarop Trump de wet inzette, is volgens het hof niet toelaatbaar. Heffingen die op deze wet waren gebaseerd, worden daarom niet geaccepteerd.
Drie conservatieve rechters tegen importheffingen Trump
Opperrechter John Roberts waarschuwde dat Trumps interpretatie neerkomt op een ingrijpende uitbreiding van de presidentiële macht ten koste van het Congres.
Drie conservatieve rechters tekenden bezwaar aan. De uitspraak betekent een principiële begrenzing van de uitvoerende macht op handelsbeleid.
Tegenmaatregelen importheffingen Trump
De Europese Commissie reageerde destijds met tegenmaatregelen op Amerikaanse producten, variërend van landbouwgoederen tot iconische consumentenproducten.
De importheffingen die Trump onder de noodwet heeft ingevoerd, vervallen nu vrijwel onmiddellijk, juridisch gezien.
Heffingen op specifieke producten zoals auto’s en staal mag Trump wel blijven doen. Die blijven in tact. De tarieven op staal, aluminium en auto’s zijn namelijk gebaseerd op Section 232 van de Trade Expansion Act van 1962.
Lees ook | Financiële markten roeren zich – staatsschuld crisis in wording: ‘Obligatiemarkt lost waarschuwingsschoten’
Wie zegt wat over de importheffingen van Trump?Bron: X, Guardian, Politico, Associated Press, CNN
- De meerderheid oordeelde dat de Grondwet ‘zeer duidelijk’ het Congres de macht geeft om belastingen te heffen, inclusief importheffingen. ‘De ontwerpers van de grondwet hebben de uitvoerende macht geen belastingbevoegdheid toevertrouwd,’ schreef opperrechter John Roberts.
Afwijzing importheffingen Trump: Waarom dit nu belangrijk isDoor: Sam Verbeek, redacteur tech en Verenigde Staten
Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft met een duidelijke meerderheid (6-3) geoordeeld dat president Donald Trumps ‘wereldwijde’ importtarieven niet via een noodwet kunnen worden ingevoerd. Daarmee wordt Trump juridisch teruggefloten.
En dat is niet alleen relevant voor Washington, maar ook voor de rest van de wereld.
Importheffingen Trump een geopolitiek wapen
Trump maakte van de importheffingen een geopolitiek wapen. Hij gebruikt ze als structurele dreiging om bondgenoten en rivalen te dwingen zich te voegen, in het voordeel van Amerika.
Dat het Hooggerechtshof hier een einde aan maakt, is een signaal dat ook de rest van de wereld meekrijgt: in de Verenigde Staten is de macht van de president niet onbeperkt.
Lees ook | Trump blijft de Amerikaanse centrale bank ondermijnen
President mag importheffingen niet ‘naar believen’ opleggen
De president kan niet, zoals opperrechter John Roberts in de uitspraak schrijft, wereldwijd importheffingen opleggen en die vervolgens ‘naar believen’ aanpassen.
Ook hij moet binnen de wet en met instemming van het Congres handelen.
Lees ook | Trump krabbelt terug: wint het gezond verstand?
Liberation day eindigt in nederlaag
De brede liberation day-heffingen van Trump sneuvelen hiermee juridisch, maar dat betekent niet per definitie het einde van het handelsconflict.
Opmerkelijk is dat zes rechters zich tegen het beleid van de president keerden, terwijl het Hooggerechtshof een uitgesproken conservatieve signatuur heeft en grotendeels door Republikeinse presidenten is gevormd.
Juist in die samenstelling weegt deze correctie van Trumps beleid extra zwaar.