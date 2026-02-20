Mokerslag voor Trump: Hooggerechtshof wijst importheffingen af

20 februari 2026
Hooggerechtshof VS fluit Trumps importheffingen terug. (Foto: Getty & ANP)

De feiten: Streep door Trumps wereldwijde importheffingen

Bron: The Guardian

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft met een duidelijke 6-3-meerderheid een streep gezet door de wereldwijde importheffingen die president Donald Trump op basis van nationale noodbevoegdheden had ingesteld.

Volgens Trump gaf de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) hem de bevoegdheid om importheffingen op te leggen aan meerdere landen.

Hij stelde dat die nodig waren vanwege het Amerikaanse handelstekort met veel landen.

Geen wettelijke basis

Volgens het hof biedt de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) uit 1977 echter geen wettelijke basis om eenzijdig en onbeperkt importheffingen op te leggen.

De manier waarop Trump de wet inzette, is volgens het hof niet toelaatbaar. Heffingen die op deze wet waren gebaseerd, worden daarom niet geaccepteerd.

Drie conservatieve rechters tegen importheffingen Trump

Opperrechter John Roberts waarschuwde dat Trumps interpretatie neerkomt op een ingrijpende uitbreiding van de presidentiële macht ten koste van het Congres.

Drie conservatieve rechters tekenden bezwaar aan. De uitspraak betekent een principiële begrenzing van de uitvoerende macht op handelsbeleid.

Tegenmaatregelen importheffingen Trump

De Europese Commissie reageerde destijds met tegenmaatregelen op Amerikaanse producten, variërend van landbouwgoederen tot iconische consumentenproducten.

De importheffingen die Trump onder de noodwet heeft ingevoerd, vervallen nu vrijwel onmiddellijk, juridisch gezien.

Heffingen op specifieke producten zoals auto’s en staal mag Trump wel blijven doen. Die blijven in tact. De tarieven op staal, aluminium en auto’s zijn namelijk gebaseerd op Section 232 van de Trade Expansion Act van 1962.

Wie zegt wat over de importheffingen van Trump?

Bron: X, Guardian, Politico, Associated Press, CNN
  • President Donald Trump noemde de uitspraak ‘een schande’ tijdens het Witte Huis ontbijt met gouverneurs, meldt CNN.
  • ‘Een overwinning voor de Amerikaanse consumenten,’ zo noemt de Democratische Senator Chuck Schumer de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof. ‘Genoeg chaos, beëindig de handelsoorlog,’ aldus de senator op X.
  • De progressieve Democratische senator Elizabeth Warren zei op X dat geen enkele beslissing ‘de enorme schade ongedaan kan maken die de Trump-heffingen hebben veroorzaakt voor kleine bedrijven, aan Amerikaanse toeleveringsketens en vooral aan Amerikaanse gezinnen die gedwongen meer betalen voor alles, van boodschappen tot huisvesting.’
  • ‘De Britse regering kijkt samen met de Verenigde Staten naar de effecten voor het Verenigd Koninkrijk nu de importheffingen van Donald Trump worden teruggedraaid, maar we verwachten dat onze bevoorrechte handelspositie voortduurt,’ zegt een woordvoerder van Downing Street.
  • ‘We zijn op zoek naar duidelijkheid over de stappen die nu worden genomen door Amerikaanse regering als reactie op deze uitspraak, daarover zijn we in contact,’ zei Olof Gill, plaatsvervangend hoofdwoordvoerder van de Europese Commissie, in een verklaring.
  • ‘De heffingen waar het hier om gaat, zijn misschien wel of misschien niet verstandig beleid. Maar naar de letter, geschiedenis en precedent zijn ze duidelijk volgens de wet,’ schrijft Brett Kavanaugh, een van de opperrechters die Trumps importheffingen wel legaal acht.

Afwijzing importheffingen Trump: Waarom dit nu belangrijk is

Door: Sam Verbeek, redacteur tech en Verenigde Staten

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft met een duidelijke meerderheid (6-3) geoordeeld dat president Donald Trumps ‘wereldwijde’ importtarieven niet via een noodwet kunnen worden ingevoerd. Daarmee wordt Trump juridisch teruggefloten.

En dat is niet alleen relevant voor Washington, maar ook voor de rest van de wereld.

Importheffingen Trump een geopolitiek wapen

Trump maakte van de importheffingen een geopolitiek wapen. Hij gebruikt ze als structurele dreiging om bondgenoten en rivalen te dwingen zich te voegen, in het voordeel van Amerika.

Dat het Hooggerechtshof hier een einde aan maakt, is een signaal dat ook de rest van de wereld meekrijgt: in de Verenigde Staten is de macht van de president niet onbeperkt.

President mag importheffingen niet ‘naar believen’ opleggen

De president kan niet, zoals opperrechter John Roberts in de uitspraak schrijft, wereldwijd importheffingen opleggen en die vervolgens ‘naar believen’ aanpassen.

Ook hij moet binnen de wet en met instemming van het Congres handelen.

Liberation day eindigt in nederlaag

De brede liberation day-heffingen van Trump sneuvelen hiermee juridisch, maar dat betekent niet per definitie het einde van het handelsconflict.

Opmerkelijk is dat zes rechters zich tegen het beleid van de president keerden, terwijl het Hooggerechtshof een uitgesproken conservatieve signatuur heeft en grotendeels door Republikeinse presidenten is gevormd.

Juist in die samenstelling weegt deze correctie van Trumps beleid extra zwaar.

