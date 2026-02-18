Hoe belangrijk is het energielabel voor de waarde van je koophuis?

De feiten: Huizenprijs niet sterk afhankelijk van energielabel

Een energielabel geeft geen volledig beeld van de energiekosten voor huiseigenaren, meldt het Kadaster na onderzoek. Een huis met een goed energielabel kan toch hoge energielasten hebben. Naast de locatie hebben de oppervlakte, het woningtype en het bouwjaar het grootste effect op de koopsom. Energielabel B en lagere koopsom Huizen met een energielabel B hebben een 2,1 procent lagere koopsom dan huizen met energielabel A en beter. Voor huizen met energielabel G is de koopsom 18,9 procent lager. Bent u de eigenaar van een huis met zonnepanelen? Dan stijgt de koopsom gemiddeld 4 procent. Maar een laag energieverbruik zorgt niet per definitie voor een hogere verkoopprijs van een huis.

Wie zegt wat over het energielabel?

Door: FD, NOS

‘De foutmarge die in de huidige systematiek ingebouwd zit, is niet bedoeld om het energielabel te manipuleren naar een gewenste uitkomst voor de verhuurder of woningeigenaar. Wie deze foutmarge hiervoor misbruikt, pleegt fraude. Niet meer en niet minder,’ zegt Mathijs ten Broeke van de Woonbond tegen Het Financieele Dagblad.

‘Het energielabel is echt belangrijker dan vroeger, maar mensen weten niet goed hoe ze moeten aantonen hoe energiezuinig hun woning is,’ zegt Helen Visser van de Vereniging Eigen Huis tegen de NOS. ‘Als bijvoorbeeld de vorige bewoners de gevel hebben geïsoleerd, moet je dat kunnen aantonen bij het aanvragen van een nieuw label. Maar als de vorige bewoners daar niet meer de papieren van hebben, kun je als nieuwe eigenaar niet aantonen dat de muren al zijn gedaan.’

Jeroen Vermunt van Huurprijshulp.nl, een juristenkantoor voor huurders in Het Financieele Dagblad. 'De huurprijs wordt door meerdere elementen bepaald. De drie met de meeste invloed zijn de WOZ-waarde, de vierkante meters en het energielabel. Aan de WOZ-waarde en de oppervlakte kun je niet zo snel iets veranderen. Wat je wél kunt verbeteren, is het energielabel. Als je daarmee in de vrije sector komt, kun je zomaar 500 euro extra huur per maand innen.'

EW’s visie: Energielabel zegt weinig

Door: Theo van Vugt, redacteur Economie

Het energielabel van een huis lijkt steeds belangrijker te worden. Maar het is een eenmalige opgave en na het toekennen van een label kan er nog worden verduurzaamd. Bijna niemand vraagt dan een nieuw label aan. Mensen vergeten veelal dat het label een theoretisch verhaal is. Het zegt nog niets over het energieverbruik in de praktijk. Eigenaren van een huis met een A-label kunnen door de Tesla die ze voor de deur opladen toch een energierekening hebben van 1.000 euro per maand. Energielabel en enige willekeur Bovendien is er sprake van enige willekeur, want de deskundigen die het label moeten toekennen zijn niet altijd zuiver in hun beoordeling. Sommigen maken zich er makkelijk vanaf. Aangescherpte regels energielabels Ongeveer 7,2 procent van de woningenergielabels die na de aangescherpte regels (vanaf 2021) zijn afgegeven, bevat fouten. Na een initiële piek van 15,7 procent aan fouten in 2021, heeft het ministerie van Volkshuisvesting maatregelen genomen, waardoor de kwaliteit is verbeterd. Maar een significant percentage blijft onjuist, door onnauwkeurige inspecties of verkeerde data-invoer. Deze cijfers zijn overigens uit 2023. Vooral huurbazen willen weleens sjoemelen met het energielabel, want een beter energielabel levert meer huur op. Daar zijn fraudegevallen van bekend. Verduurzamen is goed, maar staar je dus niet blind op het energielabel.

Verdere verdieping: Huizenprijs wordt bepaald door andere factoren

Het Kadaster heeft gekeken naar gegevens van 2022 tot en met het derde kwartaal van 2025, en geconcludeerd dat huizen met een beter energielabel gemiddeld een hogere verkoopprijs hebben. In het derde kwartaal van 2025 werd gemiddeld bijna 4.700 euro per vierkante meter betaald voor huizen met een energielabel A of beter. Dat is zo’n 500 euro meer dan voor huizen met een energielabel D of lager. Energielabel zegt niet alles Een energielabel zegt alleen niet alles over het daadwerkelijke energieverbruik. Dat kan binnen een label sterk verschillen. Het kan zijn dat de isolatie van huizen met een slecht energielabel later is verbeterd. Ook kan een goed label vooral komen door zonnepanelen, terwijl de isolatie slecht is, aldus het Kadaster. Daarnaast speelt het aantal bewoners en hun gedrag een belangrijke rol. Eigenaren van slecht geïsoleerde huizen kunnen bijvoorbeeld de thermostaat lager zetten om kosten te besparen. Bewoners van goed geïsoleerde woningen kunnen er juist voor kiezen dat niet te doen, omdat ze weten dat hun verbruik toch relatief laag blijft. Bij de slechte labels is de variatie in stookkosten groter: sommige woningen met een slecht energielabel verbruiken weinig. Terwijl sommige huizen met een redelijk goed label juist veel verbruiken. Met andere woorden: een energielabel geeft geen volledig beeld van de energiekosten voor huiseigenaren, aldus het Kadaster. Het zou daarom handig zijn als kopers bij het kopen van een huis niet alleen kijken naar het energielabel, maar ook het echte energieverbruik kunnen zien. Locatie, oppervlakte, woningtype en bouwjaar grootste effect op de koopsom Uit de cijfers van het Kadaster blijkt dat locatie, oppervlakte, woningtype en bouwjaar het grootste effect hebben op de koopsom. Ook hebben duurzaamheidskenmerken invloed op de koopsom van een huis en daar is het energielabel een indicatie van. Maar het label is dus niet bepalend. Uit de analyse blijkt dat huizen die meer energie verbruiken juist een hogere koopsom hebben dan huizen die minder verbruiken. Dit betekent dat hoge energiekosten niet automatisch de verkoopprijs van een huis verlagen. De analyse van het Kadaster laat ook zien dat verduurzamen vooral een positief effect heeft op de verkoopprijs van een huis als de maatregelen duidelijk zichtbaar zijn voor kopers. Zoals een warmtepomp en/of zonnepanelen. Een lager energieverbruik dat minder zichtbaar is voor kopers, heeft geen direct positief effect op de koopsom.

