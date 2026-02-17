Centraal Planbureau: ‘Schaf Wet betaalbare huur af’

De feiten: CPB adviseert kabinet om snel meer huizen te bouwen

Bron: CPB

De huidige steunmaatregelen voor huizenbezitters en huurders hebben vaak een averechts effect, concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een nieuw rapport Perspectief op de woningmarkt. Volgens de onderzoekers is het beter om woonsubsidies als de hypotheekrenteaftrek en huurtoeslag af te bouwen. Zo zou ook de omstreden Wet betaalbare huur moeten worden afgeschaft en zouden de huren in de sociale sector best mogen stijgen.

EW’s visie: Hoeveel negatieve adviezen wil Den Haag nog krijgen?

Door: Theo van Vugt, redacteur Wonen

Verdere verdieping: Bouw die subsidies af

Het Centraal Planbureau is helder in het rapport. Het is volgens het CPB beter voor de woningmarkt om de hypotheekrenteaftrek en huursubsidie af te bouwen dan om nieuwe stimuleringsmiddelen toe te voegen. Extra steun uit Wet betaalbare huur drijft huizenprijzen op Extra steun, zoals het verruimen van de leennormen voor koopstarters of een hogere inkomensgrens voor sociale huur, vergroot de schaarste en drijft huizenprijzen verder op. De toegankelijkheid van de woningmarkt is volgens het CPB een hardnekkig maatschappelijk probleem. Een aanzienlijke groep huishoudens heeft geen woning, een te dure woning of een ongeschikte woning. Hoewel deze problemen breed worden gevoeld, lijken ze lastig op te lossen: goedbedoeld beleid om huren te bevriezen, leidt onbedoeld tot minder woningbouw. Oplossing woningmarkt blijft uit De doelen voor woningbouw worden niet gehaald. Iedereen is het eens over de grote problemen op de woningmarkt, maar een daadwerkelijke oplossing blijft uit, aldus het CPB. Huishoudens en ontwikkelaars reageren op beleid, wat weer voor veranderingen in woningprijzen, huren en het woningaanbod zorgt. Een analyse die deze doorwerking negeert, aldus het CPB, leidt vaak tot de verkeerde conclusie. Lagere huurprijzen leiden tot een kleiner aanbod van huurhuizen en ingrijpen in de ene sector van de woningmarkt beïnvloedt een andere sector negatief. CPB wil af van hypotheekrenteaftrek Daarom wil ook het CPB af van de hypotheekrenteaftrek: die verhoogt de leenruimte van kopers en leidt zo tot hogere huizenprijzen. Het CPB ziet een race to the top ontstaan. Als één groep wordt geholpen, is er snel een beweging om andere groepen ook te steunen. Zo groeit het aantal subsidieregelingen, terwijl de huizenschaarste blijft. De enige oplossing is het aanbod vergroten. De woonkansen van de ene groep gaan altijd ten koste van de andere, zolang het aanbod niet toeneemt, concluderen de onderzoekers. CPB: meer financiële ruimte voor bouwers en projectontwikkelaars Het CPB is uiterst kritisch over de Wet betaalbare huur. Er moet meer financiële ruimte komen voor bouwers en projectontwikkelaars. Dat betekent volgens het CPB dat de Wet betaalbare huur afgeschaft moet worden en dat bouwers meer moeten kunnen verdienen aan hun huizen. In de sociale sector zouden de huren daarom moeten stijgen. Het CPB schrijft in het rapport: ‘Zolang de reactie op veranderende vraagomstandigheden traag blijft, blijft de woningmarkt kwetsbaar voor tekorten. Kortere procedures, aanpasbare bouwplannen en stabiel beleid helpen om sneller te reageren en toekomstige woningtekorten te voorkomen.’

