Tesla buigt, China bepaalt − hoe het verbod op verzonken deurgrepen de hele automarkt raakt

China verbiedt vanaf volgend jaar het gebruik van verzonken deurgrepen in auto’s vanwege veiligheidszorgen. Hierbij zit de hendel verscholen in het deuroppervlak en is deze moeilijker te bereiken.
Het land is het eerste ter wereld dat een dergelijk verbod invoert op het ontwerp dat populair werd bij elektrische auto’s van merken als Tesla. Dit wordt inmiddels op grote schaal toegepast door Chinese automerken, die tegelijk hun verkoop in Europa sterk zien groeien.
Meerdere incidenten met verzonken deurgrepen
Aanleiding zijn meerdere incidenten waarbij deuren na een ongeval niet konden worden geopend, bijvoorbeeld doordat elektronische systemen uitvielen of beschadigd raakten.
In oktober vorig jaar kwam in China een bestuurder om het leven nadat reddingswerkers de deuren van een brandende elektrische auto van het Chinese merk Xiaomi niet open kregen.
Tesla, verzonken deurgrepen en verkoopargument
Verzonken of verborgen deurgrepen werden de afgelopen jaren populair omdat ze bijdragen aan een lagere luchtweerstand en daarmee aan een grotere actieradius, wat vooral bij elektrische auto’s een belangrijk verkoopargument is.
Vooral Chinese automakers hebben het concept breed omarmd. In veel nieuwe modellen verdwijnen de handgrepen volledig in de carrosserie en komen ze alleen naar buiten bij gebruik.
China en verzonken deurgrepen
Het Chinese ministerie van Industrie heeft nu besloten dat auto’s vanaf 1 januari 2027 verplicht mechanisch moeten kunnen worden geopend, zowel van binnen als van buiten.
Daarmee wil de overheid garanderen dat inzittenden en hulpdiensten ook bij ernstige ongevallen snel de deur kunnen openen, ook als de elektronica niet werkt.
Vooral voor Tesla is dit een klap. Tesla heeft op vrijwel al zijn huidige modellen verzonken of verborgen deurhendels in plaats van standaard mechanische stangen en grepen, en zal dit design moeten aanpassen.
Intussen haalt BYD Tesla in op de Europese markt op het gebied van verkoopcijfers.
Wie zegt wat over Tesla en de deurgrepen in auto's?
‘Het ongemak bij het bedienen van de buitendeurgrepen en hun onvermogen om na een ongeval te openen’ is voor het Chinese ministerie van Industrie en Informatietechnologie reden om in te grijpen. Maandag 3 februari maakte het ministerie concrete eisen bekend voor de werking van de handgrepen. Zo moeten buitendeurgrepen voortaan voldoende ruimte bieden om ‘het mechanische openingsmechanisme vanuit elke hoek met de hand te kunnen bedienen’. Daarnaast moeten binnendeurgrepen ‘duidelijk zichtbaar zijn vanaf de zitpositie van de betreffende inzittende’.
- ‘China verschuift van alleen de grootste markt voor elektrische voertuigen naar een bepalende speler in de regelgeving rond nieuwe voertuigtechnologieën,’ zegt Bill Russo, oprichter van het in Sjanghai gevestigde adviesbureau Automobility, tegen Bloomberg.
- ‘Na een crash moeten de deuren automatisch worden ontgrendeld,’ zei een woordvoerder van de Nederlandse toezichthouder RDW eerder tegen Autovisie. ‘Er is echter niet voorgeschreven wanneer dit precies moet gebeuren. In de praktijk zou er een situatie kunnen optreden waarin de stroom uitvalt. Dan kun je alleen nog gebruikmaken van de mechanische noodvoorziening, maar die moet de gebruiker dan wel weten te vinden.’
- ‘Dit is geen theoretisch probleem. Mensen sterven omdat ze niet uit hun auto komen wanneer elke seconde telt,’ schreef Antonio Avenoso van de European Transport Safety Council eerder.
- Tesla werkt al enige tijd aan een oplossing. ‘Het idee om beide systemen – elektronisch en handmatig – onder één knop samen te brengen is logischer,’ zei hoofdontwerper van Tesla Franz von Holzhausen eerder tegen Bloomberg.
EW's visie: China bepaalt de regels voor veiligheid in auto's en hindert Tesla's innovatie
Het wordt hoog tijd dat iemand het probleem van deurgrepen aanpakt. Is het verrassend dat China dit nu doet? Nee. De meeste grote veranderingen op de markt voor elektrische auto’s komen tegenwoordig uit China.
In het land is een felle prijzenoorlog gaande rond elektrische auto’s, en China is daarmee ook de plek waar nieuwe standaarden worden gezet. In dit geval lijkt die verandering positief en heeft zij gevolgen voor de hele automarkt.
Dit betekent waarschijnlijk het einde van een ontwerptrend die, naarmate die populairder werd, alleen maar meer problemen zou hebben veroorzaakt.
China bepaalt de regels op gebied van autodesign
Door als eerste in te grijpen bij het ontwerp van deurgrepen, kan Peking zijn enorme binnenlandse markt inzetten om veiligheidsnormen vast te leggen. Normen waaraan zowel Chinese als buitenlandse autofabrikanten zich moeten houden.
Die regels kunnen vervolgens met de export van Chinese elektrische auto’s meereizen en wereldwijd invloed krijgen. Wie de grootste markt heeft, bepaalt uiteindelijk de spelregels.
Tesla’s deurgreep-design
Het ontwerp werd eens populair gemaakt door Tesla, dat bij al zijn modellen verzonken deurgrepen introduceerde. Bij de Roadster ging het om een subtiele bobbel, bij de Model S kwamen de grepen elektrisch naar buiten en bij de Model 3 moest één kant worden ingedrukt.
Wat begon als futuristisch design groeide uit tot een trend die inmiddels ook bij andere populaire elektrische auto’s is te zien, zoals de SU7 van Xiaomi.
Toezichthouders EU en VS volgen trend
Het is goed mogelijk dat toezichthouders in de Europese Unie en de Verenigde Staten China hierin zullen volgen. En zelfs als zij dat niet doen, zullen autofabrikanten waarschijnlijk toch afscheid nemen van deze ontwerpen, simpelweg omdat China de grootste markt is op het gebied van elektrische voertuigen.
Daarbij moet worden benadrukt dat niet alleen buitendeurgrepen een probleem vormen. De binnendeurgrepen zijn het grotere veiligheidsrisico, zeker nu veel van deze auto’s worden gebruikt voor ritdiensten.
Binnendeurgrepen van Tesla een groter probleem
Binnendeurgrepen zouden altijd duidelijk zichtbaar en mechanisch verbonden moeten zijn met het slot. Bij een Tesla is dit knopje bovendien makkelijk te missen.
Dat Tesla nu overweegt zijn ontwerp aan te passen, laat vooral zien hoe dominant China is geworden. Het Amerikaanse merk heeft het bovendien al moeilijk op de Europese markt, waar de verkoop onder druk staat.
Een besluit uit Peking dwingt zelfs CEO Elon Musk tot een knieval. Het is droevig dat er, zoals wel vaker, eerst slachtoffers nodig waren voor dergelijke regelgeving.
Verdere verdieping: Tesla voelt de hete adem van Chinese concurrenten
De maatregel komt op een moment dat Chinese automerken hun positie in Europa versterken. Zo vertienvoudigde de verkoop van BYD in Duitsland vorige maand tot 2.629 auto’s, ruim het dubbele van wat Tesla verkocht.
Ook in het Verenigd Koninkrijk daalt de Tesla-verkoop hard, met 57 procent in januari. Chinese concurrenten als BYD profiteren en verkopen inmiddels fors meer elektrische auto’s.
In Nederland verkocht BYD in januari 368 auto’s, terwijl Tesla terugviel tot 307. Analisten verwachten dat de nieuwe Chinese veiligheidsregels ook internationaal navolging krijgen.
