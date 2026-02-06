Tesla buigt, China bepaalt − hoe het verbod op verzonken deurgrepen de hele automarkt raakt

Bronnen: Bloomberg, ANP

China verbiedt vanaf volgend jaar het gebruik van verzonken deurgrepen in auto’s vanwege veiligheidszorgen. Hierbij zit de hendel verscholen in het deuroppervlak en is deze moeilijker te bereiken.

Het land is het eerste ter wereld dat een dergelijk verbod invoert op het ontwerp dat populair werd bij elektrische auto’s van merken als Tesla. Dit wordt inmiddels op grote schaal toegepast door Chinese automerken, die tegelijk hun verkoop in Europa sterk zien groeien.

Meerdere incidenten met verzonken deurgrepen

Aanleiding zijn meerdere incidenten waarbij deuren na een ongeval niet konden worden geopend, bijvoorbeeld doordat elektronische systemen uitvielen of beschadigd raakten.

In oktober vorig jaar kwam in China een bestuurder om het leven nadat reddingswerkers de deuren van een brandende elektrische auto van het Chinese merk Xiaomi niet open kregen.

Tesla, verzonken deurgrepen en verkoopargument

Verzonken of verborgen deurgrepen werden de afgelopen jaren populair omdat ze bijdragen aan een lagere luchtweerstand en daarmee aan een grotere actieradius, wat vooral bij elektrische auto’s een belangrijk verkoopargument is.

Vooral Chinese automakers hebben het concept breed omarmd. In veel nieuwe modellen verdwijnen de handgrepen volledig in de carrosserie en komen ze alleen naar buiten bij gebruik.

China en verzonken deurgrepen

Het Chinese ministerie van Industrie heeft nu besloten dat auto’s vanaf 1 januari 2027 verplicht mechanisch moeten kunnen worden geopend, zowel van binnen als van buiten.

Daarmee wil de overheid garanderen dat inzittenden en hulpdiensten ook bij ernstige ongevallen snel de deur kunnen openen, ook als de elektronica niet werkt.

Vooral voor Tesla is dit een klap. Tesla heeft op vrijwel al zijn huidige modellen verzonken of verborgen deurhendels in plaats van standaard mechanische stangen en grepen, en zal dit design moeten aanpassen.

Intussen haalt BYD Tesla in op de Europese markt op het gebied van verkoopcijfers.

