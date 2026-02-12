BMW roept massaal auto’s terug – brandgevaar en druk uit China dwingen tot actie

De feiten: BMW roept auto's massaal terug vanwege brandgevaarBron: BMW, ANP, Motor1
BMW is een wereldwijde terugroepactie gestart voor honderdduizenden voertuigen vanwege een technisch defect dat brand kan veroorzaken. In Nederland gaat het om circa 5.500 auto’s; wereldwijd zijn naar schatting zo’n 575.000 auto’s getroffen.
Het probleem zit in een defecte solenoïdeschakelaar, een elektromagnetisch onderdeel dat bij overmatige slijtage moeilijk starten kan veroorzaken en kortsluiting kan geven.
Dit kan leiden tot oververhitting van de startmotor en in het ergste geval brand tijdens rijden of na het parkeren.
BMW-modellen die worden teruggeroepen
Getroffen voertuigen zijn geproduceerd tussen juli 2020 en juli 2022 en omvatten onder meer 2-, 3-, 4- en 5-serie modellen, 6- en 7-serie, en diverse SUV’s zoals de X4, X5 en X6. Eigenaren worden door dealers benaderd voor reparatie.
BMW waarschuwt bestuurders om bij rookontwikkeling de motor niet onbeheerd te laten draaien. Vorig jaar riep het merk al 1,2 miljoen auto’s terug, waaronder bijna 14.000 in Nederland.
BMW’s resultaten in 2025
In 2025 verkocht BMW Group wereldwijd circa 2,46 miljoen auto’s (+0,5%). De groei kwam vooral uit Europa (+7,3%) en de Verenigde Staten (+5,0%), terwijl China (-12,5%) sterk terugviel.
De verkoop van elektrische en plug-inmodellen steeg naar circa 642.000 (+8,3%), waaronder 442.072 volledig elektrisch (+3,6%).
BMW deed in 2025 meer terugroepacties. In totaal heeft het merk in dat jaar net iets meer dan 508,000 auto’s teruggeroepen.
Wie zegt wat over BMW?Bron: BMW, ANP, Knack
- Een Nederlandse woordvoerder van BMW zegt tegen ANP dat eigenaren van de betreffende voertuigen via de dealers zo snel mogelijk bericht krijgen over de terugroepactie.
- ‘Het spreekt vanzelf dat een terugroepactie een smet werpt op het imago van het Beierse premiummerk en voor ongemak zorgt bij de eigenaars van de getroffen auto’s,’ schreef de Vlaamse autojournalist Urbain Vandormael over een eerdere terugroepactie van BMW in weekblad Knack.
EW visie: BMW doet wat het moet doen. En dat is goed.Door: Robert Smid, redacteur Automotive
BMW roept wereldwijd zo’n 575.000 auto’s terug vanwege een defect dat in het ergste geval brand kan veroorzaken. In Nederland gaat het om circa 5.500 auto’s.
Dat klinkt dramatisch. En dat is het ook. Maar terugroepacties zijn in de auto-industrie geen teken van verval.
Ze zijn eerder het bewijs dat een fabrikant nog begrijpt wat verantwoordelijkheid betekent. Wie risico’s niet managet en wacht tot het misgaat, betaalt later dubbel: met reputatieschade én rechtszaken.
Van Continental tot reputatiebescherming
De context maakt dit interessanter. In 2024 brak BMW met een ongeschreven wet door bij een eerdere terugroepactie expliciet toeleverancier Continental te noemen als veroorzaker van een defect remsysteem. De boodschap was helder: wij waren het niet, maar de leverancier.
Dat was geen technische mededeling, maar een reputatiestrategie. Een premiummerk verkoopt immers meer dan auto’s. Het verkoopt vertrouwen. En vertrouwen is kwetsbaar.
BMW kan zich geen klantverlies permitteren
De timing is ongelukkig. BMW verkocht in 2025 wereldwijd 2,46 miljoen auto’s (+0,5%). Europa en de Verenigde Staten groeiden stevig, maar China kelderde met 12,5 procent. En precies China was jarenlang de winstmachine van het merk.
Daarbovenop komen Amerikaanse importtarieven onder Trump, die Europese merken duurder maken en marges onder druk zetten. BMW moet dus aantrekkelijk blijven, juist in Amerika.
Hoop uit de Neue Klasse – rijkelijk laat?
BMW zet intussen in op de Neue Klasse EV’s.
Zo is de nieuwe i3 het tweede model op BMW’s 800-volt Neue Klasse-platform, dat 30 procent sneller laden en 30 procent meer actieradius belooft. Bovendien wordt hij in Duitsland gebouwd, wat tegenwoordig bijna weer een reden tot trots is.
De nieuwe i3 verschijnt in 2027 en moet een directe concurrent worden van de Tesla Model 3.
BMW voelt geen paniek
Maar het is wel laat. Voorlopig is BMW nog niet in paniekstand. De stabiele verkoop in Europa en de Verenigde Staten bewijst dat het merk nog altijd krediet heeft.
Ook in Brussel rekent het merk op vertrouwen: het haalt keurig zijn CO₂-doelstellingen.
En ook deze terugroepactie onderstreept vooral één ding: BMW durft verantwoordelijkheid te nemen voordat het vertrouwen echt schade oploopt.
