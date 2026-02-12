BMW roept massaal auto’s terug – brandgevaar en druk uit China dwingen tot actie

Bron: BMW, ANP, Motor1

BMW is een wereldwijde terugroepactie gestart voor honderdduizenden voertuigen vanwege een technisch defect dat brand kan veroorzaken. In Nederland gaat het om circa 5.500 auto’s; wereldwijd zijn naar schatting zo’n 575.000 auto’s getroffen.

Het probleem zit in een defecte solenoïdeschakelaar, een elektromagnetisch onderdeel dat bij overmatige slijtage moeilijk starten kan veroorzaken en kortsluiting kan geven.

Dit kan leiden tot oververhitting van de startmotor en in het ergste geval brand tijdens rijden of na het parkeren.

BMW-modellen die worden teruggeroepen

Getroffen voertuigen zijn geproduceerd tussen juli 2020 en juli 2022 en omvatten onder meer 2-, 3-, 4- en 5-serie modellen, 6- en 7-serie, en diverse SUV’s zoals de X4, X5 en X6. Eigenaren worden door dealers benaderd voor reparatie.

BMW waarschuwt bestuurders om bij rookontwikkeling de motor niet onbeheerd te laten draaien. Vorig jaar riep het merk al 1,2 miljoen auto’s terug, waaronder bijna 14.000 in Nederland.

Lees ook | Moeten Duitse automerken door hun eigen schuld in het defensief?

BMW’s resultaten in 2025

In 2025 verkocht BMW Group wereldwijd circa 2,46 miljoen auto’s (+0,5%). De groei kwam vooral uit Europa (+7,3%) en de Verenigde Staten (+5,0%), terwijl China (-12,5%) sterk terugviel.

De verkoop van elektrische en plug-inmodellen steeg naar circa 642.000 (+8,3%), waaronder 442.072 volledig elektrisch (+3,6%).

BMW deed in 2025 meer terugroepacties. In totaal heeft het merk in dat jaar net iets meer dan 508,000 auto’s teruggeroepen.