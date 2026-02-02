De AOW-leeftijd gaat sneller omhoog. Hoe erg is dat?

In het coalitieakkoord van het aanstaande kabinet-Jetten hebben D66, VVD en CDA afgesproken dat de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller omhooggaat.

Verhoging levensverwachting betekent langer doorwerken

Met elk jaar dat de levensverwachting van de gemiddelde Nederlander toeneemt, gaat de ingangsdatum van de AOW ook een jaar omhoog.

Nu is die koppeling tussen AOW-leeftijd en de levensverwachting er voor tweederde: een jaar langer leven betekent 8 maanden langer werken.

De verhoging van de AOW-leeftijd levert de overheid vanaf 2033 structureel ruim 2,5 miljard euro per jaar op, doordat er minder AOW hoeft te worden uitgekeerd.

De verhoging van de AOW-leeftijd treft vooral werknemers van onder de zestig jaar. Vijftigers krijgen door deze beoogde maatregel een jaar later een AOW-uitkering, dertigers tweeënhalf jaar later.

Belang van de AOW-uitkering

De AOW-uitkering is van groot belang voor de doorsnee Nederlander. Diens inkomen bestaat na pensionering al snel voor de helft of meer uit AOW. Het overige deel bestaat uit werkgeverspensioen en eigen aanvullingen.

In het Pensioenakkoord, in 2019 gesloten tussen overheid, werkgevers en vakbonden, was de tweederde koppeling afgesproken. Dat het nieuwe kabinet die afspraak niet nakomt, valt niet goed bij de vakbonden en bij de oppositiepartijen in de Tweede Kamer.