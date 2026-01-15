Lichte stijging werkloosheid is niet slecht voor de economie

De Feiten: Toename werkloosheid in 2025Bron: CBS, DNB, UWV
Eind 2025 lag de werkloosheid op 4 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is iets hoger dan een jaar eerder, toen de werkloosheid op 3,7 procent uitkwam.
Er zijn nu 410.000 mensen werkloos. Dat is 10 procent meer dan eind 2024 (373.000). Volgens het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) steeg het aantal uitkeringen in 2025 met 9,5 procent tot ruim 191.000.
Meer evenwicht in economie
Een werkloosheid van 4 procent is nog altijd laag. Tien jaar geleden (2015) bedroeg die zo’n 8 procent.
Ook in Europees verband doet Nederland het goed. De gemiddelde werkloosheid in de Europese Unie (EU) ligt rond de 6 procent.
De Nederlandsche Bank stelde onlangs dat een werkloosheid tussen 4 en 5 procent niet zo gek is. De economie komt meer in balans.
Personeelstekort blijft
Een lichte toename van de werkloosheid betekent niet dat het personeelstekort verdwijnt. Volgens het UWV hebben werkgevers in veel sectoren nog altijd moeite met het vinden van personeel.
De arbeidsmarkt blijft dus relatief krap. In het derde kwartaal van 2025 telde het CBS 97 vacatures per 100 werklozen. Wel is de arbeidsmarkt minder overspannen dan een paar jaar geleden. In 2022 was nog sprake van 142 vacatures per 100 werklozen.
Wie zegt wat over werkloosheid en arbeidsmarkt
‘Het tekort aan arbeidskrachten blijft de grootste beperking voor bedrijven en ondanks een lichte stijging van de werkloosheid, blijft deze historisch gezien laag,’ stelt het Economisch Bureau van ABN AMRO.
‘De arbeidsmarkt ontspant. Dat blijkt uit de langzaam oplopende werkloosheid, die stijgt van 3,9 procent dit jaar naar 4,4 procent in 2027. Dit zien we niet als een fundamentele omslag op de arbeidsmarkt, maar als herstel van het evenwicht,’ schrijft De Nederlandsche Bank in de Najaarsraming.
‘Het jaar 2022 was het krapste arbeidsmarktjaar in ruim vijftig jaar tijd en daarna ontspande de arbeidsmarkt elk jaar steeds weer een beetje. Maar de arbeidsmarkt is nog altijd krap te noemen. In veel sectoren hebben werkgevers nog veel moeite om mensen te vinden,’ zegt hoofd arbeidsmarktinformatie Rob Witjes van het UWV.
EW’s visie: Overspannen arbeidsmarkt koelt af, economie meer in balansDoor: Max Erich, redacteur economie
Beetje bij beetje normaliseert de arbeidsmarkt. Vlak na de coronaperiode, in 2022, was sprake van zeer zorgwekkende personeelstekorten.
Werknemers profiteerden in cao-onderhandelingen. De hoge inflatie in die jaren – mede door de oorlog in Oekraïne – werd ruimschoots goedgemaakt. In 2024 was sprake van de grootste stijging in koopkracht in twintig jaar tijd.
Ook in 2025 bleef de gemiddelde loonstijging ruim boven de inflatie, waardoor de koopkracht verder toenam.
Bedrijven moeten reorganiseren
Dat is prettig voor werknemers, maar minder fijn voor werkgevers. Het UWV meldt dat meer bedrijven reorganiseren. Daarmee willen ze de stijgende loonkosten en personeelskrapte de baas blijven.
Een iets hogere werkloosheid – en daarmee meer ontspannen arbeidsmarkt – is voor de economie niet verkeerd. De economische groei wordt mogelijk wat minder geremd nu vraag en aanbod in balans komen.
Baanverlies blijft op individueel niveau pijnlijk. Tegelijk zorgt iets meer werkloosheid, zoals ook De Nederlandsche Bank schrijft, voor een gezondere economie.
Verdere verdieping – meer arbeidsmarktcijfers
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) biedt gedetailleerde cijfers over de werkloosheid in december 2025 en over geheel 2025. In het laatste geval vergeleek het CBS ook de Nederlandse werkloosheid met het Europees gemiddelde. Nederland behoort tot de landen met de laagste werkloosheidspercentages in de Europese Unie.
Het UWV registreert het aantal uitkeringen en zag deze toenemen. Het UWV publiceert geregeld cijfers en trends over de arbeidsmarkt.
Vergrijzing en personeelstekorten
De bevolking vergrijst de komende jaren, waardoor het arbeidsaanbod minder snel groeit. Op lange termijn blijven dan ook zorgen omtrent personeelstekorten.
Ook in andere landen vormt vergrijzing een probleem. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) adviseert de overheid tijdig te anticiperen. Volgens de WRR is de Nederlandse welvaart via handel en arbeidsmigratie sterk verbonden met landen waar de beroepsbevolking snel krimpt. De raad adviseert de overheid sterkere handels-, arbeidsmigratie- en ontwikkelingsbanden aan te knopen met landen waar het arbeidsaanbod juist groeit.