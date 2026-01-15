Lichte stijging werkloosheid is niet slecht voor de economie

Bron: CBS, DNB, UWV

Eind 2025 lag de werkloosheid op 4 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is iets hoger dan een jaar eerder, toen de werkloosheid op 3,7 procent uitkwam.

Er zijn nu 410.000 mensen werkloos. Dat is 10 procent meer dan eind 2024 (373.000). Volgens het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) steeg het aantal uitkeringen in 2025 met 9,5 procent tot ruim 191.000.

Meer evenwicht in economie

Een werkloosheid van 4 procent is nog altijd laag. Tien jaar geleden (2015) bedroeg die zo’n 8 procent.

Ook in Europees verband doet Nederland het goed. De gemiddelde werkloosheid in de Europese Unie (EU) ligt rond de 6 procent.

De Nederlandsche Bank stelde onlangs dat een werkloosheid tussen 4 en 5 procent niet zo gek is. De economie komt meer in balans.

Personeelstekort blijft

Een lichte toename van de werkloosheid betekent niet dat het personeelstekort verdwijnt. Volgens het UWV hebben werkgevers in veel sectoren nog altijd moeite met het vinden van personeel.

De arbeidsmarkt blijft dus relatief krap. In het derde kwartaal van 2025 telde het CBS 97 vacatures per 100 werklozen. Wel is de arbeidsmarkt minder overspannen dan een paar jaar geleden. In 2022 was nog sprake van 142 vacatures per 100 werklozen.