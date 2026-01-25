Volkswagen snijdt in falend management en bespaart 1 miljard euro – is een comeback mogelijk?

De feiten: Volkswagen snijdt diep in management om kosten te drukkenBron: Reuters, Volkswagen
Volkswagen wil tegen 2030 1 miljard euro besparen, onder meer door het management te verkleinen en de productie te centraliseren. Dat maakte de Duitse autofabrikant op woensdag 21 januari bekend.
De ingreep richt zich op de massamerken van het concern, waaronder Volkswagen Personenwagens, Skoda en Seat/Cupra.
Een belangrijk onderdeel van het plan is het met eenderde verminderen van het aantal bestuursfuncties bij deze merken tegen de zomer van 2026.
Volkswagen zet in op centrale aansturing automarkten
Volgens vakblad Automobilwoche daalt het totaal van 29 naar 19 bestuursfuncties. Elk merk houdt dan nog vier bestuurders over: een CEO en verantwoordelijken voor financiën, verkoop en personeelszaken.
Ontwikkeling, inkoop en productie worden voortaan centraal aangestuurd vanuit het hoofdkantoor in Wolfsburg. Daarmee wil Volkswagen dubbel werk voorkomen en schaalvoordelen beter benutten.
Volkswagen en de zorgelijke Chinese markt
Intussen blijven de prestaties in China, een van de belangrijkste markten voor Volkswagen, een punt van zorg voor het automerk. Na een daling van 3,2 miljoen verkochte auto’s in 2022 en 2023 naar 2,9 miljoen in 2024, zakte de verkoop in 2025 verder naar 2,7 miljoen auto’s.
Volkswagen boekt wel betere prestaties in Europa en Zuid-Amerika, maar die compenseren slechts ten dele de verzwakking in markten die bepalend zijn voor winstgevendheid en schaal.
Het automerk verwacht dat de omzet in 2025 gelijk zal zijn aan die van het voorgaande jaar en spreekt van ‘stabiele cijfers’.
Wie zegt wat over Volkswagen en de auto-industrie?Bron: Wall Street Journal, Investing.com, Volkswagen
- Volkswagen-CEO Oliver Blume in een persbericht: ‘We hebben goede vooruitgang geboekt bij de ingrijpende vernieuwing van ons productaanbod.’
VW-bestuurder Marco Schubert: ‘Onze producten waren de basis voor de resultaten in 2025. Zelfs onder zeer uitdagende omstandigheden. Vooral de felle concurrentie in China hebben onze activiteiten beïnvloed, evenals invoertarieven en het wegvallen van subsidies voor elektrische voertuigen in de Verenigde Staten.’
- De Duitse analist Steffen Scholz op investeerderswebsite Investing.com: ‘Na het dieselschandaal leek VW de weg omhoog gevonden te hebben. Maar de realiteit is anders: de strijd om elektrische dominantie is duurder, riskanter en politiek gevoeliger dan ooit.’
- De Chinese autobranchevereniging in de Amerikaanse krant The Wall Street Journal: ‘Chinese merken zijn doorgaans sterk op het gebied van intelligente voertuigfuncties en bovendien sneller als het gaat om het vernieuwen van producten. In het algemeen zullen Chinese bedrijven ten opzichte van veel buitenlandse merken een duidelijk voordeel blijven houden.’
EW’s visie: Volkswagen krijgt in 2026 laatste kans op een ommekeer op Chinese automarkt
Slechte verkopen in China door de opmars van Chinese merken, tegenvallende resultaten in de Verenigde door Trumps tarieven en slechts bescheiden lichtpunten in Europa en Zuid-Amerika.
Volkswagen wijst nog altijd naar externe oorzaken, maar lijkt nu ook de kern van het probleem aan te pakken: falend management.
China was decennialang de winstmotor van Volkswagen. Afgelopen jaren verdiende het er structureel meer dan in Europa. Maar dit geld verdween niet in batterijproductie, softwareontwikkeling of schaalbare elektrische platforms. Het vloeide naar dividenden, bonussen en loonstijgingen.
Concurrentie die niet verraste
Inmiddels is Volkswagen zijn marktleiderschap in China kwijtgeraakt aan BYD en Geely. Officieel is de boosdoener een ‘intense concurrentiesituatie’, maar in werkelijkheid heeft het automerk die concurrente jarenlang onderschat.
Chinese auto’s bieden vergelijkbare, en vaak betere, technologie tegen lagere prijzen. Logisch dat consumenten de voorkeur geven aan een Chinese auto.
De gevolgen zijn voelbaar bij Volkswagen. Fabrieken draaien ondercapaciteit, marges staan onder druk. Om opnieuw een winstmarge van 6 à 7 procent te halen, kondigde Volkswagen besparingen aan van in totaal 14 miljard euro.
Bezuinigen om een mislukte strategie te corrigeren.
Europese hoop op elektrische automarkt
Toch is als het gaat om elektrische auto’s de transitie bij Volkswagen inmiddels ingezet. In Europa hijgt Volkswagen Tesla in de nek, zo blijkt uit de verkoopcijfers van 2025. De Tesla Model Y is nog altijd het meest verkochte model (151.331 verkopen), maar wordt gevolgd door de Skoda Elroq (94.106 verkopen).
Ook de Volkswagen ID.3, ID.4 en ID.7 verkopen goed in Europa.
Dat voedt de hoop dat de Europese consument uiteindelijk toch kiest voor Duitse degelijkheid, boven een goedkoper Chinees alternatief of een Amerikaanse Tesla.
Te laat in het B-segment
Toch blijft de vraag of Volkswagen ook een comeback kan maken in het B-segment. De betaalbare ID. Polo verschijnt relatief laat en valt te zien als de personificatie van de huidige staat van Volkswagen: een auto die de concurrentie moet wegblazen, maar dat nog moet bewijzen.
Intussen laat Renault met de nieuwe Renault 5 zien hoe je dat segment wél verovert: betaalbaar, herkenbaar en technologisch relevant.
Had Volkswagen hier eerder op ingezet, dan stond het nu vooraan. Nu resteert een inhaalrace.
De keuze om het management te veranderen, draait bij Volkswagen vooral om besparen en snellere besluitvorming. Tegelijk kan minder vergaderen en meer uitvoeren innovatie juist stimuleren. Zeker in een sector waar opbrengsten jarenlang vooral naar bonussen van topmanagers gingen. Door de toenemende druk uit China lijkt Volkswagen nu gedwongen de focus te verleggen van beloning naar vernieuwing.
Een cruciaal keerpunt voor Volkswagen
Er is hoop. Volkswagen benoemt eindelijk de ware pijnpunten. Maar de tijd van uitstel is voorbij. Wie zijn winsten consumeert in plaats van investeert, betaalt uiteindelijk de prijs.
Het aandeel Volkswagen bevindt zich op een keerpunt. 2026 wordt een belangrijk jaar voor de VW Groep.
Een nieuwe strategie moet de trend in China keren, maar de druk is enorm. Marktaandeel, concurrentievermogen en de wereldwijde rol van Volkswagen staan op het spel. Een kleiner managementteam kan daarbij zorgen voor kortere lijnen en snellere besluitvorming.
En dat is nodig, want 2026 is de laatste kans voor VW om het tij te keren op de belangrijke Chinese markt. Anders nemen Chinese automerken die markt in rap tempo helemaal over.
Verdere verdieping: Volkswagen reorganiseert en presenteert wisselende cijfers
Volkswagen gaat breed reorganiseren. Zo wil het tot 2030 circa 35.000 banen schrappen in Duitsland. Ook worden de ruim twintig productielocaties wereldwijd ondergebracht in vijf regio’s, met managers die meerdere merken en landen aansturen.
Het concern staat onder druk door een zwakkere industriële conjunctuur, felle concurrentie uit China en hogere handelsbelemmeringen. Volgens Automobilwoche komt 600 miljoen euro van de beoogde besparing uit lagere personeelskosten en 400 miljoen euro uit efficiëntere productie.
Wat zijn de cijfers van Volkswagen in 2025?
In 2025 leverde Volkswagen wereldwijd 8,98 miljoen voertuigen af. Dat is 0,5 procent minder dan een jaar eerder, wat het concern zelf als stabiel omschrijft.
Heet aantal verkopen steeg in Europa (plus 4 procent) en Zuid-Amerika (plus 12 procent), maar daalde in Noord-Amerika (min 10 procent) en China (min 8 procent) – twee kernmarkten voor Volkswagen.