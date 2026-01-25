Volkswagen snijdt in falend management en bespaart 1 miljard euro – is een comeback mogelijk?

Bron: Reuters, Volkswagen

Het automerk verwacht dat de omzet in 2025 gelijk zal zijn aan die van het voorgaande jaar en spreekt van ‘stabiele cijfers’.

Volkswagen boekt wel betere prestaties in Europa en Zuid-Amerika, maar die compenseren slechts ten dele de verzwakking in markten die bepalend zijn voor winstgevendheid en schaal.

Ontwikkeling, inkoop en productie worden voortaan centraal aangestuurd vanuit het hoofdkantoor in Wolfsburg. Daarmee wil Volkswagen dubbel werk voorkomen en schaalvoordelen beter benutten.

Volgens vakblad Automobilwoche daalt het totaal van 29 naar 19 bestuursfuncties. Elk merk houdt dan nog vier bestuurders over: een CEO en verantwoordelijken voor financiën, verkoop en personeelszaken.

Een belangrijk onderdeel van het plan is het met eenderde verminderen van het aantal bestuursfuncties bij deze merken tegen de zomer van 2026.

De ingreep richt zich op de massamerken van het concern, waaronder Volkswagen Personenwagens, Skoda en Seat/Cupra.

Volkswagen wil tegen 2030 1 miljard euro besparen, onder meer door het management te verkleinen en de productie te centraliseren. Dat maakte de Duitse autofabrikant op woensdag 21 januari bekend.

VW-bestuurder Marco Schubert : ‘Onze producten waren de basis voor de resultaten in 2025. Zelfs onder zeer uitdagende omstandigheden. Vooral de felle concurrentie in China hebben onze activiteiten beïnvloed, evenals invoertarieven en het wegvallen van subsidies voor elektrische voertuigen in de Verenigde Staten.’

Slechte verkopen in China door de opmars van Chinese merken, tegenvallende resultaten in de Verenigde door Trumps tarieven en slechts bescheiden lichtpunten in Europa en Zuid-Amerika.

Volkswagen wijst nog altijd naar externe oorzaken, maar lijkt nu ook de kern van het probleem aan te pakken: falend management.

China was decennialang de winstmotor van Volkswagen. Afgelopen jaren verdiende het er structureel meer dan in Europa. Maar dit geld verdween niet in batterijproductie, softwareontwikkeling of schaalbare elektrische platforms. Het vloeide naar dividenden, bonussen en loonstijgingen.

Concurrentie die niet verraste

Inmiddels is Volkswagen zijn marktleiderschap in China kwijtgeraakt aan BYD en Geely. Officieel is de boosdoener een ‘intense concurrentiesituatie’, maar in werkelijkheid heeft het automerk die concurrente jarenlang onderschat.

Chinese auto’s bieden vergelijkbare, en vaak betere, technologie tegen lagere prijzen. Logisch dat consumenten de voorkeur geven aan een Chinese auto.

De gevolgen zijn voelbaar bij Volkswagen. Fabrieken draaien ondercapaciteit, marges staan onder druk. Om opnieuw een winstmarge van 6 à 7 procent te halen, kondigde Volkswagen besparingen aan van in totaal 14 miljard euro.

Bezuinigen om een mislukte strategie te corrigeren.

Europese hoop op elektrische automarkt

Toch is als het gaat om elektrische auto’s de transitie bij Volkswagen inmiddels ingezet. In Europa hijgt Volkswagen Tesla in de nek, zo blijkt uit de verkoopcijfers van 2025. De Tesla Model Y is nog altijd het meest verkochte model (151.331 verkopen), maar wordt gevolgd door de Skoda Elroq (94.106 verkopen).

Ook de Volkswagen ID.3, ID.4 en ID.7 verkopen goed in Europa.

Dat voedt de hoop dat de Europese consument uiteindelijk toch kiest voor Duitse degelijkheid, boven een goedkoper Chinees alternatief of een Amerikaanse Tesla.

Te laat in het B-segment

Toch blijft de vraag of Volkswagen ook een comeback kan maken in het B-segment. De betaalbare ID. Polo verschijnt relatief laat en valt te zien als de personificatie van de huidige staat van Volkswagen: een auto die de concurrentie moet wegblazen, maar dat nog moet bewijzen.

Intussen laat Renault met de nieuwe Renault 5 zien hoe je dat segment wél verovert: betaalbaar, herkenbaar en technologisch relevant.

Had Volkswagen hier eerder op ingezet, dan stond het nu vooraan. Nu resteert een inhaalrace.

De keuze om het management te veranderen, draait bij Volkswagen vooral om besparen en snellere besluitvorming. Tegelijk kan minder vergaderen en meer uitvoeren innovatie juist stimuleren. Zeker in een sector waar opbrengsten jarenlang vooral naar bonussen van topmanagers gingen. Door de toenemende druk uit China lijkt Volkswagen nu gedwongen de focus te verleggen van beloning naar vernieuwing.

Een cruciaal keerpunt voor Volkswagen

Er is hoop. Volkswagen benoemt eindelijk de ware pijnpunten. Maar de tijd van uitstel is voorbij. Wie zijn winsten consumeert in plaats van investeert, betaalt uiteindelijk de prijs.

Het aandeel Volkswagen bevindt zich op een keerpunt. 2026 wordt een belangrijk jaar voor de VW Groep.

Een nieuwe strategie moet de trend in China keren, maar de druk is enorm. Marktaandeel, concurrentievermogen en de wereldwijde rol van Volkswagen staan op het spel. Een kleiner managementteam kan daarbij zorgen voor kortere lijnen en snellere besluitvorming.

En dat is nodig, want 2026 is de laatste kans voor VW om het tij te keren op de belangrijke Chinese markt. Anders nemen Chinese automerken die markt in rap tempo helemaal over.

