Tesla stopt met Model S en Model X: Elon Musk wil focus niet meer op auto’s

Bron: Tesla, ANP

Tesla stopt met de Model S en Model X ten gunste van robotica en kunstmatige intelligentie. Dat maakte topman Elon Musk woensdag 28 januari bekend bij de toelichting op de jaarcijfers.

De Model S (2012) en Model X (2015) waren Tesla’s eerste eigen modellen, maar worden nauwelijks meer verkocht.

Vorig jaar namen Model 3 en Model Y samen bijna 97 procent van de leveringen voor hun rekening.

Tesla zet in op robots

De productie van beide modellen wordt in het tweede kwartaal afgebouwd en stopgezet. De vrijgekomen capaciteit wordt ingezet voor de productie van Optimus, de mensachtige robot van Tesla.

Musk liet onlangs tijdens het World Economic Forum in Davos weten dat hij Optimus in 2027 aan consumenten wil verkopen.

Tesla en een dramatisch jaar

Financieel had Tesla een moeilijk jaar. De brutowinst kwam uit op 14,3 miljard euro, 2 procent minder dan een jaar eerder.

De operationele winst zakte met 38 procent naar 3,64 miljard euro, waardoor de operationele marge terugviel van 7,2 naar 4,6 procent.

De totale omzet daalde met 3 procent naar 79,2 miljard euro.

Omzet Tesla loopt terug

De omzet uit de autodivisie liep met 10 procent terug tot 58 miljard euro. Auto’s zijn daarmee goed voor 73 procent van de totale omzet, tegen 79 procent een jaar eerder.

Daartegenover stond een sterke groei in energieopwekking en -opslag, waarvan de omzet met 27 procent steeg. Ook serviceactiviteiten en de verkoop van emissierechten leverden meer op.

Tesla zegt het afgelopen jaar vooral te hebben gebruikt om de basis te leggen voor de transitie naar een ‘fysiek AI-bedrijf’, met investeringen in autonome software, robottaxi’s en robotica.

Van elektrische auto’s naar chips

Musk kondigde plannen aan voor een zogeheten TeraFab, een gigantische chipfabriek waarin Tesla zelf chips wil produceren. Daarmee breidt het bedrijf zich verder uit voorbij de oorspronkelijke kernactiviteit: elektrische auto’s.