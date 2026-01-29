Tesla stopt met Model S en Model X: Elon Musk wil focus niet meer op auto’s

De feiten: Tesla stopt productie Model S en Model X en verlegt focusBron: Tesla, ANP
Tesla stopt met de Model S en Model X ten gunste van robotica en kunstmatige intelligentie. Dat maakte topman Elon Musk woensdag 28 januari bekend bij de toelichting op de jaarcijfers.
De Model S (2012) en Model X (2015) waren Tesla’s eerste eigen modellen, maar worden nauwelijks meer verkocht.
Vorig jaar namen Model 3 en Model Y samen bijna 97 procent van de leveringen voor hun rekening.
Tesla zet in op robots
De productie van beide modellen wordt in het tweede kwartaal afgebouwd en stopgezet. De vrijgekomen capaciteit wordt ingezet voor de productie van Optimus, de mensachtige robot van Tesla.
Musk liet onlangs tijdens het World Economic Forum in Davos weten dat hij Optimus in 2027 aan consumenten wil verkopen.
Tesla en een dramatisch jaar
Financieel had Tesla een moeilijk jaar. De brutowinst kwam uit op 14,3 miljard euro, 2 procent minder dan een jaar eerder.
De operationele winst zakte met 38 procent naar 3,64 miljard euro, waardoor de operationele marge terugviel van 7,2 naar 4,6 procent.
De totale omzet daalde met 3 procent naar 79,2 miljard euro.
Omzet Tesla loopt terug
De omzet uit de autodivisie liep met 10 procent terug tot 58 miljard euro. Auto’s zijn daarmee goed voor 73 procent van de totale omzet, tegen 79 procent een jaar eerder.
Daartegenover stond een sterke groei in energieopwekking en -opslag, waarvan de omzet met 27 procent steeg. Ook serviceactiviteiten en de verkoop van emissierechten leverden meer op.
Tesla zegt het afgelopen jaar vooral te hebben gebruikt om de basis te leggen voor de transitie naar een ‘fysiek AI-bedrijf’, met investeringen in autonome software, robottaxi’s en robotica.
Van elektrische auto’s naar chips
Musk kondigde plannen aan voor een zogeheten TeraFab, een gigantische chipfabriek waarin Tesla zelf chips wil produceren. Daarmee breidt het bedrijf zich verder uit voorbij de oorspronkelijke kernactiviteit: elektrische auto’s.
Wie zegt wat over Tesla?
- ‘Het is echt de tijd om de Model S en X programma’s te beëindigen,’ zei Tesla-topman Elon Musk in een toelichting op de jaarcijfers.
- ‘Om de waarschijnlijke beperking over drie of vier jaar te verwijderen, zullen we een Tesla TeraFab moeten bouwen,’ zei Musk in een toelichting op de resultaten. Details volgen later, wel staat vast dat deze fabriek in de Verenigde Staten zelf wordt gevestigd.
- ‘Dit was onvermijdelijk, maar het blijft een belangrijk moment,’ schrijft de Amerikaanse nieuwssite Electrek.
EW’s visie: Tesla zet zijn oorsprong bij het grofvuilDoor: Robert Smid, redacteur Automotive
Geen speciale vermelding, geen afscheid. Geen doorontwikkeling naar nieuwe generaties, zoals Volkswagen dat doet met de Polo en Tiguan.
Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers meldde Tesla het bijna terloops: de Model S en Model X verdwijnen uiterlijk eind tweede kwartaal 2026. CEO Elon Musk vatte het besluit samen in één woord: autonomy.
Daarmee komt een einde aan Tesla’s oorspronkelijke vlaggenschepen. De Model S (2012) en Model X (2015) bewezen dat elektrisch rijden meer kon zijn dan een niche.
Ze vormden de basis van Tesla’s succes en zetten gevestigde autofabrikanten onder druk. Dat deze modellen geen toekomst meer hadden, was al jaren duidelijk.
Tesla houdt verkoopcijfers uit beeld
In 2023 stopte Tesla met het afzonderlijk rapporteren van de verkopen van de Model S en X. Ze verdwenen in de verzamelcategorie ‘andere modellen’, samen met de Cybertruck en de Semi.
Zo werd het zicht op hun prestaties beperkt.
Schattingen zijn dat het gezamenlijke volume in 2025 waarschijnlijk rond de 30.000 auto’s wereldwijd lag, tegenover een productiecapaciteit van 100.000 stuks per jaar in Fremont. Een slecht signaal.
Tegenvallende verkopen in Europa
En in Europa? Tesla zag in 2025 de verkoop teruglopen van 240.000 naar 150.000 auto’s. Het gros van deze auto’s zijn Models Y, die overigens nog wel in trek zijn bij de Europese consument.
En het antwoord van Musk op de toestroom van goedkopere elektrische auto’s? Een uitgeklede en goedkopere Model Y, geen spetterende nieuwe Model 2.
Elon Musks prioriteiten liggen bij robots en AI
In Tesla’s eigen toelichting bij de cijfers wordt duidelijk waar de prioriteiten liggen: ‘We hebben het fundament gelegd voor de toekomst van Tesla met het verder voortzetten van FSD-4 (Supervised), het lanceren van onze Robottaxi-service, het installeren van productielijnen voor Cybercab, het finetunen van het voor productie klaarstaande Optimus-ontwerp, terwijl we ook onze AI-training infrastructuur verder uitbreiden.’
Tesla zet in op chipvoorziening
Elon Musk verlegt zijn focus naar chipvoorziening, en ook daarin denkt Tesla geopolitiek. De halfgeleiders komen nu van Samsung en TSMC, maar Musk waarschuwt: ‘Het is erg belangrijk dat we beschermd zijn tegen geopolitieke risico’s.’
Tesla ziet zichzelf steeds minder als autofabrikant en steeds meer als technologiebedrijf.
Dat verklaart waarom de productielijn in Fremont plaatsmaakt voor Optimus, Tesla’s humanoïde robot. De Model S en X passen niet meer in dat toekomstbeeld.
Einde van een tijdperk
Voor wie Tesla vanaf het begin volgde, voelt dit als het afsluiten van een hoofdstuk. De Model S was de auto waarmee alles begon.
Nu is het de auto die het tijdperk van autonoom rijden niet heeft gehaald. Rust in vrede Model S (2012-2026) en Model X (2015-2026).
Is Cybertruck de volgende?