Komt kabinet-Jetten met rekeningrijden, of verandert de wegenbelasting? – dit zegt het coalitieakkoord

Het thema is echter niet terug te vinden in het definitieve coalitieakkoord.

D66 en CDA leken voorstanders van rekeningrijden. In hun voorlopige agenda spraken zij expliciet over een hervorming van autobelastingen naar een systeem van betalen naar gebruik.

Een grondige hervorming van de autobelastingen lijkt daarmee voorzichtig op gang te komen, al doet het nieuwe kabinet geen grote uitspraken.

Rekeningrijden wordt in het coalitieakkoord niet genoemd. Wel erkennen de partijen dat een verandering noodzakelijk is, ‘anders dreigt autorijden voor een grote groep Nederlanders steeds duurder te worden’.

Volgens de drie partijen moet daarbij rekening worden gehouden met mogelijke effecten voor burgers en bedrijven in plattelandsregio’s.

D66, VVD en CDA schrijven dat ‘de automobilist er niet op achteruit mag gaan’.

Het komende kabinet-Jetten gaat onderzoeken hoe de wegenbelasting hervormd kan worden naar een systeem op basis van oppervlakte of omvang van auto’s. Dat staat in het coalitieakkoord.

Bert van Wee , emeritus hoogleraar transportbeleid, ziet een aantal voordelen van rekeningrijden, ongeacht de variant. Van Wee (68): ‘Ten eerste stelt het de overheid in staat om ook het gebruik van elektrische auto’s te belasten. Daar valt zeker wat voor te zeggen. ‘Ten tweede neemt het autogebruik af, want elke kilometer die iemand rijdt, kost meer dan nu. En als derde vinden mensen het eerlijker dat iemand die meer rijdt, ook meer betaalt.’

Het veranderen van de wegenbelasting van gewicht naar omvang of oppervlakte is op dit moment de kortste route om het dossier autobelastingen snel lucht te geven. Dat het kabinet dit wil onderzoeken, is bemoedigend.

Maar het is nog geen concreet plan om het dossier autobelastingen grondig te hervormen. Terwijl dit dossier veel te lang is blijven liggen.

Het plan voor rekeningrijden lijkt voorlopig te zijn gesneuveld, mede door de agenda’s van D66 en CDA.

Wegenbelasting elektrische auto’s werkt niet op traditionele manier

De autobelasting leunt nu vooral op brandstofaccijnzen, maar elektrische rijders betalen die niet. Daardoor valt een belangrijke inkomstenbron weg.

De elektrificatie van het wagenpark dwingt Den Haag tot lastige keuzes.

Wegenbelasting is nu gebaseerd op gewicht, terwijl elektrische auto’s door hun accu juist zwaarder zijn. Dat zorgt voor een moeilijk uitlegbare scheefgroei, die ook hybrides raakt (die zijn nog zwaarder).

Wegenbelasting raakt elektrische auto onevenredig hard

2026 wordt een kanteljaar. Elektrische auto’s gaan dan fors meer wegenbelasting betalen. Niet omdat ze vervuilender zijn, maar omdat ze simpelweg zwaarder zijn.

Een Tesla Model Y van 2.050 kilo betaalde in 2025 gemiddeld zo’n 95 euro per kwartaal, gebaseerd op de laagste en hoogste provincietarieven. In 2026 loopt dat bedrag op tot ongeveer 280 euro per kwartaal.

Wegenbelasting elektrische auto’s duurder in 2026

Dat verschil komt doordat de korting op elektrische auto’s verdwijnt. Die korting was bedoeld als tijdelijke stimulans om elektrisch rijden aantrekkelijk te maken.

Maar nu het wagenpark in hoog tempo elektrificeert, is zo’n korting niet meer vol te houden.

Het resultaat: de elektrische rijder wordt steeds zwaarder belast binnen een systeem dat eigenlijk al achterhaald is.

Rekeningrijden niet genoemd in coalitieakkoord

D66 en CDA zijn grote voorstanders van rekeningrijden. Opvallend genoeg wordt dit thema niet genoemd in het regeerakkoord. Wel een verkenning naar een verandering in de wegenbelasting.

Maar juist een verandering in één autobelasting vraagt ook een verandering in een andere. Volgens brancheverenigingen is rekeningrijden de enige manier om op termijn stabiele inkomsten uit automobiliteit te garanderen. D66 en CDA hebben ongetwijfeld gesproken met deze verenigingen.

De invoering van rekeningrijden is niet alleen een progressief besluit. Als we brancheverenigingen mogen geloven, is het de enige realistische optie, nu ons wagenpark in rap tempo elektrificeert.

Rekeningrijden onvermijdelijk, verandering wegenbelasting de redder

Rekeningrijden is onvermijdelijk op weg naar een eerlijker belastingsysteem voor zowel elektrische als brandstofrijders.

Jarenlang hebben opeenvolgende kabinetten een grondige hervorming van wegenbelasting en autobelastingen vooruitgeschoven. Het grote gevaar is dat dit weer gaat gebeuren.

Ergens is dit logisch. Als het komend kabinet-Jetten nu rekeningrijden had gepresenteerd, had dat tot grote bezwaren en protesten kunnen leiden.

Coalitieakkoord: rekeningrijden alternatief voor traditionele wegenbelasting

Veel Nederlanders gruwen van het idee. Sommigen spreken zelfs van een inperking van hun vrijheid. Maar die reflex vraagt om nuance.

Als rekeningrijden gepaard gaat met een verlaging van de algemene wegenbelasting, kan het systeem juist eerlijker worden. Zeker voor mensen die weinig kilometers maken.

Wie minder rijdt, betaalt minder. Dat principe is logisch, transparant en beter uit te leggen dan een vaste belasting op basis van gewicht.

Zo bezien is rekeningrijden geen straf, maar een herverdeling van lasten.

Kilometerheffing en politieke weerstand

Politiek ligt rekeningrijden gevoelig. Bij de laatste verkiezingen stemde Nederland overwegend rechts en partijen als PVV, BBB, JA21 en FVD zijn fel tegen. Ook de SP verzet zich.

Daar tegenover staan PvdA, ChristenUnie, Volt en Partij voor de Dieren. Omdat D66, CDA en VVD een minderheidskabinet vormen, moeten zij ook principiële tegenstanders overtuigen.

Dat wordt lastig in een politiek en emotioneel beladen debat over autorijden.

Keuzes over rekeningrijden en wegenbelasting hard nodig

Hoe langer echte keuzes uitblijven, hoe groter het risico dat autorijden voor veel Nederlanders onbetaalbaar wordt.

Rekeningrijden is geen eenvoudige maatregel, maar niets doen is dat evenmin. Verandering is daarom geen luxe, maar noodzaak. Nu de wegenbelasting veranderen, betekent later rekeningrijden invoeren. En om dat soepel te laten verlopen, is een goed plan nodig.