Handhaaf de hondenbelasting: het baasje dat schijt heeft aan alles, moet betalen

De hondenbelasting verdwijnt op steeds meer plaatsen in Nederland. In 101 van de 342 gemeenten moet het baasje nog betalen voor zijn of haar hond. Dat is nog geen derde van alle gemeenten.

In welke gemeente betaal je de meeste hondenbelasting?

Gemiddeld gaat het om 76 euro per jaar. Dat bedrag loopt op naarmate iemand meer honden bezit. Katwijk is de duurste gemeente, met 142 euro per jaar (voor de eerste hond). In Hoorn betaalden hondenbezitters vorig jaar nog 14,59 euro voor de eerste hond, maar ook daar is de belasting per 1 januari 2026 afgeschaft.

De meeste gemeenten die nog hondenbelasting heffen, besteden dat geld aan het onderhoud van uitlaatgebieden, het opruimen van hondenpoep en aan handhaving en controle door boa’s. Gemeenten mogen zelf bepalen of ze hondenbelasting innen en ook waar ze dat geld voor gebruiken.

Boetes bij overtreden hondenregels

Burgers moeten hun hond bij de gemeente aanmelden voor de belasting. Wie dat niet doet en wordt betrapt, krijgt een boete. De hoogte daarvan verschilt per gemeente.

Wie de poep niet opruimt, moet 150 euro boete betalen. En als je geen poepzakje bij je hebt binnen de bebouwde kom of in bijvoorbeeld een zandbak voor kinderen, kun je een boete krijgen van 100 tot 110 euro. In een aantal gemeenten zijn de zakjes gratis en hangen ze naast de speciale afvalbakken voor hondenpoep.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert gemeenten niet alleen om de hondenbelasting te handhaven, maar de opbrengsten ook zichtbaar te maken. Dan weet de hondenbezitter waaraan het belastinggeld wordt besteed. Landelijke afschaffing tast volgens de VNG de gemeentelijke autonomie over de lokale belastingen aan.