Handhaaf de hondenbelasting: het baasje dat schijt heeft aan alles, moet betalen

Steeds minder gemeenten heffen hondenbelasting
De hondenbelasting verdwijnt op steeds meer plaatsen in Nederland. In 101 van de 342 gemeenten moet het baasje nog betalen voor zijn of haar hond. Dat is nog geen derde van alle gemeenten.
In welke gemeente betaal je de meeste hondenbelasting?
Gemiddeld gaat het om 76 euro per jaar. Dat bedrag loopt op naarmate iemand meer honden bezit. Katwijk is de duurste gemeente, met 142 euro per jaar (voor de eerste hond). In Hoorn betaalden hondenbezitters vorig jaar nog 14,59 euro voor de eerste hond, maar ook daar is de belasting per 1 januari 2026 afgeschaft.
De meeste gemeenten die nog hondenbelasting heffen, besteden dat geld aan het onderhoud van uitlaatgebieden, het opruimen van hondenpoep en aan handhaving en controle door boa’s. Gemeenten mogen zelf bepalen of ze hondenbelasting innen en ook waar ze dat geld voor gebruiken.
Boetes bij overtreden hondenregels
Burgers moeten hun hond bij de gemeente aanmelden voor de belasting. Wie dat niet doet en wordt betrapt, krijgt een boete. De hoogte daarvan verschilt per gemeente.
Wie de poep niet opruimt, moet 150 euro boete betalen. En als je geen poepzakje bij je hebt binnen de bebouwde kom of in bijvoorbeeld een zandbak voor kinderen, kun je een boete krijgen van 100 tot 110 euro. In een aantal gemeenten zijn de zakjes gratis en hangen ze naast de speciale afvalbakken voor hondenpoep.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert gemeenten niet alleen om de hondenbelasting te handhaven, maar de opbrengsten ook zichtbaar te maken. Dan weet de hondenbezitter waaraan het belastinggeld wordt besteed. Landelijke afschaffing tast volgens de VNG de gemeentelijke autonomie over de lokale belastingen aan.
Handhaaf de hondenbelasting: de vervuiler betaalthttps://vng.nl/artikelen/hondenbelasting VNG
Dat de hondenbelasting op veel plekken is afgeschaft, is een verkeerd signaal. Nog altijd vertikken te veel baasjes het om de poep van hun hond op te ruimen en vervuilen zo hun omgeving.
Niets zo erg dan in het donker ongemerkt in de hondenpoep te stappen en daar thuis pas achter te komen. Met hondenpoep besmeurde stoepen maken straten minder aantrekkelijk. De wandelaar wil onbekommerd om zich heen kijken en niet noodgedwongen steeds naar de grond.
Iedere burger betaalt voor de vervuiler
Zonder hondenbelasting gaan de kosten voor opruimen en handhaven van ‘de grote hoop’: uit de gemeentekas dus. Niet de vervuiler betaalt in dat geval, maar iedere burger.
Dat is onrechtvaardig. Handhaaf dus de hondenbelasting.
In de praktijk wordt veel te weinig gehandhaafd op wangedrag door hondenbezitters. Dat kan alleen op heterdaad en vereist dus meer ‘ogen’ op straat.
Gevolgen opheffen hondenbelasting
Door de hondenbelasting op te heffen, is er nog minder geld beschikbaar voor handhaving. De belasting is ook een manier om al te wijdverbreid hondenbezit in drukke steden te ontmoedigen en te voorkomen dat de straten bezaaid liggen met hondenpoep.
Gelukkig houden de meeste baasjes zich keurig aan de regels. Zij profiteren van de gratis poepzakjes en het gratis legen van de afvalbakken.
Om hen tegemoet te komen, zou het aantal uitlaatplekken moeten worden uitgebreid. Strenge handhaving is vooral nodig voor asociale baasjes die schijt hebben aan een ander.
Wie zegt wat over de afschaffing van de hondenbelasting?https://www.eur.nl/esl/nieuws/hondenbelasting-niet-meer-van-deze-tijd Erasmus School of Law
Arjen Schep, bijzonder hoogleraar heffingen van lokale overheden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, vindt dat de hondenbelasting mag worden afgeschaft ‘als daar een grondige herziening van het gemeentelijke belastingstelsel tegenover staat’.