Minimumprijzen voor Chinese auto’s: EU neemt gevaarlijke gok – niet goed voor u

Dat beschermt Europese fabrikanten en biedt Chinese automakers meer marge, maar beperkt tegelijk hun mogelijkheid om agressief marktaandeel te veroveren.

De kern van het besluit van de Europese Commissie is dat minimumprijzen moeten voorkomen dat Chinese producenten een verdere prijsoorlog op de Europese automarkt ontketenen.

De prijsafspraken moeten het effect van vermeende Chinese staatssteun volledig neutraliseren en vergelijkbaar zijn met invoerrechten.

Volgens de nieuwe richtlijnen moeten minimumprijzen per afzonderlijk EV-model en configuratie worden vastgelegd en gelden ze voor de verkoop aan de eerste onafhankelijke koper in de Europese Unie.

Beide partijen voeren al maanden gesprekken om met een alternatief te komen.

De tarieven zijn uitgegroeid tot een groot handelsconflict tussen de Europese Unie en China. Brussel wil de Europese auto-industrie beschermen tegen goedkope import van merken als BYD, SAIC en Geely, terwijl de vraag naar elektrische auto’s in Europa vertraagt.

Daarbij zegt Brussel ook rekening te houden met Chinese investeringen in de Europese Unie.

In plaats van heffingen zouden fabrikanten zich ertoe verbinden om hun modellen in de Europese Unie te verkopen tegen vooraf vastgestelde minimumprijzen.

Die heffingen werden ingevoerd nadat de Europese Commissie had vastgesteld dat Chinese elektrische auto’s werden geproduceerd met steun van de Chinese staat.

Daarmee reageert Brussel op de vaststelling dat de huidige tarieven onvoldoende effect sorteren. Momenteel gelden voor Chinese elektrische auto’s invoerheffingen die per fabrikant verschillen en kunnen oplopen tot 35,3 procent.

Chinese merken verkochten in december 2025 meer dan 100.000 auto’s in Europa, waarmee hun marktaandeel naar de 10 procent stijgt. Tegelijk is Europa van plan de invoerheffingen op Chinese elektrische auto’s te vervangen door een systeem van minimumprijzen.

Europa weet niet wat het aan moet met de Chinese autoconcurrentie. Onderzoek van de Europese Commissie bevestigde wat velen al vermoedden: vrijwel alle Chinese automakers profiteerden van staatssteun.

Europa móést reageren op de oneerlijke concurrentie.

Invoerheffingen op Chinese elektrische auto’s zijn op papier een daadkrachtige stap, in de praktijk een maatregel zonder tanden – en mogelijk ook onvoldoende doordacht.

Importtarieven kunnen de Chinezen hooguit afschrikken. Vooralsnog is dat niet aan de hand. Sterker nog, de Chinezen passen zich aan.

Invoerheffingen op Chinese elektrische wagens

Chinese automakers absorbeerden het afgelopen jaar de extra kosten en hielden hun prijzen laag.

Zoals auto-expert Tony Verhelle het treffend samenvat in een interview met het Belgische weekblad Knack: ‘Zelfs met de Europese tarieven ging de verkoopprijs van Chinese elektrische auto’s niet omhoog.’

Het blijkt nu dat de EU-strafheffing zelfs een averechts effect heeft gehad. In plaats van te dalen, zijn de Chinese autoverkopen in Europa juist fors gestegen.

Chinese fabrikanten richten zich op hybrides, die niet onder de strafheffingen vallen. Zo groeide de BYD Seal U DM-i uit tot een van de bestverkochte modellen in Europa.

Ook de elektrische modellen bleven ondanks de strafheffingen goed verkopen in Europa. BYD verkocht op een gegeven moment zelfs meer dan Tesla.

Voor Europese autobouwers veranderde er weinig. Opnieuw bleek politieke bescherming geen alternatief voor concurrentiekracht.

BMW, Volkswagen en Mercedes-Benz tegen de Chinese tarieven

Opmerkelijk genoeg stuitten de tarieven ook op weerstand bij Europese merken als Volkswagen en Mercedes. Zij zijn sterk afhankelijk van de Chinese markt (een belangrijke afzetmarkt) en van Chinese batterijen en onderdelen, en produceren bovendien zelf modellen in China.

Handelsconflicten met China zouden niet alleen Chinese concurrenten raken, maar vooral hun eigen omzet, productie en toeleveringsketens.

Dat verzet laat vooral zien hoe risicovol de Europese afhankelijkheid van China inmiddels is.

China verplaatst zijn productie naar Europa

Het Chinese antwoord liet zich intussen raden: productie verplaatsen naar Europa. Daarmee staan Chinese automakers nu nóg dichter bij de afzetmarkt.

Tegen die achtergrond oogt de koerswijziging van de Europese Commissie vooral als een poging om gezichtsverlies te vermijden in een dossier waarin Brussel zichzelf klem heeft gezet.

Minimumprijzen: schijncontrole

Het nieuwe systeem van minimumprijzen wordt voorgesteld als een strengere aanpak, maar dreigt het tegenovergestelde te doen.

Wie prijzen vastlegt in plaats van tarieven te heffen, biedt producenten meer zekerheid én meer marge.

Vooral efficiënte Chinese bedrijven profiteren daarvan, terwijl Europa inkomsten misloopt.

De invoering van minimumprijzen is ongunstig voor de Europese consument. Als prijzen niet verder mogen dalen, kost dat consumenten simpelweg geld. Juist Chinese autofabrikanten zijn de belangrijkste factor die de prijzen van elektrische auto’s in Europa onder druk zetten.

Reactief beleid zonder richting

De bocht die Europa nu maakt, is geen strategische keuze maar een reactie op voldongen feiten.

Dat past in een breder patroon van wisselende signalen, ook zichtbaar in het afzwakken van Green Deal-afspraken. Terwijl de auto-industrie juist behoefte heeft aan stabiel en voorspelbaar beleid.

De verkeerde beloning

Concurrentie uit China is geen rampscenario. Het echte probleem is Europa’s moeite om duidelijke keuzes te maken.

Wie vandaag minimumprijzen invoert, beloont efficiëntie elders in plaats van innovatie hier. En wie blijft reageren – met tarieven of prijsafspraken – loopt zelden voorop.

Europese Commissie en brandstofauto’s

De Europese Commissie kan zich beter richten op het stimuleren van de eigen Europese batterijproductie en het structureel afbouwen van de afhankelijkheid van China.

Dat is vooralsnog onvoldoende van de grond gekomen. In plaats daarvan zet de Commissie de deur op een kier om brandstofauto’s nog langer te blijven verkopen – een keuze die vooral onderstreept hoezeer zij achter de feiten aanloopt.