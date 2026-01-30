Elektrische-autoverkoop Europa stijgt fors: benzine verliest terrein – dit zit erachter

De feiten: Meer elektrische-autoverkoop in Europa, hybride domineert

Bron: ACEA, Reuters

In december 2025 zijn in de Europese Unie voor het eerst meer volledig elektrische auto’s verkocht dan auto’s die alleen op benzine rijden. Dat blijkt uit cijfers van ACEA, de brancheorganisatie van Europese autofabrikanten. Deze cijfers zijn Europese plannen om emissieregels te versoepelen zodat verbrandingsmotoren langer zijn toegestaan. Elektrische auto’s waren in december goed voor 22,6 procent van de verkoop. Benzineauto’s kwamen uit op 22,5 procent. Hybrides waren het meest populair, met een marktaandeel van 44 procent. Elektrische auto’s maken opmars, hybrides nog populairder In totaal werden vorig jaar 10,8 miljoen nieuwe auto’s verkocht in Europa, een stijging van 1,8 procent. De verkoop van elektrische auto’s groeide met circa 30 procent naar 1,9 miljoen auto’s. De belangstelling voor diesels nam verder af. Er werden minder dan 1 miljoen diesels verkocht, waarmee het marktaandeel wegzakte tot onder de 9 procent. Volledig elektrische auto’s kwamen over 2025 uit op een marktaandeel van 17,4 procent in de EU. Hybride modellen waren met 34,5 procent verreweg het populairst.

Wie zegt wat over de Europese elektrische-autoverkoop?

Bron: Reuters, ACEA

‘Het marktaandeel van volledig elektrische auto’s bereikte 17,4 procent, in lijn met de prognoses voor het jaar, maar het blijft een niveau dat nog ruimte laat voor groei om op koers te blijven met de transitie,’ schrijft de ACEA in een persbericht.

in een persbericht. ‘Het zal nog ongeveer een half decennium duren voordat volledig elektrische auto’s de modellen met verbrandingsmotor daadwerkelijk voorbijstreven in de hele regio. Dit is desondanks een begin,’ zegt auto-analist Matthias Schmidt tegen persbureau Reuters.

tegen persbureau Reuters. ‘We zijn ervan overtuigd dat de verkopen in heel Europa in 2026 verder zullen groeien,’ zegt belangenvereniging E-Mobility Europe tegen Reuters. Volgens E-Mobility Europe zijn Europese merken zich al aan het aanpassen door nieuwe en betaalbare elektrische auto’s te introduceren, terwijl afzonderlijke landen nieuwe stimuleringsmaatregelen aanbieden. ‘We zien dat consumenten hierin meegaan.’

EW’s visie: Elektrisch wint op papier, China wint in de praktijk

Door: Robert Smid, redacteur Automotive

Op het eerste gezicht lijken de Europese verkoopcijfers goed nieuws voor de energietransitie. Dat in december 2025 de elektrische0autoverkopen de benzineauto-verkopen voor het eerst inhaalden, is een mogelijk teken dat de elektrificatie versnelt. Maar dat beeld verdient nuance. Volgens de Duitse analist Matthias Schmidt is de terugval van benzineauto’s deels het gevolg van herclassificaties. Sommige modellen worden inmiddels als ‘milde hybride’ geregistreerd, een benzineauto met lichte elektrische ondersteuning, zonder stekker. Deze type auto’s dragen slechts beperkt bij aan lagere uitstoot, maar ze worden wel gezien als hybrideauto. Lees ook | Veroveren Chinese auto’s echt de Europese markt? ‘Ze zijn heel listig’ Europese automarkt zet in op hybrides De verschuiving is daarmee niet uitsluitend het resultaat van veranderend consumentengedrag, maar ook van boekhoudkundige keuzes. De Europese automarkt speelt daar slim op in en ziet milde hybrides als tussenstap naar elektrisch rijden. Dat kan en moet beter. Niet alleen vanuit klimaatperspectief, maar ook om economische redenen. Elektrificatie is allang niet meer uitsluitend een milieudossier, maar raakt direct aan het industriële en strategische belang van Europa. Lees ook | Wat is de wegenbelasting voor hybrides (PHEV’s) in 2026? Chinese elektrische auto-opmars Dat wordt zichtbaar in de snelle opkomst van Chinese autofabrikanten. BYD was afgelopen jaar de grote winnaar op de Europese markt. Het merk verdrievoudigde zijn verkoop van ongeveer 40.000 naar 128.000 auto’s. Ook het Chinese SAIC Motor, bekend van het merk MG, boekte flinke winst. De verkoop steeg met eenderde naar 211.000 auto’s. Chinese automerken winnen terrein Deze groei onderstreept hoe snel Chinese producenten terrein winnen in een markt die onmiskenbaar in de richting van elektrisch beweegt. Voor Europese merken betekent dat toenemende concurrentie. De vraag is niet of de elektrische-autoverkoop blijft stijgen, maar wie daarvan profiteert. Lees ook | Tesla-killer BYD voert de aanval op Tesla op – en bouwt populair hybridemodel in Turkije Europa blijft hangen in hybride, China zet door in elektrisch Experts verwachten dat het marktaandeel van elektrische auto’s in Europa verder toeneemt. Die ontwikkeling lijkt onomkeerbaar. Minder zeker is of Europa daar economisch van profiteert. De cijfers uit 2025 laten een Chinese opmars zien. China gaat onverminderd hard door met de ontwikkeling van elektrische auto’s, daarbij nauwelijks geremd door de invoering van importtarieven. Intussen heeft de EU wel een concreet verbod op brandstofauto’s uitgesteld, en dat komt veel Europese automakers goed uit. Die blijven graag hangen in hybride aandrijving, waardoor ze langer (meer winstgevende) brandstofmotoren kunnen produceren. Brandstofauto’s zijn kansloos, elektrisch is de toekomst Maar op termijn lijkt de oude brandstoftechnologie kansloos tegen het opstomende elektrisch geweld. Zolang elektrificatie vooral wordt vormgegeven via normen en herdefinities, en minder via schaal, innovatie en productiecapaciteit, dreigt Europa terrein te verliezen. Elektrisch rijden is niet alleen een technologische keuze, maar ook een industriële krachtmeting. En die wordt niet op papier gewonnen.

Verdere verdieping: Europese autoverkopen in detail

Bron: ACEA

Ondanks de opmars van Chinese elektrische auto’s laten Europese automerken zich niet uit het veld slaan. Zij klampen zich deels vast aan hybride auto’s en verlengen daarmee de levensduur van de brandstofmotor. Volkswagen bleef in 2025 marktleider met 1,2 miljoen registraties (plus 5 procent). Concerngenoot Skoda boekte een groei van 10 procent en kwam uit op 724.000 registraties. Binnen de Volkswagen-groep liepen de resultaten overigens uiteen. Cupra groeide met 35 procent naar 250.000 auto’s, terwijl Seat 14 procent verloor en bleef steken op 190.000. Stellantis en Renault De nummer twee in Europa, Stellantis, kende een zwak jaar. Zijn verkopen daalden naar 1.660.155 auto’s (min 4,7 procent). Nummer drie, de Renault Groep, verkocht 1,239,693 auto’s (plus 5,6 procent). Tesla zag de verkoop teruglopen van 240.000 naar 150.000 auto’s. Andere Aziatische merken Terwijl BYD en SAIC goede resultaten boekten in 2025, hadden andere Aziatische merken een minder goed jaar. Toyota zag de verkoop dalen naar 741.000 auto’s (plus 6,6 procent), Hyundai verkocht 425.899 auto’s (min 0,2 procent) en Kia 382.451 (plus 6,2 procent).

