CBS: consumptie groeit, maar vooruitzichten verslechteren

Bronnen: CBS, KNMI, Nationaal Energie Dashboard, DNB

Consumenten hebben in november 2025 iets meer uitgegeven dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De consumptie steeg met 0,5 procent. Dat was minder dan in voorgaande maanden. Het CBS verwacht weinig verbetering voor de maand december.

Volgens de consumptieradar waren de omstandigheden voor consumptie in december slechter dan in november. Het CBS kijkt daarbij onder meer naar de verwachtingen van consumenten omtrent hun financiën en de situatie op de arbeidsmarkt.

Meer uitgaven aan diensten en duurzame goederen

Uit de cijfers blijkt dat consumenten vooral meer uitgaven aan diensten (plus 0,9 procent), zoals vervoer en zorg.

Ook werden meer (plus 1,1 procent) duurzame goederen gekocht, waaronder elektrische apparaten en kleding, Daartegenover stond een daling van de consumptie van ‘overige goederen’, zoals energie en motorbrandstoffen. Het weer was in november vrij zacht, meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Dat beïnvloedde het gasverbruik van huishoudens.

Spaarrekening steeds voller

Consumenten blijven vooral spaarzaam. Volgens cijfers van De Nederlandsche Bank beschikten huishoudens eind november 2025 over ruim 523 miljard euro aan spaargeld. Dat is 8,4 procent (ruim 40 miljard euro) meer dan in november 2024.

Het negatieve consumentenvertrouwen lijkt een drijvende factor achter de spaarzaamheid van consumenten.