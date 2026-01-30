Box 3: dit zijn de plannen van kabinet-Jetten in coalitieakkoord

Het kabinet-Jetten staat waarschijnlijk op 23 februari op het bordes. Wat zijn de plannen die D66, VVD en CDA hebben voor box 3? En kan het minderheidskabinet straks rekenen op voldoende steun?

Box 3 is een grote uitdaging voor het nieuwe kabinet, met de geplande hervorming en lopende hersteloperatie. Zo moeten gedupeerden die te veel belasting hebben betaald tegemoet worden gekomen, nadat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat het fictieve vermogensrendement waar de Belastingdienst mee rekent, discriminerend is.

In het coalitieakkoord ‘Aan de slag’ dat vrijdag is gepresenteerd, staat onder meer dat de partijen af willen van het fictieve (forfaitaire) rendement. Daarnaast willen D66, VVD en CDA het investeringsklimaat op de huurmarkt verbeteren. Tijdens de presentatie kondigde VVD-leider Yeşilgöz al aan dat de belasting op sparen niet zal stijgen.

Nieuwe box 3-stelsel

Het kabinet-Schoof had als doelstelling dat op 1 januari 2028 een wet in werking treedt waarin het daadwerkelijke rendement op vermogen wordt belast, in plaats van het fictieve rendement.

De aanstaande coalitie wil dit doorzetten, maar wil de vermogensaanwasbelasting doorontwikkelen naar een vermogenswinstsystematiek (waarin winst pas wordt belast bij verkoop).

Of 2028 lukt, hangt af van of de Tweede Kamer daar op tijd over stemt. Doen ze dat later dan maart, wat nu de planning is, dan is dit een flinke financiële tegenvaller op voor het kabinet-Jetten, omdat het nieuwe box 3-stelsel meer oplevert voor de schatkist.

Steun voor box 3-plannen

Voor het aanstaande kabinet zal het niet moeilijk zijn om hier een meerderheid voor te vinden. Op basis van de verkiezingsprogramma’s kan de coalitie steun vinden bij JA21, BBB, de ChristenUnie, de SGP en 50Plus, wat voldoende is voor een ruime meerderheid.

Aanpassingen Wet betaalbare huur

In het coalitieakkoord staat ook dat de partijen niet helemaal afscheid willen nemen van de Wet betaalbare huur, die in het leven is geroepen door voormalig minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge.

Wel staat er in het akkoord dat de Wet betaalbare huur ‘wordt bezien’. De partijen willen dat de wet- en regelgeving aangepast wordt, zodat het investeringsklimaat op de huurmarkt verbetert en het aantal huurwoningen toeneemt.

In de afgelopen jaren hebben steeds meer beleggers hun huurwoningen verkocht, waardoor het huuraanbod is afgenomen.

Hier kunnen de coalitiepartijen aankloppen bij de ChristenUnie, die in het verkiezingsprogramma schrijft dat de belasting op vastgoed moet worden verlaagd, om investeringen in verhuur te stimuleren. Ook JA21, FVD, BBB, de SGP en 50Plus, die al eerder tegen deze wet stemden, steunen de coalitie hierin naar alle waarschijnlijkheid.