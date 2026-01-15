Box 3 op de schop: dit kan het nieuwe stelsel voor u (en de schatkist) betekenen

Maandag buigt de Tweede Kamer zich van half twaalf tot half zeven over box 3, de belasting over onder meer spaargeld, beleggingen en vakantiehuizen. Meer specifiek gaat het over de Wet werkelijk rendement box 3 (Wwr), die zich nu nog in de fase van wetsvoorstel bevindt.

De Wwr moet een einde maken aan de zogeheten forfaitaire (fictieve) rendementen in box 3, waarmee nu nog het te belasten rendement wordt berekend. Met het nieuwe systeem komt er een belasting over de daadwerkelijk behaalde rendementen in een jaar.

Nieuw box 3-stelsel levert meer op voor de schatkist

Het demissionaire kabinet-Schoof koerst op inwerkingtreding van de wet per 2028, dus over iets meer dan 23 maanden. Daarvoor is wel vereist dat de Tweede Kamer vóór 15 maart de wet aanneemt. De Belastingdienst, banken en andere financiële instellingen hebben dan voldoende tijd om hun systemen aan te passen aan de nieuwe box 3.

Stemt de Tweede Kamer later in dan half maart, dan schuift de ingangsdatum met minimaal een jaar op. Dat betekent een kleine aanslag op de schatkist, omdat het nieuwe box 3-stelsel meer oplevert dan het huidige. Die extra opbrengst is al ingeboekt. Bij uitstel kampt het nieuwe kabinet-Jetten meteen met een financiële tegenvaller van ongeveer 2,35 miljard euro per uitgesteld jaar.

Behoort papieren winst ook tot het rendement?

Haast is wat dat betreft dus geboden. Maar er is een groot twistpunt: behoort een papieren winst ook tot het rendement? Volgens het wetsvoorstel wel. Als een aandeel in een jaar in waarde stijgt, kan dan over die stijging 36 procent belasting worden betaald: ook al verkoop je het aandeel niet en is de koerswinst niet daadwerkelijk geïnd.

Niet alle partijen zijn het met dat laatste eens. VVD en BBB zien meer in een belasting die pas wordt geheven als het aandeel daadwerkelijk is verkocht. Maandag moet duidelijk worden hoe fel het verzet is tegen het wetsvoorstel.