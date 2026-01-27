Personeelsbehoefte Defensie zit woningbouwambities in de weg

De feiten: iets meer nieuwbouw, maar het is niet genoeg

De komende twee jaar worden iets meer nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dit verwacht directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Hoeveel woningen kunnen we de komende jaren verwachten? Het aantal nieuw opgeleverde huizen stijgt dit jaar naar 80.000 en volgend jaar naar 84.000, voorziet hij. Maar dat lukt alleen als er ook genoeg vaklieden zijn die ze kunnen bouwen. Van Hoek voorziet een groot tekort. In 2025 kwamen er volgens de EIB-directeur 68.000 nieuwbouwhuizen bij, tegen 69.000 in het jaar ervoor. Het doel om elk jaar 100.000 huizen te bouwen wordt nog altijd niet gehaald. Welke problemen veroorzaken het woningtekort? De nieuwbouw kampt onder meer met te weinig bouwgrond, de stikstofproblematiek en het volle stroomnet. Maar ook een verwacht tekort aan vakkrachten speelt dus een rol.

EW’s visie: woningmarkt kan niet zonder particuliere én institutionele beleggers

Door: Theo van Vugt, redacteur Wonen

Nederland heeft niet genoeg handjes en bouwgrond om alle huizen te kunnen bouwen die nodig zijn. Daarbij blijft vaak buiten beschouwing dat Nederlandse en buitenlandse beleggers zich massaal uit de nieuwbouw hebben teruggetrokken. Particuliere beleggers blijven weg van woningmarkt Na jaren van politieke druk, extra belastingen en strenge huurregulering keren particuliere beleggers zich massaal af van de Nederlandse huizenmarkt. Volgens Edward Touw, directeur van branchevereniging Vastgoed Belang, investeren inmiddels meer dan negen op de tien voormalige verhuurders hun vrijgekomen vermogen niet opnieuw in Nederlands vastgoed. Leegloop in middenhuur De politiek probeerde met regulering betaalbare huur te beschermen, maar het leidde juist tot snellere leegloop van het middenhuursegment. Die uittocht heeft grote gevolgen. Sinds medio 2023 zijn er volgens Touw al zo’n 80.000 huurwoningen verkocht, vooral in het sociale en middensegment. Buitenlandse investeerders verlaten woningmarkt Daarbij hebben ook buitenlandse investeerders de Nederlandse woningmarkt verlaten. Waar zij voorheen nog goed waren voor gemiddeld zo’n 30 procent van de investeringen in nieuwe huurhuizen, bedraagt hun aandeel volgens vastgoedadviesbureau CBRE nu nog slechts 2 procent. De combinatie van fiscale maatregelen, huurregulering en een verslechterd investeringsklimaat jaagt hen het land uit. En laat de huiszoekers achter.

Wie zegt wat over het tekort aan woningen

Casper van Grieken, directeur van vastgoedorganisatie CBRE op Linkedin: ‘Pensioenfondsen en verzekeraars zijn dé grote investeerders die nieuwbouw mogelijk hebben gemaakt het afgelopen decennium. Deze partijen wordt het – door actief politiek ingrijpen – bijna onmogelijk gemaakt om te blijven investeren. Met name buitenlandse institutionele beleggers lijken niet meer welkom. Woningzoekenden – en de belastingopbrengsten – zijn de dupe. Dit roept de sector al jaren.’ Hans Koster, hoogleraar Stedelijke Economie en Vastgoed aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waarschuwt voor de illusie dat de huizencrisis binnen vier jaar kan worden opgelost: ‘Het is een langzaam proces. Het bouwproces verloopt traag, en daarom is het voor geen enkele politieke partij haalbaar om de woningnood binnen vier jaar op te lossen, ondanks de wens van velen voor snelle verbeteringen.’ Edward Touw directeur van Vastgoed Belang op VG Visie: ‘Private partijen voegden jarenlang tienduizenden woningen toe via nieuwbouw, transformatie en splitsing. Dat valt nu grotendeels stil. Projecten worden afgeblazen, investeerders trekken zich terug. Dat is economisch verlies, maar vooral maatschappelijk problematisch. Met alleen woningcorporaties en koopwoningen ga je de enorme bouwopgave niet halen.’

Verdieping: er wacht ons een groot tekort aan vaklieden