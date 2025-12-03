Wereldeconomie hield stand in 2025, maar 2026 wordt zenuwslopend

Bron: OECD

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) voorziet het komend jaar vertraging in de groei van de wereldeconomie. Dat blijkt uit de meest recente raming.

De OECD voorspelt voor 2026 een groei van 2,9 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product. Dat is lager dan de groeiraming voor 2025, die uitkomt op 3,2 procent.

Pijn tarieven niet weg

Het cijfer voor 2025 werd door een paar meevallers naar boven bijgesteld ten opzichte van de vorige raming.

Omdat er voorraad werd opgebouwd in afwachting van de Amerikaanse importheffingen, was er groei in 2025. Daarnaast werd een handelsoorlog voorkomen door de-escalatie van handelsspanningen.

Andere positief nieuws kwam door de toenemende investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) in de Verenigde Staten en fiscale steun van de Chinese overheid voor de binnenlandse economie.

Maar deze meevallers kunnen de pijn van structureel hogere heffingen niet blijvend verhullen. Zo ziet de OECD dat de lasten voor bedrijven toenemen de de prijzen voor consumenten stijgen, vooral in de Verenigde Staten. Daarnaast zwakt de vraag naar arbeid af.

Hoe snel omarmen we AI?

De OECD ziet diverse risico’s die ramingen voor het komend jaar onzeker maken. Daar komt bij dat inflatiedruk terug kan komen en dat er zorgen zijn over overheidsschulden die groter en groter worden. Ook kunnen nieuwe handelsbarrières de groeicijfers negatief beïnvloeden.

Verder kijkt de OECD belangstellend naar hoe snel bedrijven AI omarmen en wat de impact daarvan is. Als blijkt dat de productiviteit hierdoor stijgt, kan dit de groei van de wereldeconomie versnellen. Tegenvallers in AI-adoptie en productiviteit vormen tegelijkertijd een risico.