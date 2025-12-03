Wereldeconomie hield stand in 2025, maar 2026 wordt zenuwslopend

De feiten: OECD ziet veerkrachtige, maar fragiele economieBron: OECD
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) voorziet het komend jaar vertraging in de groei van de wereldeconomie. Dat blijkt uit de meest recente raming.
De OECD voorspelt voor 2026 een groei van 2,9 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product. Dat is lager dan de groeiraming voor 2025, die uitkomt op 3,2 procent.
Pijn tarieven niet weg
Het cijfer voor 2025 werd door een paar meevallers naar boven bijgesteld ten opzichte van de vorige raming.
Omdat er voorraad werd opgebouwd in afwachting van de Amerikaanse importheffingen, was er groei in 2025. Daarnaast werd een handelsoorlog voorkomen door de-escalatie van handelsspanningen.
Andere positief nieuws kwam door de toenemende investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) in de Verenigde Staten en fiscale steun van de Chinese overheid voor de binnenlandse economie.
Maar deze meevallers kunnen de pijn van structureel hogere heffingen niet blijvend verhullen. Zo ziet de OECD dat de lasten voor bedrijven toenemen de de prijzen voor consumenten stijgen, vooral in de Verenigde Staten. Daarnaast zwakt de vraag naar arbeid af.
Hoe snel omarmen we AI?
De OECD ziet diverse risico’s die ramingen voor het komend jaar onzeker maken. Daar komt bij dat inflatiedruk terug kan komen en dat er zorgen zijn over overheidsschulden die groter en groter worden. Ook kunnen nieuwe handelsbarrières de groeicijfers negatief beïnvloeden.
Verder kijkt de OECD belangstellend naar hoe snel bedrijven AI omarmen en wat de impact daarvan is. Als blijkt dat de productiviteit hierdoor stijgt, kan dit de groei van de wereldeconomie versnellen. Tegenvallers in AI-adoptie en productiviteit vormen tegelijkertijd een risico.
Wie zegt wat over de groei van de wereldeconomie?Bron: ABN-AMRO, IMF, ING
- ‘De wereldwijde bbp-groei is opmerkelijk veerkrachtig gebleken ondanks de tegenwind. We verwachten dat deze veerkracht in 2026 zal aanhouden, zij het met aanzienlijke risico’s.’ Dat stelt het Economisch Bureau van ABN-AMRO in een visie op de wereldeconomie.
- ‘Hoewel de kortetermijnprognose licht omhoog is bijgesteld, blijft de wereldwijde groei beperkt, omdat de nieuw ingevoerde beleidsmaatregelen langzaam effect beginnen te krijgen,’ kopte het Internationaal Monetair Fonds eind oktober in haar raming.
- ‘Hoewel er een soort wapenstilstand is op het gebied van handel tussen de Verenigde Staten en China, en renteverlagingen in de Verenigde Staten zullen helpen, is de situatie uiterst fragiel. We moeten dit moment koesteren, maar het is slechts een adempauze,’ zegt Carsten Brzeski, Global Head of Macro van ING Research.
EW’s visie: Wereldeconomie weerbaar, 2026 wordt spannendDoor: Max Erich, redacteur Economie
Uiteindelijk viel het allemaal nog mee in 2025. Ondanks het grillige handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump groeide de wereldeconomie met 3,2 procent. Dat is slechts iets lager dan in 2024 (3,3 procent).
In 2026 zijn de ogen wederom gericht op de Verenigde Staten en China. Het Amerikaanse handelsbeleid is onvoorspelbaar, terwijl China regelmatig zijn spierballen laat zien.
Nieuwe onzekerheden
Blijft het rustig? Het risico op oplaaiende handelsspanningen en nieuwe barrières zorgt wereldwijd voor onzekerheid bij bedrijven en consumenten.
Daarnaast zijn de ogen in 2026 gericht op de ontwikkeling van AI. Bewijst deze technologie zich met stijgende productiviteit of blijkt het toch een luchtbel?
Wereldeconomie tussen veerkracht en stijgende risico’s
Er wordt steeds meer geïnvesteerd in defensie, wat wereldwijd leidt tot hogere overheidsschulden. Het is de vraag of die schulden beheersbaar blijven.
Al deze vragen maken het moeilijk om de economische groei in te schatten. Vooralsnog toont de wereldeconomie zich weerbaar, maar het blijft komend jaar zeker spannend.
Verdere verdieping: Economische ramingenBron: OECD, IMF, ING, ABN-AMRO
De OECD publiceert uitgebreide ramingen over de wereldeconomie. Daarnaast worden er voorspellingen gemaakt voor landen en regio’s. Voor Nederland verwacht de OECD een iets lagere groei van 1,4 procent in 2026, gevolgd door een stijging naar 1,6 procent in 2027.
Eind oktober kwam het Internationaal Monetair Fonds (IMF) al met ramingen. Ook het IMF ziet de groei van de wereldeconomie iets afnemen in 2026. Daarnaast ziet IMF soortgelijke risico’s als de OECD.
Nederlandse banken zijn eensgezind in hun visie op de (wereld)economie in 2026. Zowel ING als ABN AMRO spreken van een weerbare economie, maar ook van aanzienlijke risico’s.